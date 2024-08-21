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Вопрос о прекращении деятельности религиозной организации будет решать только суд, - Госэтнополитики

упц,пцу,кам'янець

Деятельность религиозной организации, которая отказалась выполнять предписание Госэтнополитики, может прекратить только суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госэтнополитики.

"Учитывая то, что Русская православная церковь неотделима от российского режима и активно способствует военным преступлениям, преступлениям против человечности и другим зверствам, которые Российская Федерация совершает в ходе вооруженной агрессии против Украины, деятельность Русской православной церкви в нашем государстве запрещена", - говорится в сообщении.

После принятия законопроекта № 8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" религиозные организации, связанные с РПЦ, должны выйти из ее состава, отметили там.

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"Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обеспечивает исследование, которое устанавливает наличие или отсутствие вхождения той или иной религиозной организации в Украине в состав РПЦ. В случае, если факт такого вхождения установлен, ГЭСС направляет в эту религиозную организацию предписание. Например, если представители религиозной организации входят в руководящие органы РПЦ - ее Синод, Архиерейский Синод, Синодальную комиссию, Межсоборное присутствие. Предписание будет содержать требование выйти из состава этих органов и предоставить соответствующие доказательства. В таком случае эта религиозная организация не будет подпадать под действие этого закона.

В случае, если религиозная организация откажется выполнить предписание, ГЭСС получит право обратиться в суд. И суд - и только суд, как это должно быть в демократическом обществе, будет решать вопрос о прекращении деятельности этой религиозной организации", - отметили в Госэтнополитики.

Напомним, 20 августа 2024 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

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УПЦ МП (1558) Госэтнополитики (10)


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Топ комментарии
+12
Власне про що я і писав. 😊 Закон при начебто заборону кацапчької секти - то не про заборону. То просто імітація.
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21.08.2024 10:42
+11
все ж таки не можна не захоплюватись майстерністю зелених покидьків в питанні розвішування лапші
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21.08.2024 10:46
+9
мало того, що попам ще рік зелена вулиця, так ще й надалі вони можуть судитись нескінченну кількість років, і весь цей час гидить та знищувать Україну.
Нагадаю що в Криму та на окупованих територіях вже нема жодної української церкви - знищено росією.
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21.08.2024 10:52
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Це який абсурд питання про припинення діяльності прийматиме суд ? Закон прийняли гнать попів кацапстану за поребрік не залишати ні їх ні майна в україні попів нах майно передать для біженців і зсу
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21.08.2024 10:41 Ответить
УПЦ МП не є юридичною особою, тому заборонити її "гамузом" неможливо. Юридичними особами є парафії\монастирі\братства, а їх близько десяти тисяч. І по кожному випадку, хто не перейшов У ПЦУ треба буде приймати судове рішення згідно судовому впровадженню на підставі позову, якй хтось повинен буде подати у кожному конкретному випадку. Ось тому вся ця "заборона" розтягнеться років на п'ять. Але це не точно. Може на шість. Чи сім.
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21.08.2024 11:12 Ответить
Власне про що я і писав. 😊 Закон при начебто заборону кацапчької секти - то не про заборону. То просто імітація.
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21.08.2024 10:42 Ответить
Питання юридичної процедури. Що не так ?? Ми ж у правовій державі живемо ??
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21.08.2024 11:51 Ответить
Поясню, що не так. Можу навіть повірити, що у Держе нополітики працює достатньо спеціалістів-богословів і спеціалістів з канонічного права. Можу навіть допустити, що упц мп продекларує розрив з мп і внесе щось таке у свій статут, але ніколи не повірю, що скажімо паша мерседес стане проукраїнським. А там таких відсотків 90. І мало вірю, що такі паші будуть притягнуті до відповідальності за антидержавну діяльність. Бо якби метою була ліквідація упц мп, то ці паші сиділи б за реальні справи, які чітко задокументовані вже давно, а стадо вірчн вже розбіглося б.
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21.08.2024 15:40 Ответить
А де Паша-мерседес ? Під домашнім арештом ? Під слідством. Чекає суду ?

По 25 випадках вже є судові рішення. По ще 50 тривають слідства. Що не так ?
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21.08.2024 16:30 Ответить
29 листопада 2023 року https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Печерський суд Києва продовжив арешт Лебедю до 29 січня 2024 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C)#cite_note-56 [56] .

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Тобто паша гуляє навіть без браслета.
Попів і ченців в упц мп більше 9000, єпископів 108. 90 відсотків х них не є лояльними до української державності. І Ви пишете про 25 вироків і 50 порушених карних справ?
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21.08.2024 17:53 Ответить
Гуляє не гуляє - під слідством, з країни не виїздний. Чекає суду. Що не так ?

Усі інші попи не висовувались і проводили ніяких проросійських дій.

Скільки громадян України з 2014 р. перейшли на сторону РФ ? Мільйони !!
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21.08.2024 22:43 Ответить
Точно інші не висовувплись? 😉😊 Ви, шановний в Україні живете? Чи просто псевдорелігійними викрутасами упц мп ніколи не цікавились? У моєму місті піп тої секти дозволяв собі таке, що іншого б давно СБУ пресувало. Але з міста вигнало його не СБУ, а люди після того, як вілмовився вілспівувати полеглого воїна. Так він поїхпв десь під Київ і там йому дали парафію. Він змінився? Риторичне питання. 😊 Ви справді такиц наївний? Оскільки Ви тут давно, сподіваюся, що і надалі буду мати змогу бачити ваші пости. І скажімо за рік спитаю Вас знову про цей закон. Гаразд?
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21.08.2024 23:04 Ответить
Так, згоден, "висувались", але з різних причин не затримані і не ізольовані. Але, нажаль, у цивільному життя теж не усі злочини фіксуються, розкриваються, доведені до суду.
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22.08.2024 10:48 Ответить
😊 Не з різних причин. Причина там одна - небажання рвати з "русскім міром". Значна частина зеленої влади так і не порвали з ним.
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22.08.2024 11:08 Ответить
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті забезпечує дослідження, яке встановлює наявність чи відсутність входження тієї чи іншої релігійної організації в Україні до складу РПЦ. У разі, якщо факт такого входження встановлений, ДЕСС скеровує до цієї релігійної організації припис. Наприклад, якщо представники релігійної організації входять до керівних органів РПЦ - її Синоду, Архієрейського Синоду, Синодальної комісії, Міжсоборної присутності. Припис міститиме вимогу вийти зі складу цих органів і надати відповідні докази. У такому разі ця релігійна організація не підпадатиме під дію цього закону.

У разі, якщо релігійна організація відмовиться виконати припис, ДЕСС отримає право звернутися до суду. І суд - і тільки суд, як це має бути в демократичному суспільстві, вирішуватиме питання про припинення діяльності цієї релігійної організації" Джерело:
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21.08.2024 11:55 Ответить
Тобто зрозуміли. Питання грошей масквабадських. Ота судівська мерзота скоріше ПЦУ заборонить, якщо масквабадські ******** заплатять.
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21.08.2024 10:45 Ответить
все ж таки не можна не захоплюватись майстерністю зелених покидьків в питанні розвішування лапші
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21.08.2024 10:46 Ответить
Треба не захоплюватися майстерність зелено-синіх покидьків, а повністю відкинути толерантність у цьому питанні. Відверто тримати в Державі агентів країни-окупанта? Це по якому?
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21.08.2024 11:02 Ответить
Не розумію отого радісного свинячого візгу через "закон про заборону". Знову вкраїнчиків розвели.
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21.08.2024 10:47 Ответить

А Вы Уважаемые представители якобы УПЦ!
Но почему то московского патриархата ?
Вы что признаете свою вину?
- Нет! Нет! Нет! Аминь!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
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21.08.2024 10:47 Ответить
Е заборона через закон, а е заборона через суд (тобто черз гроші). То е різні заборони.
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21.08.2024 10:48 Ответить
А хоч один припис вже готовий, зважаючи на https://www.bbc.com/ukrainian/news-64485904 висновок релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української Православної Церкви Московського патріархату про те, що вона не розірвала церковно-канонічного зв'язкуз рпц ?
"https://www.bbc.com/ukrainian/news-64485904 Експертиза наголошує, що УПЦ не діє як самостійна церква і не проголошує власної самостійності. Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено "
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21.08.2024 10:49 Ответить
мало того, що попам ще рік зелена вулиця, так ще й надалі вони можуть судитись нескінченну кількість років, і весь цей час гидить та знищувать Україну.
Нагадаю що в Криму та на окупованих територіях вже нема жодної української церкви - знищено росією.
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21.08.2024 10:52 Ответить
Нагадаю, що останню бібліотеку на московії (Бібліотека української літератури на москві) кацапи закрили ще 2017-го року.
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21.08.2024 11:18 Ответить
Прикро, але дуже важко буде довести, що кодло секти УПЦ МП є невідємною частиною РПЦ. Звичайно вони скажуть, що не підтримують ніяких відносин. Але маркером є їх назва УПЦ і вони не збираються приєднуватися до ПЦУ і надалі будуть колотити суспільство, зомбуючи населення і брешучи про свою канонічність і українскість. Впевнений, що при зміні влади буде прийняті зніни до цього законуи іц якщог УПЦ за дві чи три неділі неи перейде до ПЦУ. Якщо не перейде - то просто заборонити, бо немає в нас Томосу нпа УПЦ, а вони в диптиху РПЦ.
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21.08.2024 10:54 Ответить
що доводити ??? Томос вмиданий вселенським Патріархом для цієї фсб секти під назвою "упц мп" нехай покажуть !!! що немає Томосу ??? чемодан вокзал і за кордон на паРашу-мацковію !!!
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21.08.2024 11:01 Ответить
Кацапню звідсиля треба вивозити виключно у чорних лантухах.
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21.08.2024 11:21 Ответить
кацапських фсб попів-3,14деравсів можна взяти за їх вушиві бороди, і каталашку, засудити, а потім поміняти на наших полонених Героїв !!! перевести усі сільські, міські парафії, до ПЦУ справа 2-3 місяців роботи, за наявності політичної волі !!!
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21.08.2024 11:25 Ответить
Ви мабуть не зрозуміли. На припис влади, що така то церква має зв'язки з РПЦ, вони дaдуть відповідь, що ні і чим докaзувати? Нaпрaвляти зaпити до гундяя, щоб підтвердив?
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21.08.2024 22:16 Ответить
Закон про заборону рпц мп прийнятий вчора це вилами по воді для галочки.Всі ми знаємо,який в нас корумпований суд і як він роками розглядає одну справу.
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21.08.2024 11:01 Ответить
короче зелений зебіл вофка зе цю фсб секту в Україні, поки він при владі, не закриє !!! дарма лещенко лизав йому дупу !!!
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21.08.2024 11:04 Ответить
"українське християнство" - це що таке ??
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21.08.2024 12:00 Ответить
а що є якесь окреме українське "християнство", чи українське "православ'я", українські "католицизм", "протестантизм" ??? саме Християнство як релігія виникла приблизно 2000 років тому на землях Іудеї, Самарії і тд.тп., простіше кажучи на території ******** Ізраєлю, так званої "палестини" і частково Йорданії !!! потім були розколи, першою відкололася Вірменська Церква бо не визнала триєдиного Бога, потім був розкол на Православних з центром у Константинополі (тепер Стамбул) де православ'я очолив Вселенській (Костантинопольській) Патріарх та католиків, з центром у Римі зі Святішим Папою Римським, потім від католицизму відкололися ранні протестанти - Лютеранська, Англіканська та Протестанська Церкви, і тд.тп.
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21.08.2024 12:30 Ответить
так і я ж про це
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21.08.2024 16:33 Ответить
Отже те що вони прийняли не є законом до обовязково виконання? То за такою логікою всі закони можна оскаржувати в суді, включаючи отой ''славнозвісний'' про ''бусифікацію'' та ''громадянський обов'язок''. Це вже дуже цікавий претендент!
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21.08.2024 11:03 Ответить
Атож як! "слуги невідомо чийого народу" навмисне творять в українській юриспруденції повну вакханалію, аби паралізувати суди.
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21.08.2024 11:24 Ответить
вони переважно слуги кацапського, ну інколи ще іудейського, народу !!!
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21.08.2024 11:26 Ответить
Дамочка (не панночка) їврейської національності, сусідка по під*їзду, на виборах голосувала за зрадника вадіка рабіновіча (того самого жида, що до Ізраїлю втік).
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21.08.2024 11:45 Ответить
є закон: заборонили значить заборонили і крапка. Негайно треба позакривати ці фсбешні філіі, а не гратися у військовий час у деморатію!
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21.08.2024 11:04 Ответить
Враховуючи, що суди під ручним управлінням дерьмака, бабло рікою потече у гаманці зелених покидьків
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21.08.2024 11:04 Ответить
Якщо установа не виконує Закон, держава не повинна це доказуваи. Це як правила дорожного руху чи пожежної безпеки
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21.08.2024 11:04 Ответить
Чутливе питання - релігія. Одразу накинуться стурбовані правозахистники.
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21.08.2024 12:03 Ответить
Чергове шапіто...
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21.08.2024 11:06 Ответить
Ось і відповідь!
Будуть підтверджуватись через суд(самий чесний!) і молитись/агітувати за зє-мародьора,а не то черз суд закріють хто буде погано агітувати.
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21.08.2024 11:06 Ответить
суд в цій конструкції це слабка ланка... в такому випадку ця місія по забороні майже нездійснена..., хоча й цілком ця конструкція з приписом та його виконанням це мильна бульбашка...
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21.08.2024 11:10 Ответить
Хах, зелені вчергове поводили "органом" по губах плебсу.. А які дифірамби співали..Вибрали, хавайте! Не обляпайтеся..
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21.08.2024 11:14 Ответить
Ну, прогнозовано. Самі ж "слуги" і подадуть оскарження.
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21.08.2024 11:19 Ответить
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21.08.2024 11:34 Ответить
 
 