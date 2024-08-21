Вопрос о прекращении деятельности религиозной организации будет решать только суд, - Госэтнополитики

Деятельность религиозной организации, которая отказалась выполнять предписание Госэтнополитики, может прекратить только суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госэтнополитики.

"Учитывая то, что Русская православная церковь неотделима от российского режима и активно способствует военным преступлениям, преступлениям против человечности и другим зверствам, которые Российская Федерация совершает в ходе вооруженной агрессии против Украины, деятельность Русской православной церкви в нашем государстве запрещена", - говорится в сообщении.

После принятия законопроекта № 8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" религиозные организации, связанные с РПЦ, должны выйти из ее состава, отметили там.

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"Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обеспечивает исследование, которое устанавливает наличие или отсутствие вхождения той или иной религиозной организации в Украине в состав РПЦ. В случае, если факт такого вхождения установлен, ГЭСС направляет в эту религиозную организацию предписание. Например, если представители религиозной организации входят в руководящие органы РПЦ - ее Синод, Архиерейский Синод, Синодальную комиссию, Межсоборное присутствие. Предписание будет содержать требование выйти из состава этих органов и предоставить соответствующие доказательства. В таком случае эта религиозная организация не будет подпадать под действие этого закона.

В случае, если религиозная организация откажется выполнить предписание, ГЭСС получит право обратиться в суд. И суд - и только суд, как это должно быть в демократическом обществе, будет решать вопрос о прекращении деятельности этой религиозной организации", - отметили в Госэтнополитики.

Напомним, 20 августа 2024 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

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