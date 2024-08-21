Вопрос о прекращении деятельности религиозной организации будет решать только суд, - Госэтнополитики
Деятельность религиозной организации, которая отказалась выполнять предписание Госэтнополитики, может прекратить только суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госэтнополитики.
"Учитывая то, что Русская православная церковь неотделима от российского режима и активно способствует военным преступлениям, преступлениям против человечности и другим зверствам, которые Российская Федерация совершает в ходе вооруженной агрессии против Украины, деятельность Русской православной церкви в нашем государстве запрещена", - говорится в сообщении.
После принятия законопроекта № 8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" религиозные организации, связанные с РПЦ, должны выйти из ее состава, отметили там.
"Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обеспечивает исследование, которое устанавливает наличие или отсутствие вхождения той или иной религиозной организации в Украине в состав РПЦ. В случае, если факт такого вхождения установлен, ГЭСС направляет в эту религиозную организацию предписание. Например, если представители религиозной организации входят в руководящие органы РПЦ - ее Синод, Архиерейский Синод, Синодальную комиссию, Межсоборное присутствие. Предписание будет содержать требование выйти из состава этих органов и предоставить соответствующие доказательства. В таком случае эта религиозная организация не будет подпадать под действие этого закона.
В случае, если религиозная организация откажется выполнить предписание, ГЭСС получит право обратиться в суд. И суд - и только суд, как это должно быть в демократическом обществе, будет решать вопрос о прекращении деятельности этой религиозной организации", - отметили в Госэтнополитики.
Напомним, 20 августа 2024 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.
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По 25 випадках вже є судові рішення. По ще 50 тривають слідства. Що не так ?
30 квітня 2024 року з Лебедя було знято електронний браслет, всі інші зобов'язання залишилися дійсними.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C)#cite_note-57 [57] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C)#cite_note-58 [
Тобто паша гуляє навіть без браслета.
Попів і ченців в упц мп більше 9000, єпископів 108. 90 відсотків х них не є лояльними до української державності. І Ви пишете про 25 вироків і 50 порушених карних справ?
Усі інші попи не висовувались і проводили ніяких проросійських дій.
Скільки громадян України з 2014 р. перейшли на сторону РФ ? Мільйони !!
У разі, якщо релігійна організація відмовиться виконати припис, ДЕСС отримає право звернутися до суду. І суд - і тільки суд, як це має бути в демократичному суспільстві, вирішуватиме питання про припинення діяльності цієї релігійної організації" Джерело:
А Вы Уважаемые представители якобы УПЦ!
Но почему то московского патриархата ?
Вы что признаете свою вину?
- Нет! Нет! Нет! Аминь!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
"https://www.bbc.com/ukrainian/news-64485904 Експертиза наголошує, що УПЦ не діє як самостійна церква і не проголошує власної самостійності. Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено "
Нагадаю що в Криму та на окупованих територіях вже нема жодної української церкви - знищено росією.
Будуть підтверджуватись через суд(самий чесний!) і молитись/агітувати за зє-мародьора,а не то черз суд закріють хто буде погано агітувати.