Питання щодо припинення діяльності релігійної організації вирішуватиме тільки суд, - Держетнополітики
Діяльність релігійної організації, яка відмовилася виконувати припис Держетнополітики, може припинити тільки суд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держетнополітики.
"Зважаючи на те, що Російська православна церква невіддільна від російського режиму та активно сприяє воєнним злочинам, злочинам проти людяності та іншим звірствам, які Російська Федерація вчиняє у ході збройної агресії проти України, діяльність Російської православної церкви в нашій державі заборонена", - йдеться в повідомленні.
Після ухвалення законопроєкту № 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" релігійні організації, пов'язані з РПЦ, мають вийти з її складу, зазначили там.
"Державна служба України з етнополітики та свободи совісті забезпечує дослідження, яке встановлює наявність чи відсутність входження тієї чи іншої релігійної організації в Україні до складу РПЦ. У разі, якщо факт такого входження встановлений, ДЕСС скеровує до цієї релігійної організації припис. Наприклад, якщо представники релігійної організації входять до керівних органів РПЦ – її Синоду, Архієрейського Синоду, Синодальної комісії, Міжсоборної присутності. Припис міститиме вимогу вийти зі складу цих органів і надати відповідні докази. У такому разі ця релігійна організація не підпадатиме під дію цього закону.
У разі, якщо релігійна організація відмовиться виконати припис, ДЕСС отримає право звернутися до суду. І суд – і тільки суд, як це має бути в демократичному суспільстві, вирішуватиме питання про припинення діяльності цієї релігійної організації", - зазначили в Держетнополітики.
Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.
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По 25 випадках вже є судові рішення. По ще 50 тривають слідства. Що не так ?
30 квітня 2024 року з Лебедя було знято електронний браслет, всі інші зобов'язання залишилися дійсними.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C)#cite_note-57 [57] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C)#cite_note-58 [
Тобто паша гуляє навіть без браслета.
Попів і ченців в упц мп більше 9000, єпископів 108. 90 відсотків х них не є лояльними до української державності. І Ви пишете про 25 вироків і 50 порушених карних справ?
Усі інші попи не висовувались і проводили ніяких проросійських дій.
Скільки громадян України з 2014 р. перейшли на сторону РФ ? Мільйони !!
У разі, якщо релігійна організація відмовиться виконати припис, ДЕСС отримає право звернутися до суду. І суд - і тільки суд, як це має бути в демократичному суспільстві, вирішуватиме питання про припинення діяльності цієї релігійної організації" Джерело:
А Вы Уважаемые представители якобы УПЦ!
Но почему то московского патриархата ?
Вы что признаете свою вину?
- Нет! Нет! Нет! Аминь!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
"https://www.bbc.com/ukrainian/news-64485904 Експертиза наголошує, що УПЦ не діє як самостійна церква і не проголошує власної самостійності. Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено "
Нагадаю що в Криму та на окупованих територіях вже нема жодної української церкви - знищено росією.
Будуть підтверджуватись через суд(самий чесний!) і молитись/агітувати за зє-мародьора,а не то черз суд закріють хто буде погано агітувати.