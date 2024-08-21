Питання щодо припинення діяльності релігійної організації вирішуватиме тільки суд, - Держетнополітики

Діяльність релігійної організації, яка відмовилася виконувати припис Держетнополітики, може припинити тільки суд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держетнополітики.

"Зважаючи на те, що Російська православна церква невіддільна від російського режиму та активно сприяє воєнним злочинам, злочинам проти людяності та іншим звірствам, які Російська Федерація вчиняє у ході збройної агресії проти України, діяльність Російської православної церкви в нашій державі заборонена", - йдеться в повідомленні.

Після ухвалення законопроєкту № 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" релігійні організації, пов'язані з РПЦ, мають вийти з її складу, зазначили там.

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"Державна служба України з етнополітики та свободи совісті забезпечує дослідження, яке встановлює наявність чи відсутність входження тієї чи іншої релігійної організації в Україні до складу РПЦ. У разі, якщо факт такого входження встановлений, ДЕСС скеровує до цієї релігійної організації припис. Наприклад, якщо представники релігійної організації входять до керівних органів РПЦ – її Синоду, Архієрейського Синоду, Синодальної комісії, Міжсоборної присутності. Припис міститиме вимогу вийти зі складу цих органів і надати відповідні докази. У такому разі ця релігійна організація не підпадатиме під дію цього закону.

У разі, якщо релігійна організація відмовиться виконати припис, ДЕСС отримає право звернутися до суду. І суд – і тільки суд, як це має бути в демократичному суспільстві, вирішуватиме питання про припинення діяльності цієї релігійної організації", - зазначили в Держетнополітики.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

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