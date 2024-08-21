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Питання щодо припинення діяльності релігійної організації вирішуватиме тільки суд, - Держетнополітики

упц,пцу,кам'янець

Діяльність релігійної організації, яка відмовилася виконувати припис Держетнополітики, може припинити тільки суд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держетнополітики.

"Зважаючи на те, що Російська православна церква невіддільна від російського режиму та активно сприяє воєнним злочинам, злочинам проти людяності та іншим звірствам, які Російська Федерація вчиняє у ході збройної агресії проти України, діяльність Російської православної церкви в нашій державі заборонена", - йдеться в повідомленні.

Після ухвалення законопроєкту № 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" релігійні організації, пов'язані з РПЦ, мають вийти з її складу, зазначили там.

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"Державна служба України з етнополітики та свободи совісті забезпечує дослідження, яке встановлює наявність чи відсутність входження тієї чи іншої релігійної організації в Україні до складу РПЦ. У разі, якщо факт такого входження встановлений, ДЕСС скеровує до цієї релігійної організації припис. Наприклад, якщо представники релігійної організації входять до керівних органів РПЦ – її Синоду, Архієрейського Синоду, Синодальної комісії, Міжсоборної присутності. Припис міститиме вимогу вийти зі складу цих органів і надати відповідні докази. У такому разі ця релігійна організація не підпадатиме під дію цього закону.

У разі, якщо релігійна організація відмовиться виконати припис, ДЕСС отримає право звернутися до суду. І суд – і тільки суд, як це має бути в демократичному суспільстві, вирішуватиме питання про припинення діяльності цієї релігійної організації", - зазначили в Держетнополітики.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

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Автор: 

УПЦ МП (1205) Держетнополітики (11)


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Топ коментарі
+12
Власне про що я і писав. 😊 Закон при начебто заборону кацапчької секти - то не про заборону. То просто імітація.
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21.08.2024 10:42
+11
все ж таки не можна не захоплюватись майстерністю зелених покидьків в питанні розвішування лапші
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21.08.2024 10:46
+9
мало того, що попам ще рік зелена вулиця, так ще й надалі вони можуть судитись нескінченну кількість років, і весь цей час гидить та знищувать Україну.
Нагадаю що в Криму та на окупованих територіях вже нема жодної української церкви - знищено росією.
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21.08.2024 10:52
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Це який абсурд питання про припинення діяльності прийматиме суд ? Закон прийняли гнать попів кацапстану за поребрік не залишати ні їх ні майна в україні попів нах майно передать для біженців і зсу
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21.08.2024 10:41 Відповісти
УПЦ МП не є юридичною особою, тому заборонити її "гамузом" неможливо. Юридичними особами є парафії\монастирі\братства, а їх близько десяти тисяч. І по кожному випадку, хто не перейшов У ПЦУ треба буде приймати судове рішення згідно судовому впровадженню на підставі позову, якй хтось повинен буде подати у кожному конкретному випадку. Ось тому вся ця "заборона" розтягнеться років на п'ять. Але це не точно. Може на шість. Чи сім.
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21.08.2024 11:12 Відповісти
Власне про що я і писав. 😊 Закон при начебто заборону кацапчької секти - то не про заборону. То просто імітація.
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21.08.2024 10:42 Відповісти
Питання юридичної процедури. Що не так ?? Ми ж у правовій державі живемо ??
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21.08.2024 11:51 Відповісти
Поясню, що не так. Можу навіть повірити, що у Держе нополітики працює достатньо спеціалістів-богословів і спеціалістів з канонічного права. Можу навіть допустити, що упц мп продекларує розрив з мп і внесе щось таке у свій статут, але ніколи не повірю, що скажімо паша мерседес стане проукраїнським. А там таких відсотків 90. І мало вірю, що такі паші будуть притягнуті до відповідальності за антидержавну діяльність. Бо якби метою була ліквідація упц мп, то ці паші сиділи б за реальні справи, які чітко задокументовані вже давно, а стадо вірчн вже розбіглося б.
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21.08.2024 15:40 Відповісти
А де Паша-мерседес ? Під домашнім арештом ? Під слідством. Чекає суду ?

По 25 випадках вже є судові рішення. По ще 50 тривають слідства. Що не так ?
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21.08.2024 16:30 Відповісти
29 листопада 2023 року https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Печерський суд Києва продовжив арешт Лебедю до 29 січня 2024 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C)#cite_note-56 [56] .

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Тобто паша гуляє навіть без браслета.
Попів і ченців в упц мп більше 9000, єпископів 108. 90 відсотків х них не є лояльними до української державності. І Ви пишете про 25 вироків і 50 порушених карних справ?
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21.08.2024 17:53 Відповісти
Гуляє не гуляє - під слідством, з країни не виїздний. Чекає суду. Що не так ?

Усі інші попи не висовувались і проводили ніяких проросійських дій.

Скільки громадян України з 2014 р. перейшли на сторону РФ ? Мільйони !!
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21.08.2024 22:43 Відповісти
Точно інші не висовувплись? 😉😊 Ви, шановний в Україні живете? Чи просто псевдорелігійними викрутасами упц мп ніколи не цікавились? У моєму місті піп тої секти дозволяв собі таке, що іншого б давно СБУ пресувало. Але з міста вигнало його не СБУ, а люди після того, як вілмовився вілспівувати полеглого воїна. Так він поїхпв десь під Київ і там йому дали парафію. Він змінився? Риторичне питання. 😊 Ви справді такиц наївний? Оскільки Ви тут давно, сподіваюся, що і надалі буду мати змогу бачити ваші пости. І скажімо за рік спитаю Вас знову про цей закон. Гаразд?
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21.08.2024 23:04 Відповісти
Так, згоден, "висувались", але з різних причин не затримані і не ізольовані. Але, нажаль, у цивільному життя теж не усі злочини фіксуються, розкриваються, доведені до суду.
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22.08.2024 10:48 Відповісти
😊 Не з різних причин. Причина там одна - небажання рвати з "русскім міром". Значна частина зеленої влади так і не порвали з ним.
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22.08.2024 11:08 Відповісти
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті забезпечує дослідження, яке встановлює наявність чи відсутність входження тієї чи іншої релігійної організації в Україні до складу РПЦ. У разі, якщо факт такого входження встановлений, ДЕСС скеровує до цієї релігійної організації припис. Наприклад, якщо представники релігійної організації входять до керівних органів РПЦ - її Синоду, Архієрейського Синоду, Синодальної комісії, Міжсоборної присутності. Припис міститиме вимогу вийти зі складу цих органів і надати відповідні докази. У такому разі ця релігійна організація не підпадатиме під дію цього закону.

У разі, якщо релігійна організація відмовиться виконати припис, ДЕСС отримає право звернутися до суду. І суд - і тільки суд, як це має бути в демократичному суспільстві, вирішуватиме питання про припинення діяльності цієї релігійної організації" Джерело:
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21.08.2024 11:55 Відповісти
Тобто зрозуміли. Питання грошей масквабадських. Ота судівська мерзота скоріше ПЦУ заборонить, якщо масквабадські ******** заплатять.
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21.08.2024 10:45 Відповісти
все ж таки не можна не захоплюватись майстерністю зелених покидьків в питанні розвішування лапші
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21.08.2024 10:46 Відповісти
Треба не захоплюватися майстерність зелено-синіх покидьків, а повністю відкинути толерантність у цьому питанні. Відверто тримати в Державі агентів країни-окупанта? Це по якому?
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21.08.2024 11:02 Відповісти
Не розумію отого радісного свинячого візгу через "закон про заборону". Знову вкраїнчиків розвели.
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21.08.2024 10:47 Відповісти

А Вы Уважаемые представители якобы УПЦ!
Но почему то московского патриархата ?
Вы что признаете свою вину?
- Нет! Нет! Нет! Аминь!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
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21.08.2024 10:47 Відповісти
Е заборона через закон, а е заборона через суд (тобто черз гроші). То е різні заборони.
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21.08.2024 10:48 Відповісти
А хоч один припис вже готовий, зважаючи на https://www.bbc.com/ukrainian/news-64485904 висновок релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української Православної Церкви Московського патріархату про те, що вона не розірвала церковно-канонічного зв'язкуз рпц ?
"https://www.bbc.com/ukrainian/news-64485904 Експертиза наголошує, що УПЦ не діє як самостійна церква і не проголошує власної самостійності. Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено "
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21.08.2024 10:49 Відповісти
мало того, що попам ще рік зелена вулиця, так ще й надалі вони можуть судитись нескінченну кількість років, і весь цей час гидить та знищувать Україну.
Нагадаю що в Криму та на окупованих територіях вже нема жодної української церкви - знищено росією.
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21.08.2024 10:52 Відповісти
Нагадаю, що останню бібліотеку на московії (Бібліотека української літератури на москві) кацапи закрили ще 2017-го року.
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21.08.2024 11:18 Відповісти
Прикро, але дуже важко буде довести, що кодло секти УПЦ МП є невідємною частиною РПЦ. Звичайно вони скажуть, що не підтримують ніяких відносин. Але маркером є їх назва УПЦ і вони не збираються приєднуватися до ПЦУ і надалі будуть колотити суспільство, зомбуючи населення і брешучи про свою канонічність і українскість. Впевнений, що при зміні влади буде прийняті зніни до цього законуи іц якщог УПЦ за дві чи три неділі неи перейде до ПЦУ. Якщо не перейде - то просто заборонити, бо немає в нас Томосу нпа УПЦ, а вони в диптиху РПЦ.
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21.08.2024 10:54 Відповісти
що доводити ??? Томос вмиданий вселенським Патріархом для цієї фсб секти під назвою "упц мп" нехай покажуть !!! що немає Томосу ??? чемодан вокзал і за кордон на паРашу-мацковію !!!
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21.08.2024 11:01 Відповісти
Кацапню звідсиля треба вивозити виключно у чорних лантухах.
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21.08.2024 11:21 Відповісти
кацапських фсб попів-3,14деравсів можна взяти за їх вушиві бороди, і каталашку, засудити, а потім поміняти на наших полонених Героїв !!! перевести усі сільські, міські парафії, до ПЦУ справа 2-3 місяців роботи, за наявності політичної волі !!!
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21.08.2024 11:25 Відповісти
Ви мабуть не зрозуміли. На припис влади, що така то церква має зв'язки з РПЦ, вони дaдуть відповідь, що ні і чим докaзувати? Нaпрaвляти зaпити до гундяя, щоб підтвердив?
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21.08.2024 22:16 Відповісти
Закон про заборону рпц мп прийнятий вчора це вилами по воді для галочки.Всі ми знаємо,який в нас корумпований суд і як він роками розглядає одну справу.
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21.08.2024 11:01 Відповісти
короче зелений зебіл вофка зе цю фсб секту в Україні, поки він при владі, не закриє !!! дарма лещенко лизав йому дупу !!!
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21.08.2024 11:04 Відповісти
"українське християнство" - це що таке ??
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21.08.2024 12:00 Відповісти
а що є якесь окреме українське "християнство", чи українське "православ'я", українські "католицизм", "протестантизм" ??? саме Християнство як релігія виникла приблизно 2000 років тому на землях Іудеї, Самарії і тд.тп., простіше кажучи на території ******** Ізраєлю, так званої "палестини" і частково Йорданії !!! потім були розколи, першою відкололася Вірменська Церква бо не визнала триєдиного Бога, потім був розкол на Православних з центром у Константинополі (тепер Стамбул) де православ'я очолив Вселенській (Костантинопольській) Патріарх та католиків, з центром у Римі зі Святішим Папою Римським, потім від католицизму відкололися ранні протестанти - Лютеранська, Англіканська та Протестанська Церкви, і тд.тп.
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21.08.2024 12:30 Відповісти
так і я ж про це
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21.08.2024 16:33 Відповісти
Отже те що вони прийняли не є законом до обовязково виконання? То за такою логікою всі закони можна оскаржувати в суді, включаючи отой ''славнозвісний'' про ''бусифікацію'' та ''громадянський обов'язок''. Це вже дуже цікавий претендент!
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21.08.2024 11:03 Відповісти
Атож як! "слуги невідомо чийого народу" навмисне творять в українській юриспруденції повну вакханалію, аби паралізувати суди.
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21.08.2024 11:24 Відповісти
вони переважно слуги кацапського, ну інколи ще іудейського, народу !!!
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21.08.2024 11:26 Відповісти
Дамочка (не панночка) їврейської національності, сусідка по під*їзду, на виборах голосувала за зрадника вадіка рабіновіча (того самого жида, що до Ізраїлю втік).
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21.08.2024 11:45 Відповісти
є закон: заборонили значить заборонили і крапка. Негайно треба позакривати ці фсбешні філіі, а не гратися у військовий час у деморатію!
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21.08.2024 11:04 Відповісти
Враховуючи, що суди під ручним управлінням дерьмака, бабло рікою потече у гаманці зелених покидьків
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21.08.2024 11:04 Відповісти
Якщо установа не виконує Закон, держава не повинна це доказуваи. Це як правила дорожного руху чи пожежної безпеки
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21.08.2024 11:04 Відповісти
Чутливе питання - релігія. Одразу накинуться стурбовані правозахистники.
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21.08.2024 12:03 Відповісти
Чергове шапіто...
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21.08.2024 11:06 Відповісти
Ось і відповідь!
Будуть підтверджуватись через суд(самий чесний!) і молитись/агітувати за зє-мародьора,а не то черз суд закріють хто буде погано агітувати.
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21.08.2024 11:06 Відповісти
суд в цій конструкції це слабка ланка... в такому випадку ця місія по забороні майже нездійснена..., хоча й цілком ця конструкція з приписом та його виконанням це мильна бульбашка...
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21.08.2024 11:10 Відповісти
Хах, зелені вчергове поводили "органом" по губах плебсу.. А які дифірамби співали..Вибрали, хавайте! Не обляпайтеся..
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21.08.2024 11:14 Відповісти
Ну, прогнозовано. Самі ж "слуги" і подадуть оскарження.
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21.08.2024 11:19 Відповісти
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21.08.2024 11:34 Відповісти
 
 