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Запрет УПЦ МП в Украине - победа, за которую боролись более 300 лет, - Порошенко

Порошенко про заборону УПЦ МП

В "Европейской Солидарности" приветствуют принятие законопроекта о запрете УПЦ МП Верховной Радой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы, украинцы, боролись за это более 300 лет. Наша команда боролась за это 10 лет, преодолевая препятствия, ложь - якобы кто-то против в Вашингтоне, в Европе. А на самом деле против была та "пятая колонна", которая сидит внутри страны. На сегодняшний день, благодаря вам, мы это преодолели", - отметил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко.

По его словам, более 80% украинцев - за то, чтобы в Украине была единая поместная Православная церковь Украины.

"Сегодня этот закон очень приблизил нас к этому, потому что каждый должен сделать выбор для себя - или он с Украиной, и тогда добро пожаловать в ряды церкви. Или он против Украины - и направление пусть выбирает, или Ростов, или Москва, но точно не в Украине", - добавил Порошенко.

Также смотрите: Раде предложен законопроект, который сможет гарантировать, что не будет манипуляций из Москвы украинской церковью, - Зеленский. ВИДЕО

Нардеп "ЕС" Николай Княжицкий отметил, что каждый "российский, московский поп, который призывает уничтожать украинцев, каждый, кто становится в один ряд с фсб и российской армией, все они должны уйти вон из Украины".

Парламентарий Владимир Вятрович отметил, что это очень важный шаг накануне Дня Независимости Украины.

"Если мы хотим жить свободно, если мы хотим, чтобы Украина была свободной, московской церковной заразы не должно быть в нашей Украине. Получим наше Украинское государство - свободное, сильное, независимое абсолютно во всех смыслах", - добавила нардеп София Федына.

Напомним, 20 августа 2024 года Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП.

Также читайте: Минобороны выявило незаконную регистрацию храма на территории воинской части в Киеве. Владелец связан с УПЦ МП

Автор: 

ВР (29234) запрет (1705) УПЦ МП (1560) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+49
Армія, Мова, Віра ! і Гетьман Порошенко !

вітаю всіх православних українців з початком кінця мацковського сатанату !
роботи на цій ниві полоти бурьяни ще чимало
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20.08.2024 12:51
+43
Не смішіть курей. Тоді всі ходили до тієї церкви, бо інших не було. А після 6 січня 2019 року, отримання Київською митрополією Томосу про автокефалію показало, хто за Україну, а хто проти України. Якраз пан Порошенко допомагав отримати Томос і цим все сказано. А пан Херпіду Просточений назвав наш Томос термосом і довго захищав російську церкву і навіть направляв делегацію до Вселенського патріарха, щоб отримати Томос для російського філіала РПЦ, яка тут мала назву УПЦ,
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20.08.2024 12:53
+36
Вова сцить в очі. Що він може очолити окрім кварталу95, і то як гнусявий фейс.
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20.08.2024 12:45
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Вова прийшов на хвилі "антиармовіри", а у результаті її очолив.
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20.08.2024 12:42 Ответить
Вова сцить в очі. Що він може очолити окрім кварталу95, і то як гнусявий фейс.
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20.08.2024 12:45 Ответить
Армія, Мова, Віра ! і Гетьман Порошенко !

вітаю всіх православних українців з початком кінця мацковського сатанату !
роботи на цій ниві полоти бурьяни ще чимало
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20.08.2024 12:51 Ответить
А ти пісяв мимо горшика,і за це мамка тобі била сраку!
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20.08.2024 12:50 Ответить
Від цього ніхто не постраждав окрім мене.
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20.08.2024 12:52 Ответить
пізно свистіти, паравоз уєхал !
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20.08.2024 12:52 Ответить
Не смішіть курей. Тоді всі ходили до тієї церкви, бо інших не було. А після 6 січня 2019 року, отримання Київською митрополією Томосу про автокефалію показало, хто за Україну, а хто проти України. Якраз пан Порошенко допомагав отримати Томос і цим все сказано. А пан Херпіду Просточений назвав наш Томос термосом і довго захищав російську церкву і навіть направляв делегацію до Вселенського патріарха, щоб отримати Томос для російського філіала РПЦ, яка тут мала назву УПЦ,
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20.08.2024 12:53 Ответить
Насправді він туди внєдрився з метою розвалити той московський патріархат.Зараз це ознака часу - зачасту внєдрьоний патріот і націоналіст робить для націі добра більше,ніж натуральний,не внєдрьоний.Тому шо внєдрьоного спеціально цьому обучали.Перепрошую за суржик...
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20.08.2024 12:55 Ответить
..дарма стараєсся, кріпак ***********, у 60х мене також, крадькома від усих, на Донбасі, мої Батьки, обидва з Сумщини, хрестили у тодішній кацапській церкві (іншої там тоді просто не було), до якої ОЦЕ тепер підкрадається "твІй" узкій мІр.. головне - хто ти є, "по ділах своїх".. шо ти таке - вже зрозуміло, дорогу до каси ти знаєш.. чи просто ідіот корисний?.. - та какая разніца
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20.08.2024 13:04 Ответить
На решті позбавимось мокшанських чортів в рясі!!!
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20.08.2024 12:44 Ответить
Мені цікаво куди вони дінуться? Колоною з паствою та чімоданами підуть в расіюшку?
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20.08.2024 12:46 Ответить
Два виходи, переобутися в повітрі, або валізи і на болота!!!
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20.08.2024 12:48 Ответить
Ніууди вони не дінуться! Окрім самих одіозних,і то навряд! Бо на московії вони НЕ потрібні! Вони потрібні в Україні!
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20.08.2024 12:52 Ответить
Зрозуміло що там своїх хватає, всі місця зайняті. Повдягають вишиванки та заспівають гімн України. Для них це не в перше. А під всім тим одягом - чорти з копитами.
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20.08.2024 13:00 Ответить
Порвуть посвідчення ФСБ та вступлять в СБУ?
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20.08.2024 12:48 Ответить
Ви не розумієте. Справа в розриві вертикалі керування і перенаправлені фінансових потоків. Не всі попи в МП підкацапники.
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20.08.2024 14:13 Ответить
ох, не вірю я цим законотворцям...треба побачити аналіз цього закону від спеціалістів...диявол криється в деталях
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20.08.2024 12:44 Ответить
Служки урода дали фсб-м чортам в чорних сарафанах 9 місяців часу на відбудову нової мережі агентів впливу
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20.08.2024 12:46 Ответить
сборище мракобесов блеять
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20.08.2024 12:45 Ответить
Дякую, шановний пане Президенте. Своєчасний розголос дій слугориг, направлені на отримання Томосу для УПЦ, а також блокування трибуни Верховної Ради та підключення міжднародних політиків, дали свої плоди, чортів від слугориг вивели з темряви на світло і їм нічого не залишилося робити, яка натиснути кнопку про заборону УПЦ МП.
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20.08.2024 12:48 Ответить
Та ні, заважали такі як Ви і законодавство України.
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20.08.2024 12:56 Ответить
Томос виборювали,**********!
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20.08.2024 12:56 Ответить
Сірожи Лєщєнки в падучій бились, верещали про тиранію і диктатуру, коли при Порошенку заборонили Одноглазників і ВКонтакті в Україні.
А ви про заборону каZапського сатанату .....
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20.08.2024 13:01 Ответить
Звідки 300 років взялось,якщо цю філію НКВД/КГБ/ФСБ створив Сталін? То шо 300 років,то РПЦЗ(руская православная церковЪ заграніцей).
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20.08.2024 12:50 Ответить
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20.08.2024 12:55 Ответить
вау вова !
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20.08.2024 18:54 Ответить
Ти расєянін чи просто зєбіл?
Чому ти досі не зробив щоб авто їздили вічно без заправки будь якою енергією?
Щось не пам'ятаю твоїх патентів на це.
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20.08.2024 13:00 Ответить
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20.08.2024 12:53 Ответить
От це термос зє!
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20.08.2024 13:02 Ответить
За каденції Порошенко прийняти закон про заборону заважали такі 73% довбнів, як Ви і закони України, бо після 2018 року після прийняття Радою закону про перейменування УПЦ в Російську церкву в України, депутати від ОПЗЖ і ряд інших звернулися з позовом до Конституційного суду, заблокувавши спроби заборони УПЦ МП. А коли Конституційний суд виніс рішення, то президентом був вже Зеленський.
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20.08.2024 13:00 Ответить
"канадієць", чого тебе так пучить? За Зєлю-термоса тобі абідна?
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20.08.2024 13:03 Ответить
Ти расєянін чи зєлебот на утримані?
Як жеж *********** і малороси,вороги України,Вови недомірки зє+ху ненавидять Пороха!
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20.08.2024 13:04 Ответить
А навіщо 9 місяців дали? Щоб встигли народити гундяєвського клона в Україні?
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20.08.2024 12:55 Ответить
Не знаю як буде діяти цей закон,але ЄС - єдина партія за яку не соромно.
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20.08.2024 12:57 Ответить
Усі партії хороші, та за людей, поки в опозиції, а як дориваються до корита, то......
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20.08.2024 13:04 Ответить
А подивитися які з них і що зробили для України - ні?
По здобуткам - Президент Порошенко зробив для України більше,ніж всі 5 інших разом узяті!
Хоч одне тіло подякувало Пороху за те,що воно вільно виїало по безвізу,а не бігало вздовж кордону чи жило в наметовому таборі від ООН чекаючи візи?!
Жодне! Зє закрив кордони для всіх,окрім своїх. То вони однакові для тебе?!
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20.08.2024 13:16 Ответить
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20.08.2024 12:57 Ответить
Нарешті,УРА!!! Дякуємо партії ЕС і особисто Петру олексійовичу за наполеглеаість і незмінну проукраїнську позицію.💙💛
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20.08.2024 13:04 Ответить
Подивимось за який час препіздент його підпише, щоб він вступив у силу
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20.08.2024 13:04 Ответить
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20.08.2024 13:05 Ответить
Є час помолитися і агітувати малоросів-зєбілів за обох Вов і зє,і ху.
Як у 2018-2019!
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20.08.2024 13:07 Ответить
Міняємо кацапських попів на полонених Азовців , та ув'язнених кримських татар !
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20.08.2024 13:08 Ответить
Омріяний безвіз, на який чекали 300 років.
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20.08.2024 13:17 Ответить
Нарешті! Вітаю всіх причетних!!!

А ось цікаво, хто перший з-за бугра (не з-за порєбріка - там усе ясно) почне верещати про паплюження свободи віросповідання та наступ України на релігію? Ставлю на трампістів.
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20.08.2024 13:35 Ответить
Ту сатанинскую секту гундяевцев надо не просто запрещать. Это не просто кощуницы, псевдо христианские демагоги. Это реально агенты ФСБ - все поголовно. Ни одно назначение ни одного РПЦшника - ни в одной их сраной церкви не происходит без утверждения в ФСБ.
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20.08.2024 13:36 Ответить
"понад 80% українців - за те, щоб в Україні була єдина помісна Православна церква України"… Звідки набралось 80%, якщо 99% при опитуванні відповіло: "А що воно таке?"
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20.08.2024 13:41 Ответить
стефанчук, московитське падло, проштовхнув таки свій склизький закон, із купою зачіпок, типу "даємо 90 днів, щоб ви провезли папірець від гундяя, що ви "не його" секта..." А потім нам треба буде ще й доказувати у суді, що вони на московитська фсб-шна секта, а тіпу "українска"... Тьху на вас, чорти кацапські, йдіть у пекло зі своїми кремлівськими хазяями та ze-сволотою!!!!!
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20.08.2024 13:58 Ответить
Церкви давно пора заборонити, дурять людям мізки, збирають кошти, попи жиріють.
А пдоки не заборонили, церкви повинні платити податки як і всі інші!
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20.08.2024 13:59 Ответить
в реальності ,один куплений рашистським сатанатом ,у депутатів ВЗРади пункт, відсуває добрий для України і її народу закон ,на 9місяців. - "Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ", Джерело:
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20.08.2024 14:03 Ответить
Слава Богу !!!! Слава Богу !!!! сколько можно было терпеть этих паршивцев !!!((( Господи ,спасибо тебе за наше терпение !!!
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20.08.2024 14:05 Ответить
Яка до дідька заборона? Там дев'ять місяців відстрочки дали! А за той час багато чого може змінитися.. Кинули ''кістку для плебсу'' щоб хвилю не здіймали.
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20.08.2024 14:44 Ответить
і що зрадники перестануть бути зрадниками? проблема не в підпорядкуванні церкви, хоча в Україні має бути українська церква, а в людях і недоопрацюванні СБУ, розвідки, контррозвідки, що допустили це, а тепер звинувачують церкву.
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20.08.2024 15:18 Ответить
Баканов, ау!

Serhii Sternenko

Чому представник ГУР Євгеній Шевченко топить за РПЦ разом із оцим попом?

Це позиція нашої розвідки?

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20.08.2024 16:14 Ответить
хто такий Баканов?
Чомусь я вважаю, що і він там незримо поруч... А за його спиною - Буданов
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20.08.2024 19:42 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3810 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Я не експерт у воєнній справі. Тому я вкрай рідко щось озвучую про військові операції - про курську, зокрема. Не роблю висновків, не питаю про доцільність. Просто не сіпаюся.
Але я точно знаю, що я допомагатиму ЗСУ де б вони не знаходилися - чи в курській, чи в орловській, чи в тульській, чи в московській.
І якщо в мене просять фпв на цей напрямок, якщо просять РЕБ на цей напрямок, якщо просять квадроцикли та трактори, мавіки та зарядні станції - я проситиму вас допомогти нам це все купити, а я потім організую логістику. Так само як і з Покровським напрямком, Торецьким чи будь-яким іншим. Ми не про направлення, ми про допомогу ЗСУ.
А тому - більше тисячі фпв, під сотню мавіків, півтора десятка квадроциклів, десяток окопних РЕБ і ще купу всього вже доставлено бригадам та полкам ДШВ та ТРО, Сухопутних військ та ССО. Загальний кошторис поїздки 34 926 505 гривень, максимально велику частину заплатив Порошенко особисто, і зовсім невеликий внесок було зроблено силами Справа Громад.
Продовжуємо роботу, попереду поїздки на інші ділянки фронту.

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
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20.08.2024 19:40 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/10311 Петро Порошенко :
Закон, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, - не про заборону православним вірянам ходити до храму.

https://x.com/i/status/1825968866918277606 В етері телеканалу «Прямий» пояснив, про що йдеться в законі про заборону рпц .

Ми дали 9 місяців для того, щоб церкви визначили свій подальший шлях: перехід до єдиної православної церкви чи закриття парафій. Наша головна мета - об'єднатися в єдину канонічну соборну православну церкву України під омофором матері-церкви Вселенського Патріарха.
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20.08.2024 22:50 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/10312 Петро Порошенко :
Ще у 2019 році ми ухвалили Закон про правду, про заборону брехні. Закон про перейменування.
Церква московського патріархату має називатися так, якою вона є насправді, - відділенням російської православної церкви.
Минуло 5 років, і жодна парафія не перейменована. Ми вимагаємо від Мін'юсту: виконуйте закон! Якщо церква на вигляд - як російський патріархат, молиться за здоров'я кіріла, відмовляється відспівувати українських воїнів, - вона і є російським патріархатом. Тому або скасовуйте реєстрацію, або нехай вони перейменовуються.
Бо наша мета - мати єдину церкву в Україні під омофором Вселенського Патріархату. Без впливу російської агентури. І ми цього обов'язково доможемося!
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20.08.2024 22:53 Ответить
 
 