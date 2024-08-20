Запрет УПЦ МП в Украине - победа, за которую боролись более 300 лет, - Порошенко

В "Европейской Солидарности" приветствуют принятие законопроекта о запрете УПЦ МП Верховной Радой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы, украинцы, боролись за это более 300 лет. Наша команда боролась за это 10 лет, преодолевая препятствия, ложь - якобы кто-то против в Вашингтоне, в Европе. А на самом деле против была та "пятая колонна", которая сидит внутри страны. На сегодняшний день, благодаря вам, мы это преодолели", - отметил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко.

По его словам, более 80% украинцев - за то, чтобы в Украине была единая поместная Православная церковь Украины.

"Сегодня этот закон очень приблизил нас к этому, потому что каждый должен сделать выбор для себя - или он с Украиной, и тогда добро пожаловать в ряды церкви. Или он против Украины - и направление пусть выбирает, или Ростов, или Москва, но точно не в Украине", - добавил Порошенко.

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Нардеп "ЕС" Николай Княжицкий отметил, что каждый "российский, московский поп, который призывает уничтожать украинцев, каждый, кто становится в один ряд с фсб и российской армией, все они должны уйти вон из Украины".

Парламентарий Владимир Вятрович отметил, что это очень важный шаг накануне Дня Независимости Украины.

"Если мы хотим жить свободно, если мы хотим, чтобы Украина была свободной, московской церковной заразы не должно быть в нашей Украине. Получим наше Украинское государство - свободное, сильное, независимое абсолютно во всех смыслах", - добавила нардеп София Федына.

Напомним, 20 августа 2024 года Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП.

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