Запрет УПЦ МП в Украине - победа, за которую боролись более 300 лет, - Порошенко
В "Европейской Солидарности" приветствуют принятие законопроекта о запрете УПЦ МП Верховной Радой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Мы, украинцы, боролись за это более 300 лет. Наша команда боролась за это 10 лет, преодолевая препятствия, ложь - якобы кто-то против в Вашингтоне, в Европе. А на самом деле против была та "пятая колонна", которая сидит внутри страны. На сегодняшний день, благодаря вам, мы это преодолели", - отметил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко.
По его словам, более 80% украинцев - за то, чтобы в Украине была единая поместная Православная церковь Украины.
"Сегодня этот закон очень приблизил нас к этому, потому что каждый должен сделать выбор для себя - или он с Украиной, и тогда добро пожаловать в ряды церкви. Или он против Украины - и направление пусть выбирает, или Ростов, или Москва, но точно не в Украине", - добавил Порошенко.
Нардеп "ЕС" Николай Княжицкий отметил, что каждый "российский, московский поп, который призывает уничтожать украинцев, каждый, кто становится в один ряд с фсб и российской армией, все они должны уйти вон из Украины".
Парламентарий Владимир Вятрович отметил, что это очень важный шаг накануне Дня Независимости Украины.
"Если мы хотим жить свободно, если мы хотим, чтобы Украина была свободной, московской церковной заразы не должно быть в нашей Украине. Получим наше Украинское государство - свободное, сильное, независимое абсолютно во всех смыслах", - добавила нардеп София Федына.
Напомним, 20 августа 2024 года Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП.
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вітаю всіх православних українців з початком кінця мацковського сатанату !
роботи на цій ниві полоти бурьяни ще чимало
А ви про заборону каZапського сатанату .....
Чому ти досі не зробив щоб авто їздили вічно без заправки будь якою енергією?
Щось не пам'ятаю твоїх патентів на це.
Як жеж *********** і малороси,вороги України,Вови недомірки зє+ху ненавидять Пороха!
По здобуткам - Президент Порошенко зробив для України більше,ніж всі 5 інших разом узяті!
Хоч одне тіло подякувало Пороху за те,що воно вільно виїало по безвізу,а не бігало вздовж кордону чи жило в наметовому таборі від ООН чекаючи візи?!
Жодне! Зє закрив кордони для всіх,окрім своїх. То вони однакові для тебе?!
Як у 2018-2019!
А ось цікаво, хто перший з-за бугра (не з-за порєбріка - там усе ясно) почне верещати про паплюження свободи віросповідання та наступ України на релігію? Ставлю на трампістів.
А пдоки не заборонили, церкви повинні платити податки як і всі інші!
Serhii Sternenko ✙
Чому представник ГУР Євгеній Шевченко топить за РПЦ разом із оцим попом?
Це позиція нашої розвідки?
Чомусь я вважаю, що і він там незримо поруч... А за його спиною - Буданов
Я не експерт у воєнній справі. Тому я вкрай рідко щось озвучую про військові операції - про курську, зокрема. Не роблю висновків, не питаю про доцільність. Просто не сіпаюся.
Але я точно знаю, що я допомагатиму ЗСУ де б вони не знаходилися - чи в курській, чи в орловській, чи в тульській, чи в московській.
І якщо в мене просять фпв на цей напрямок, якщо просять РЕБ на цей напрямок, якщо просять квадроцикли та трактори, мавіки та зарядні станції - я проситиму вас допомогти нам це все купити, а я потім організую логістику. Так само як і з Покровським напрямком, Торецьким чи будь-яким іншим. Ми не про направлення, ми про допомогу ЗСУ.
А тому - більше тисячі фпв, під сотню мавіків, півтора десятка квадроциклів, десяток окопних РЕБ і ще купу всього вже доставлено бригадам та полкам ДШВ та ТРО, Сухопутних військ та ССО. Загальний кошторис поїздки 34 926 505 гривень, максимально велику частину заплатив Порошенко особисто, і зовсім невеликий внесок було зроблено силами Справа Громад.
Продовжуємо роботу, попереду поїздки на інші ділянки фронту.
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Закон, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, - не про заборону православним вірянам ходити до храму.
https://x.com/i/status/1825968866918277606 В етері телеканалу «Прямий» пояснив, про що йдеться в законі про заборону рпц .
Ми дали 9 місяців для того, щоб церкви визначили свій подальший шлях: перехід до єдиної православної церкви чи закриття парафій. Наша головна мета - об'єднатися в єдину канонічну соборну православну церкву України під омофором матері-церкви Вселенського Патріарха.
Ще у 2019 році ми ухвалили Закон про правду, про заборону брехні. Закон про перейменування.
Церква московського патріархату має називатися так, якою вона є насправді, - відділенням російської православної церкви.
Минуло 5 років, і жодна парафія не перейменована. Ми вимагаємо від Мін'юсту: виконуйте закон! Якщо церква на вигляд - як російський патріархат, молиться за здоров'я кіріла, відмовляється відспівувати українських воїнів, - вона і є російським патріархатом. Тому або скасовуйте реєстрацію, або нехай вони перейменовуються.
Бо наша мета - мати єдину церкву в Україні під омофором Вселенського Патріархату. Без впливу російської агентури. І ми цього обов'язково доможемося!