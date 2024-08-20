Заборона УПЦ МП в Україні є перемогою, за яку боролися понад 300 років, - Порошенко

У "Європейській Солідарності" вітають ухвалення законопроєкту про заборону УПЦ МП Верховною Радою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми, українці, боролися за це більше 300 років. Наша команда боролася за це 10 років, долаючи перешкоди, брехню – нібито хтось проти у Вашингтоні, в Європі. А насправді проти була та "п’ята колона", яка сидить всередині країни. На сьогоднішній день, дякуючи вам, ми це подолали", - зазначив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко.

За його словами, понад 80% українців - за те, щоб в Україні була єдина помісна Православна церква України.

"Сьогодні цей закон дуже наблизив нас до цього, бо кожен має зробити вибір для себе – чи він з Україною, і тоді ласкаво просимо до лав церкви. Або він проти України – і напрямок нехай вибирає, або Ростов, або Москва, але точно не в Україні", – додав Порошенко.

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Нардеп "ЄС" Микола Княжицький наголосив, що кожен "російський, московський піп, який закликає нищити українців, кожен, хто стає в один ряд з фсб і російською армією, всі вони мають піти геть з України".

Парламентар Володимир В'ятрович відзначив, що це дуже важливий крок напередодні Дня Незалежності України.

"Якщо ми хочемо жити вільно, якщо ми хочемо, щоб Україна була вільна, московської церковної зарази не має бути у нашій Україні. Здобудемо нашу Українську державу – вільну, сильну, незалежну абсолютно в усіх розуміннях", - додала нардепка Софія Федина.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП.

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