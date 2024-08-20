Заборона УПЦ МП в Україні є перемогою, за яку боролися понад 300 років, - Порошенко
У "Європейській Солідарності" вітають ухвалення законопроєкту про заборону УПЦ МП Верховною Радою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ми, українці, боролися за це більше 300 років. Наша команда боролася за це 10 років, долаючи перешкоди, брехню – нібито хтось проти у Вашингтоні, в Європі. А насправді проти була та "п’ята колона", яка сидить всередині країни. На сьогоднішній день, дякуючи вам, ми це подолали", - зазначив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко.
За його словами, понад 80% українців - за те, щоб в Україні була єдина помісна Православна церква України.
"Сьогодні цей закон дуже наблизив нас до цього, бо кожен має зробити вибір для себе – чи він з Україною, і тоді ласкаво просимо до лав церкви. Або він проти України – і напрямок нехай вибирає, або Ростов, або Москва, але точно не в Україні", – додав Порошенко.
Нардеп "ЄС" Микола Княжицький наголосив, що кожен "російський, московський піп, який закликає нищити українців, кожен, хто стає в один ряд з фсб і російською армією, всі вони мають піти геть з України".
Парламентар Володимир В'ятрович відзначив, що це дуже важливий крок напередодні Дня Незалежності України.
"Якщо ми хочемо жити вільно, якщо ми хочемо, щоб Україна була вільна, московської церковної зарази не має бути у нашій Україні. Здобудемо нашу Українську державу – вільну, сильну, незалежну абсолютно в усіх розуміннях", - додала нардепка Софія Федина.
Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП.
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вітаю всіх православних українців з початком кінця мацковського сатанату !
роботи на цій ниві полоти бурьяни ще чимало
А ви про заборону каZапського сатанату .....
Чому ти досі не зробив щоб авто їздили вічно без заправки будь якою енергією?
Щось не пам'ятаю твоїх патентів на це.
Як жеж *********** і малороси,вороги України,Вови недомірки зє+ху ненавидять Пороха!
По здобуткам - Президент Порошенко зробив для України більше,ніж всі 5 інших разом узяті!
Хоч одне тіло подякувало Пороху за те,що воно вільно виїало по безвізу,а не бігало вздовж кордону чи жило в наметовому таборі від ООН чекаючи візи?!
Жодне! Зє закрив кордони для всіх,окрім своїх. То вони однакові для тебе?!
Як у 2018-2019!
А ось цікаво, хто перший з-за бугра (не з-за порєбріка - там усе ясно) почне верещати про паплюження свободи віросповідання та наступ України на релігію? Ставлю на трампістів.
А пдоки не заборонили, церкви повинні платити податки як і всі інші!
Serhii Sternenko ✙
Чому представник ГУР Євгеній Шевченко топить за РПЦ разом із оцим попом?
Це позиція нашої розвідки?
Чомусь я вважаю, що і він там незримо поруч... А за його спиною - Буданов
Я не експерт у воєнній справі. Тому я вкрай рідко щось озвучую про військові операції - про курську, зокрема. Не роблю висновків, не питаю про доцільність. Просто не сіпаюся.
Але я точно знаю, що я допомагатиму ЗСУ де б вони не знаходилися - чи в курській, чи в орловській, чи в тульській, чи в московській.
І якщо в мене просять фпв на цей напрямок, якщо просять РЕБ на цей напрямок, якщо просять квадроцикли та трактори, мавіки та зарядні станції - я проситиму вас допомогти нам це все купити, а я потім організую логістику. Так само як і з Покровським напрямком, Торецьким чи будь-яким іншим. Ми не про направлення, ми про допомогу ЗСУ.
А тому - більше тисячі фпв, під сотню мавіків, півтора десятка квадроциклів, десяток окопних РЕБ і ще купу всього вже доставлено бригадам та полкам ДШВ та ТРО, Сухопутних військ та ССО. Загальний кошторис поїздки 34 926 505 гривень, максимально велику частину заплатив Порошенко особисто, і зовсім невеликий внесок було зроблено силами Справа Громад.
Продовжуємо роботу, попереду поїздки на інші ділянки фронту.
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Закон, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, - не про заборону православним вірянам ходити до храму.
https://x.com/i/status/1825968866918277606 В етері телеканалу «Прямий» пояснив, про що йдеться в законі про заборону рпц .
Ми дали 9 місяців для того, щоб церкви визначили свій подальший шлях: перехід до єдиної православної церкви чи закриття парафій. Наша головна мета - об'єднатися в єдину канонічну соборну православну церкву України під омофором матері-церкви Вселенського Патріарха.
Ще у 2019 році ми ухвалили Закон про правду, про заборону брехні. Закон про перейменування.
Церква московського патріархату має називатися так, якою вона є насправді, - відділенням російської православної церкви.
Минуло 5 років, і жодна парафія не перейменована. Ми вимагаємо від Мін'юсту: виконуйте закон! Якщо церква на вигляд - як російський патріархат, молиться за здоров'я кіріла, відмовляється відспівувати українських воїнів, - вона і є російським патріархатом. Тому або скасовуйте реєстрацію, або нехай вони перейменовуються.
Бо наша мета - мати єдину церкву в Україні під омофором Вселенського Патріархату. Без впливу російської агентури. І ми цього обов'язково доможемося!