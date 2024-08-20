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Заборона УПЦ МП в Україні є перемогою, за яку боролися понад 300 років, - Порошенко

Порошенко про заборону УПЦ МП

У "Європейській Солідарності" вітають ухвалення законопроєкту про заборону УПЦ МП Верховною Радою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми, українці, боролися за це більше 300 років. Наша команда боролася за це 10 років, долаючи перешкоди, брехню – нібито хтось проти у Вашингтоні, в Європі. А насправді проти була та "п’ята колона", яка сидить всередині країни. На сьогоднішній день, дякуючи вам, ми це подолали", - зазначив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко.

За його словами, понад 80% українців - за те, щоб в Україні була єдина помісна Православна церква України.

"Сьогодні цей закон дуже наблизив нас до цього, бо кожен має зробити вибір для себе – чи він з Україною, і тоді ласкаво просимо до лав церкви. Або він проти України – і напрямок нехай вибирає, або Ростов, або Москва, але точно не в Україні", – додав Порошенко.

Також дивіться: Раді запропоновано законопроєкт, який зможе гарантувати, що не буде маніпуляцій із Москви українською церквою, - Зеленський. ВIДЕО

Нардеп "ЄС" Микола Княжицький наголосив, що кожен "російський, московський піп, який закликає нищити українців, кожен, хто стає в один ряд з фсб і російською армією, всі вони мають піти геть з України".

Парламентар Володимир В'ятрович відзначив, що це дуже важливий крок напередодні Дня Незалежності України.

"Якщо ми хочемо жити вільно, якщо ми хочемо, щоб Україна була вільна, московської церковної зарази не має бути у нашій Україні. Здобудемо нашу Українську державу – вільну, сильну, незалежну абсолютно в усіх розуміннях", - додала нардепка Софія Федина.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП.

Також читайте: Міноборони виявило незаконну реєстрацію храму на території військової частини в Києві. Власник пов’язаний з УПЦ МП

Автор: 

ВР (14949) заборона (1449) УПЦ МП (1207) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+49
Армія, Мова, Віра ! і Гетьман Порошенко !

вітаю всіх православних українців з початком кінця мацковського сатанату !
роботи на цій ниві полоти бурьяни ще чимало
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20.08.2024 12:51
+43
Не смішіть курей. Тоді всі ходили до тієї церкви, бо інших не було. А після 6 січня 2019 року, отримання Київською митрополією Томосу про автокефалію показало, хто за Україну, а хто проти України. Якраз пан Порошенко допомагав отримати Томос і цим все сказано. А пан Херпіду Просточений назвав наш Томос термосом і довго захищав російську церкву і навіть направляв делегацію до Вселенського патріарха, щоб отримати Томос для російського філіала РПЦ, яка тут мала назву УПЦ,
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20.08.2024 12:53
+36
Вова сцить в очі. Що він може очолити окрім кварталу95, і то як гнусявий фейс.
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20.08.2024 12:45
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Вова прийшов на хвилі "антиармовіри", а у результаті її очолив.
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20.08.2024 12:42 Відповісти
Вова сцить в очі. Що він може очолити окрім кварталу95, і то як гнусявий фейс.
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20.08.2024 12:45 Відповісти
Армія, Мова, Віра ! і Гетьман Порошенко !

вітаю всіх православних українців з початком кінця мацковського сатанату !
роботи на цій ниві полоти бурьяни ще чимало
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20.08.2024 12:51 Відповісти
А ти пісяв мимо горшика,і за це мамка тобі била сраку!
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20.08.2024 12:50 Відповісти
Від цього ніхто не постраждав окрім мене.
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20.08.2024 12:52 Відповісти
пізно свистіти, паравоз уєхал !
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20.08.2024 12:52 Відповісти
Не смішіть курей. Тоді всі ходили до тієї церкви, бо інших не було. А після 6 січня 2019 року, отримання Київською митрополією Томосу про автокефалію показало, хто за Україну, а хто проти України. Якраз пан Порошенко допомагав отримати Томос і цим все сказано. А пан Херпіду Просточений назвав наш Томос термосом і довго захищав російську церкву і навіть направляв делегацію до Вселенського патріарха, щоб отримати Томос для російського філіала РПЦ, яка тут мала назву УПЦ,
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20.08.2024 12:53 Відповісти
Насправді він туди внєдрився з метою розвалити той московський патріархат.Зараз це ознака часу - зачасту внєдрьоний патріот і націоналіст робить для націі добра більше,ніж натуральний,не внєдрьоний.Тому шо внєдрьоного спеціально цьому обучали.Перепрошую за суржик...
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20.08.2024 12:55 Відповісти
..дарма стараєсся, кріпак ***********, у 60х мене також, крадькома від усих, на Донбасі, мої Батьки, обидва з Сумщини, хрестили у тодішній кацапській церкві (іншої там тоді просто не було), до якої ОЦЕ тепер підкрадається "твІй" узкій мІр.. головне - хто ти є, "по ділах своїх".. шо ти таке - вже зрозуміло, дорогу до каси ти знаєш.. чи просто ідіот корисний?.. - та какая разніца
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20.08.2024 13:04 Відповісти
На решті позбавимось мокшанських чортів в рясі!!!
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20.08.2024 12:44 Відповісти
Мені цікаво куди вони дінуться? Колоною з паствою та чімоданами підуть в расіюшку?
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20.08.2024 12:46 Відповісти
Два виходи, переобутися в повітрі, або валізи і на болота!!!
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20.08.2024 12:48 Відповісти
Ніууди вони не дінуться! Окрім самих одіозних,і то навряд! Бо на московії вони НЕ потрібні! Вони потрібні в Україні!
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20.08.2024 12:52 Відповісти
Зрозуміло що там своїх хватає, всі місця зайняті. Повдягають вишиванки та заспівають гімн України. Для них це не в перше. А під всім тим одягом - чорти з копитами.
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20.08.2024 13:00 Відповісти
Порвуть посвідчення ФСБ та вступлять в СБУ?
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20.08.2024 12:48 Відповісти
Ви не розумієте. Справа в розриві вертикалі керування і перенаправлені фінансових потоків. Не всі попи в МП підкацапники.
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20.08.2024 14:13 Відповісти
ох, не вірю я цим законотворцям...треба побачити аналіз цього закону від спеціалістів...диявол криється в деталях
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20.08.2024 12:44 Відповісти
Служки урода дали фсб-м чортам в чорних сарафанах 9 місяців часу на відбудову нової мережі агентів впливу
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20.08.2024 12:46 Відповісти
сборище мракобесов блеять
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20.08.2024 12:45 Відповісти
Дякую, шановний пане Президенте. Своєчасний розголос дій слугориг, направлені на отримання Томосу для УПЦ, а також блокування трибуни Верховної Ради та підключення міжднародних політиків, дали свої плоди, чортів від слугориг вивели з темряви на світло і їм нічого не залишилося робити, яка натиснути кнопку про заборону УПЦ МП.
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20.08.2024 12:48 Відповісти
Та ні, заважали такі як Ви і законодавство України.
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20.08.2024 12:56 Відповісти
Томос виборювали,**********!
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20.08.2024 12:56 Відповісти
Сірожи Лєщєнки в падучій бились, верещали про тиранію і диктатуру, коли при Порошенку заборонили Одноглазників і ВКонтакті в Україні.
А ви про заборону каZапського сатанату .....
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20.08.2024 13:01 Відповісти
Звідки 300 років взялось,якщо цю філію НКВД/КГБ/ФСБ створив Сталін? То шо 300 років,то РПЦЗ(руская православная церковЪ заграніцей).
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20.08.2024 12:50 Відповісти
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20.08.2024 12:55 Відповісти
вау вова !
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20.08.2024 18:54 Відповісти
Ти расєянін чи просто зєбіл?
Чому ти досі не зробив щоб авто їздили вічно без заправки будь якою енергією?
Щось не пам'ятаю твоїх патентів на це.
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20.08.2024 13:00 Відповісти
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20.08.2024 12:53 Відповісти
От це термос зє!
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20.08.2024 13:02 Відповісти
За каденції Порошенко прийняти закон про заборону заважали такі 73% довбнів, як Ви і закони України, бо після 2018 року після прийняття Радою закону про перейменування УПЦ в Російську церкву в України, депутати від ОПЗЖ і ряд інших звернулися з позовом до Конституційного суду, заблокувавши спроби заборони УПЦ МП. А коли Конституційний суд виніс рішення, то президентом був вже Зеленський.
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20.08.2024 13:00 Відповісти
"канадієць", чого тебе так пучить? За Зєлю-термоса тобі абідна?
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20.08.2024 13:03 Відповісти
Ти расєянін чи зєлебот на утримані?
Як жеж *********** і малороси,вороги України,Вови недомірки зє+ху ненавидять Пороха!
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20.08.2024 13:04 Відповісти
А навіщо 9 місяців дали? Щоб встигли народити гундяєвського клона в Україні?
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20.08.2024 12:55 Відповісти
Не знаю як буде діяти цей закон,але ЄС - єдина партія за яку не соромно.
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20.08.2024 12:57 Відповісти
Усі партії хороші, та за людей, поки в опозиції, а як дориваються до корита, то......
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20.08.2024 13:04 Відповісти
А подивитися які з них і що зробили для України - ні?
По здобуткам - Президент Порошенко зробив для України більше,ніж всі 5 інших разом узяті!
Хоч одне тіло подякувало Пороху за те,що воно вільно виїало по безвізу,а не бігало вздовж кордону чи жило в наметовому таборі від ООН чекаючи візи?!
Жодне! Зє закрив кордони для всіх,окрім своїх. То вони однакові для тебе?!
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20.08.2024 13:16 Відповісти
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20.08.2024 12:57 Відповісти
Нарешті,УРА!!! Дякуємо партії ЕС і особисто Петру олексійовичу за наполеглеаість і незмінну проукраїнську позицію.💙💛
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20.08.2024 13:04 Відповісти
Подивимось за який час препіздент його підпише, щоб він вступив у силу
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20.08.2024 13:04 Відповісти
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20.08.2024 13:05 Відповісти
Є час помолитися і агітувати малоросів-зєбілів за обох Вов і зє,і ху.
Як у 2018-2019!
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20.08.2024 13:07 Відповісти
Міняємо кацапських попів на полонених Азовців , та ув'язнених кримських татар !
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20.08.2024 13:08 Відповісти
Омріяний безвіз, на який чекали 300 років.
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20.08.2024 13:17 Відповісти
Нарешті! Вітаю всіх причетних!!!

А ось цікаво, хто перший з-за бугра (не з-за порєбріка - там усе ясно) почне верещати про паплюження свободи віросповідання та наступ України на релігію? Ставлю на трампістів.
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20.08.2024 13:35 Відповісти
Ту сатанинскую секту гундяевцев надо не просто запрещать. Это не просто кощуницы, псевдо христианские демагоги. Это реально агенты ФСБ - все поголовно. Ни одно назначение ни одного РПЦшника - ни в одной их сраной церкви не происходит без утверждения в ФСБ.
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20.08.2024 13:36 Відповісти
"понад 80% українців - за те, щоб в Україні була єдина помісна Православна церква України"… Звідки набралось 80%, якщо 99% при опитуванні відповіло: "А що воно таке?"
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20.08.2024 13:41 Відповісти
стефанчук, московитське падло, проштовхнув таки свій склизький закон, із купою зачіпок, типу "даємо 90 днів, щоб ви провезли папірець від гундяя, що ви "не його" секта..." А потім нам треба буде ще й доказувати у суді, що вони на московитська фсб-шна секта, а тіпу "українска"... Тьху на вас, чорти кацапські, йдіть у пекло зі своїми кремлівськими хазяями та ze-сволотою!!!!!
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20.08.2024 13:58 Відповісти
Церкви давно пора заборонити, дурять людям мізки, збирають кошти, попи жиріють.
А пдоки не заборонили, церкви повинні платити податки як і всі інші!
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20.08.2024 13:59 Відповісти
в реальності ,один куплений рашистським сатанатом ,у депутатів ВЗРади пункт, відсуває добрий для України і її народу закон ,на 9місяців. - "Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ", Джерело:
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20.08.2024 14:03 Відповісти
Слава Богу !!!! Слава Богу !!!! сколько можно было терпеть этих паршивцев !!!((( Господи ,спасибо тебе за наше терпение !!!
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20.08.2024 14:05 Відповісти
Яка до дідька заборона? Там дев'ять місяців відстрочки дали! А за той час багато чого може змінитися.. Кинули ''кістку для плебсу'' щоб хвилю не здіймали.
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20.08.2024 14:44 Відповісти
і що зрадники перестануть бути зрадниками? проблема не в підпорядкуванні церкви, хоча в Україні має бути українська церква, а в людях і недоопрацюванні СБУ, розвідки, контррозвідки, що допустили це, а тепер звинувачують церкву.
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20.08.2024 15:18 Відповісти
Баканов, ау!

Serhii Sternenko

Чому представник ГУР Євгеній Шевченко топить за РПЦ разом із оцим попом?

Це позиція нашої розвідки?

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20.08.2024 16:14 Відповісти
хто такий Баканов?
Чомусь я вважаю, що і він там незримо поруч... А за його спиною - Буданов
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20.08.2024 19:42 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3810 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Я не експерт у воєнній справі. Тому я вкрай рідко щось озвучую про військові операції - про курську, зокрема. Не роблю висновків, не питаю про доцільність. Просто не сіпаюся.
Але я точно знаю, що я допомагатиму ЗСУ де б вони не знаходилися - чи в курській, чи в орловській, чи в тульській, чи в московській.
І якщо в мене просять фпв на цей напрямок, якщо просять РЕБ на цей напрямок, якщо просять квадроцикли та трактори, мавіки та зарядні станції - я проситиму вас допомогти нам це все купити, а я потім організую логістику. Так само як і з Покровським напрямком, Торецьким чи будь-яким іншим. Ми не про направлення, ми про допомогу ЗСУ.
А тому - більше тисячі фпв, під сотню мавіків, півтора десятка квадроциклів, десяток окопних РЕБ і ще купу всього вже доставлено бригадам та полкам ДШВ та ТРО, Сухопутних військ та ССО. Загальний кошторис поїздки 34 926 505 гривень, максимально велику частину заплатив Порошенко особисто, і зовсім невеликий внесок було зроблено силами Справа Громад.
Продовжуємо роботу, попереду поїздки на інші ділянки фронту.

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20.08.2024 19:40 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10311 Петро Порошенко :
Закон, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, - не про заборону православним вірянам ходити до храму.

https://x.com/i/status/1825968866918277606 В етері телеканалу «Прямий» пояснив, про що йдеться в законі про заборону рпц .

Ми дали 9 місяців для того, щоб церкви визначили свій подальший шлях: перехід до єдиної православної церкви чи закриття парафій. Наша головна мета - об'єднатися в єдину канонічну соборну православну церкву України під омофором матері-церкви Вселенського Патріарха.
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20.08.2024 22:50 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10312 Петро Порошенко :
Ще у 2019 році ми ухвалили Закон про правду, про заборону брехні. Закон про перейменування.
Церква московського патріархату має називатися так, якою вона є насправді, - відділенням російської православної церкви.
Минуло 5 років, і жодна парафія не перейменована. Ми вимагаємо від Мін'юсту: виконуйте закон! Якщо церква на вигляд - як російський патріархат, молиться за здоров'я кіріла, відмовляється відспівувати українських воїнів, - вона і є російським патріархатом. Тому або скасовуйте реєстрацію, або нехай вони перейменовуються.
Бо наша мета - мати єдину церкву в Україні під омофором Вселенського Патріархату. Без впливу російської агентури. І ми цього обов'язково доможемося!
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20.08.2024 22:53 Відповісти
 
 