Епіфаній готовий до діалогу з Онуфрієм: Закликаємо всіх православних в Україні відкинути "російське ярмо"

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив про готовність до діалогу із митрополитом УПЦ МП Онуфрієм.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" історичним рішенням.

"Закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього повністю звільнитися від контролю Москви. І ми зі свого боку знову й знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов", - наголосив Епіфаній.

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За словами предстоятеля, ПЦУ зверталися до Онуфрія із закликом розпочати діалог без попередніх умов

"Ми звертаємося до вірних. Адже від них залежить наше спільне українське майбутнє. Адже кожна громада, згідно з українського законодавства, і згідно з новим прийнятим законом, має можливість змінити свою юрисдикцію. ... Ми готові до єднання в цей не простий час випробування війною, коли агресор намагається нас знищити", - зазначив він.

Також, додав Епіфаній, Православна церква України неодноразово зверталася до УПЦ МП із закликом об’єднатися, однак їм відповідали лише ультиматумом.

"Ми відкриті, ми готові до діалогу, але ми не отримали жодної відповіді. Ми очікуємо, але на жаль, вони навіть не бажають навіть спілкуватися із нами", - підсумував він.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону діяльності російської церкви в Україні в Україні.

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