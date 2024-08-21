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Епіфаній готовий до діалогу з Онуфрієм: Закликаємо всіх православних в Україні відкинути "російське ярмо"

Епіфаній готовий до діалогу з Онуфрієм

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив про готовність до діалогу із митрополитом УПЦ МП Онуфрієм.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" історичним рішенням.

"Закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього повністю звільнитися від контролю Москви. І ми зі свого боку знову й знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов", - наголосив Епіфаній.

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За словами предстоятеля, ПЦУ зверталися до Онуфрія із закликом розпочати діалог без попередніх умов

"Ми звертаємося до вірних. Адже від них залежить наше спільне українське майбутнє. Адже кожна громада, згідно з українського законодавства, і згідно з новим прийнятим законом, має можливість змінити свою юрисдикцію. ... Ми готові до єднання в цей не простий час випробування війною, коли агресор намагається нас знищити", - зазначив він.

Також, додав Епіфаній, Православна церква України неодноразово зверталася до УПЦ МП із закликом об’єднатися, однак їм відповідали лише ультиматумом.

"Ми відкриті, ми готові до діалогу, але ми не отримали жодної відповіді. Ми очікуємо, але на жаль, вони навіть не бажають навіть спілкуватися із нами", - підсумував він.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону діяльності російської церкви в Україні в Україні.

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Автор: 

УПЦ МП (1205) Епіфаній (349) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+16
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21.08.2024 12:58
+15
Єпіфаній,забув біблійну засторогу: не мечіть бісер перед свиньми?
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21.08.2024 12:58
+11
але насамперед кацапське окупаційне ярмо: їхні псевдо "церкву", "культуру", штучний недо-язік, видуманих героїв і тд.тп. ...
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21.08.2024 12:58
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І вознести хвалу Богу в єдиній молитві. Армія Мова. Віра.
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21.08.2024 12:53 Відповісти
Спочатку всіх рюських попів перевірити на сверну скотоложства.
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21.08.2024 12:57 Відповісти
ну і це також
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21.08.2024 13:02 Відповісти
А краще взагалі відкинути будь-яке ярмо
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21.08.2024 12:53 Відповісти
але насамперед кацапське окупаційне ярмо: їхні псевдо "церкву", "культуру", штучний недо-язік, видуманих героїв і тд.тп. ...
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21.08.2024 12:58 Відповісти
в українців має бути антиросійський ген, інакше надалі проблеми повертатимуться
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21.08.2024 13:03 Відповісти
Це без обговорень
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21.08.2024 13:08 Відповісти
Для УПЦ МП повністю звільнитися від контролю Москви все одно що відкинути роги хвіст й ковпита .
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21.08.2024 13:22 Відповісти
То потрібно їм допомогти швидше позбавитися атавізмів.
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21.08.2024 13:26 Відповісти
Це для них нє атавізми, це для них природно.
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21.08.2024 13:29 Відповісти
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21.08.2024 12:58 Відповісти
😂👍
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21.08.2024 13:20 Відповісти
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21.08.2024 16:05 Відповісти
Єпіфаній,забув біблійну засторогу: не мечіть бісер перед свиньми?
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21.08.2024 12:58 Відповісти
Він звертається до 73% какая разница, які ходять в московські церкви. А Ви за кого голосували?
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21.08.2024 14:30 Відповісти
покаятися! , в любові до країни
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21.08.2024 13:00 Відповісти
оу...
і, єпіфаній вирішив позаглядати в очко, кацапському виродку?
епічні неуки!
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21.08.2024 13:03 Відповісти
Він звертається до 73% какая разница, які ходять в московські церкви. А Ви за кого голосували?
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21.08.2024 14:32 Відповісти


Однажды осенью отец Онуфрий очнулся, опохмелился оставшимися огурчиками, отрезвел, оделся, оставил опочивальню, отслужил обедню, окрестил отрока. Отвинтил, открутил, откупорил, отхлебнул - опьянел опять. Отведал окрошки, откушал орешков, отпробовал осетринки, окорочков, окуньков, оладушек, овощей - объевшийся отец отобедал основательно.

Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.

Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!

- О, Ольга! Околдовала, обольстила... обласкай одинокого отшельника! - ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.

- Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окаянный отросток! - отвечала ошарашенная Ольга.

- Отдайся! Осчастливлю! - околдовывал обуреваемый охальник.

- Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, - обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.

- Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! - обманывал Ольгу одержимый.

- Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, - обрадовалась она.

Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил... Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась... Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.

- Облысевший, ожиревший, обнищавший остолоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаю, ославлю! - озверела Ольга.

- Очумела, озорница? Отвали отсюда, - отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.

Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием - огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.

Ох... Оплетенные осоками онежские омуты... Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия...
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21.08.2024 13:05 Відповісти
Оскоплю! - окликнула Ольга
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21.08.2024 16:07 Відповісти
Ну так він з самого початку був готовий до діалогу. То Онуфрія якась муха вкусила..
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21.08.2024 13:10 Відповісти
З ким діалог??! З тим хто привів війну в Україну????!!!!
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21.08.2024 13:13 Відповісти
Києво-печерську лавру вже передали минкульту?
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21.08.2024 13:15 Відповісти
Найкращий діалог з Онуфрієм буде в камері СІЗО. При допиті касапа, громадянина рф Ореста Березовського.
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21.08.2024 13:19 Відповісти
Діалог з Онуфрієм - це діалог з ******.
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21.08.2024 13:32 Відповісти
Так таки так, марна справа.
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21.08.2024 13:37 Відповісти
Ондатрій генерал-полковник,він не буде напряму спілкуватись з якимось простим священнослужителем😊
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21.08.2024 13:36 Відповісти
Та ну їх на хрін ...
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21.08.2024 14:25 Відповісти
Перевзутися за рік... Був у фсб, має потрапити до СБУ. Реально працюємо!
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21.08.2024 15:42 Відповісти
Так не бажають навіть спілкуватися із нами......І не дивно ці кремлівські шакали МП вони будуть вити так як їм скаже фашист )(уйло ..І вони і далі будуть злочинно підтримувати московських окупантів .....
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21.08.2024 17:13 Відповісти
Ранее печатал это. Давно тоже. Возьмите крупным планом лицо Онуфрия. Особенно глаза. Это же сатинище! Следаки нквд бы в обморок падали такого. Присмотритесь. Там только костёр.
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21.08.2024 20:53 Відповісти
 
 