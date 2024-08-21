Вихваляв Путіна та закликав підтримувати рашистів: СБУ затримала священника УПЦ МП на Вінниччині
Священник Калинівського благочиння УПЦ МП на Вінниччині виправдовував агресію РФ проти України та очікував на прихід окупантів в область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, за даними Служби безпеки, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки рашистів. Також він поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади через Телеграм.
"Експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди", - йдеться в повідомленні.
Священнику повідомлено про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Життя без майна ГІРШЕ смерті - запам'ятай та передай дальшому.
при ссср майна у людей як такого не було - тому цей пугач був малодієвим
Немає їм віри, кгбіст це діагноз
Маю сумніви, що людина, яка займається трибуналом для пуйла і рекрутингом вʼязнів з 3-ю штурмовою бригадою буде за орків. Не думали про це?
То Петро сивочолий дав команду таке писати раніше. Це спростовано у судах.
Аби не гуманітарка від нього коли місто Конотоп було оточене, то не знаю як було. В кого мародерство? У себе? А скільки він військовим всього передав.
З Качурою зустрічаються представники Вселенського патріарха.
Ніякого відношення ця людина за якою особисто слідкую не має до того, що ви написали.
Так він був відсутній цілий день, а не голосував проти. Краще розкажіть про диякона МП Петю свого.
Про часові межі його агітпраці в статті не слова. Тож отримав поп повістку до ТЦК, тут його й прорвало!
Подумав, як чигирями лазити та Тисою плавати, телеграмних експерДів слухаючи, хай краще обмінюють!
І мені користь бо звалю із ZEляндії одного наркомана і полонений додому повернеться. Їм у рашистських таборах не мед. Заодно й громадянства України позбавлять, бо добровільно з нього фіг вийдеш.
Що не зробиш, аби полишити "країну мрій преZEдента".