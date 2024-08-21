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Вихваляв Путіна та закликав підтримувати рашистів: СБУ затримала священника УПЦ МП на Вінниччині

Священник УПЦ МП на Вінниччині вихваляв Путіна та закликав підтримувати РФ

Священник Калинівського благочиння УПЦ МП на Вінниччині виправдовував агресію РФ проти України та очікував на прихід окупантів в область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, за даними Служби безпеки, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки рашистів. Також він поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади через Телеграм.

"Експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Священнику повідомлено про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Епіфаній готовий до діалогу з Онуфрієм: Закликаємо всіх православних в Україні відкинути "російське ярмо"

Автор: 

СБУ (12758) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+14
Довічно...? 8 мало.....
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21.08.2024 13:09
+14
І цьому кублу нквс ще 9 місяців надали для переходу!!! Ще 9 місяців шпигування на користь теріторії падалі!!!
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21.08.2024 13:11
+13
Страшна пожежа на Ростовщині триває четвертий день. Росіяни вдалися до крайнього засобу
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21.08.2024 13:16
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Довічно...? 8 мало.....
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21.08.2024 13:09 Відповісти
Казнить, нельзя помиловать!
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21.08.2024 13:19 Відповісти
кома там, де потрібно....
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21.08.2024 13:23 Відповісти
з конфіскацією майна
Життя без майна ГІРШЕ смерті - запам'ятай та передай дальшому.
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21.08.2024 13:40 Відповісти
Как у вас так ладно получается и кошерно, и просто цимес.
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21.08.2024 15:15 Відповісти
ссср-кий розстріл було замінено "повною конфіскацією майна" - що страшніше смерті - бо людина стає бомжом, а бомжі живуть не більше 2-3-х зим.
при ссср майна у людей як такого не було - тому цей пугач був малодієвим
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21.08.2024 15:52 Відповісти
І цьому кублу нквс ще 9 місяців надали для переходу!!! Ще 9 місяців шпигування на користь теріторії падалі!!!
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21.08.2024 13:11 Відповісти
Перевірити иого психіку - може шось з головою
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21.08.2024 13:11 Відповісти
Гундяй головного мозку.
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21.08.2024 13:32 Відповісти
Для чого прихожанам такии небезпечнии попура
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21.08.2024 13:35 Відповісти
Навіть коли вони перейдуть під УПЦ, їх усіх треба на "олівець".
Немає їм віри, кгбіст це діагноз
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21.08.2024 13:13 Відповісти
ну так !!! кгбіст з кгб може вийти, кгб з кгбіста ніколи !!!
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21.08.2024 13:15 Відповісти
Там і прихожан цього сатанинського притону потрібно на олівець.
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21.08.2024 13:57 Відповісти
Страшна пожежа на Ростовщині триває четвертий день. Росіяни вдалися до крайнього засобу
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21.08.2024 13:16 Відповісти
Четвертые сутки, пылает..., і далі по тексту
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21.08.2024 13:22 Відповісти
То що, чиновники , у вас ще жодного припису для УПЦ/МП нема? Чому?
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21.08.2024 13:15 Відповісти
до речі, а чого фігурант лише "під домашнім арештом"? Чому не в СІЗО!?
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21.08.2024 13:16 Відповісти
И вот таким тварям еще дают 9 месяцев лить говно на Укараины и призывать ***** на захват страны
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21.08.2024 13:23 Відповісти
Обов'язково з конфіскацієй рубліков☝️
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21.08.2024 13:25 Відповісти
Так депутати Дмитрук,Шевченко,Качура,Брагар та інші "слуги Єрмака" займаються тим самим,їх коли СБУ затримає по тій же 436-2 (глорифікація)статті ККУ?
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21.08.2024 13:28 Відповісти
Не зрозуміло до чого ви згадуєте про Качуру, він мій земляк, патріот і постійно допомагає військовим і цивільним людям
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21.08.2024 14:40 Відповісти
Патріот чого?руского міра?качура став синонімом слова дИбіл,після інтерв'ю Скрипіну,але це фігня,порівняно з тим,що він топить за ФСБ МП,рускій язик і диктатуру."Допомагає "? спочатку мародерить гуманітарку,а потім видає це за власну допомогу.
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21.08.2024 14:50 Відповісти
У вас якось виходить аргументи без конкретних фактів

Маю сумніви, що людина, яка займається трибуналом для пуйла і рекрутингом вʼязнів з 3-ю штурмовою бригадою буде за орків. Не думали про це?
То Петро сивочолий дав команду таке писати раніше. Це спростовано у судах.

Аби не гуманітарка від нього коли місто Конотоп було оточене, то не знаю як було. В кого мародерство? У себе? А скільки він військовим всього передав.
З Качурою зустрічаються представники Вселенського патріарха.

Ніякого відношення ця людина за якою особисто слідкую не має до того, що ви написали.
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21.08.2024 15:28 Відповісти
"корисний хом'ячок" нічим твій Качура незаймається,крім балабольства і мародерства,а як він топить за рускій язик і ФСБ МП в ютубі повно відео.Ти результат по голосуванню за заборону ФСБ МП хоть глянь і спитай,чого твій рускомірний Качура голосував проти.
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21.08.2024 15:39 Відповісти
Видно ви нічим не займаєтесь. Тільки сидите на дивані і пишете, що попало на усіх. Зайшов за вашою рекомендацією у результати голосування
Так він був відсутній цілий день, а не голосував проти. Краще розкажіть про диякона МП Петю свого.
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21.08.2024 17:02 Відповісти
так,так,"відсутній",на відео добре видно,як то малоросійське чмо виймає карточку під час голосування,а Бурьонка Безумна тисне кнопочку проти,а сьогодні пів дня відмазки придумують.Мразота ти зелена,я свій"диван"ще під Дебальцево захищав,поки ти до влади агента кремля Качуру тягнуло.Яким боком,ви "шизофрєніки" щодня то пєтю то зєлю до мене приплітаєте?наприводите до влади кінчених,а потім бігаєте під постами чуш писати.
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21.08.2024 17:13 Відповісти
снять трусики и гвоздиками прибить
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21.08.2024 13:30 Відповісти
Через певний час закриють справу, не вперше.
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21.08.2024 13:34 Відповісти
... треба почекати 9 місяців, щоб цей гнидник мордору ухилився від відповідальності...
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21.08.2024 13:38 Відповісти
На бутылку его. Приобщить к российским традициям)
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21.08.2024 13:44 Відповісти
Піднять його на півметра над землею! Щоб краще було Путіна виглядать (на мотузці)
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21.08.2024 13:53 Відповісти
Можливо теж схема, не гірша інших.
Про часові межі його агітпраці в статті не слова. Тож отримав поп повістку до ТЦК, тут його й прорвало!
Подумав, як чигирями лазити та Тисою плавати, телеграмних експерДів слухаючи, хай краще обмінюють!
І мені користь бо звалю із ZEляндії одного наркомана і полонений додому повернеться. Їм у рашистських таборах не мед. Заодно й громадянства України позбавлять, бо добровільно з нього фіг вийдеш.
Що не зробиш, аби полишити "країну мрій преZEдента".
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21.08.2024 13:55 Відповісти
Якщо у зграї один вовк захворів на сказ, то винищують усю зграю, бо вона може заразити весь ліс.
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21.08.2024 14:07 Відповісти
За яйця його треба підвісити, а не судити
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21.08.2024 14:15 Відповісти
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21.08.2024 19:54 Відповісти
 
 