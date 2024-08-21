Вихваляв Путіна та закликав підтримувати рашистів: СБУ затримала священника УПЦ МП на Вінниччині

Священник Калинівського благочиння УПЦ МП на Вінниччині виправдовував агресію РФ проти України та очікував на прихід окупантів в область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, за даними Служби безпеки, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки рашистів. Також він поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади через Телеграм.

"Експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Священнику повідомлено про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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