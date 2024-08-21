Харків’янку, яка наводила ракети РФ на місто, засудили до 16 років тюрми, - СБУ

У Харкові до 16 років тюрми засудили агентку ФСБ, яка наводила російські ракети на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, жінка передавала рашистам інформацію про наслідки ворожих ударів по обласному центру 23 січня 2024 року. Тоді окупанти обстріляли місто ракетами С-300 та X-22.

Агентку РФ затримали "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу багатоквартирного будинку, в який поцілили окупанти.

Після кожного "прильоту" жінка фіксувала координати влучання та наслідки ураження. Отриману інформацію вона месенджером передавала ФСБ через "зв’язкового", який перебував у Бєлгородській області.

"Агресор використовував ці розвіддані для підготовки нових та коригування повторних обстрілів Харкова. Крім цього, російська агентка збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які обороняють обласний центр.

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Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилася 35-річна харків’янка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку та незаконне зберігання наркотиків. У січні 2024 року її дистанційно завербувала фсб. Для цього російська спецслужба залучила знайомого жінки, який проживає на території рф", - йдеться в повідомленні СБУ.

У жінки під час обшуків вилучили мобільний телефон, який та використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Оскільки рецидивістка не відбула раніше встановлені строки покарання за вчинені злочини, наразі їй призначено 16 років тюрми з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

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