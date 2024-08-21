УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10491 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 986 9

Харків’янку, яка наводила ракети РФ на місто, засудили до 16 років тюрми, - СБУ

Харків’янку, яка наводила ракети РФ на місто, засудили до 16 років тюрми

У Харкові до 16 років тюрми засудили агентку ФСБ, яка наводила російські ракети на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, жінка передавала рашистам інформацію про наслідки ворожих ударів по обласному центру 23 січня 2024 року. Тоді окупанти обстріляли місто ракетами С-300 та X-22.

Агентку РФ затримали "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу багатоквартирного будинку, в який поцілили окупанти.

Після кожного "прильоту" жінка фіксувала координати влучання та наслідки ураження. Отриману інформацію вона месенджером передавала ФСБ через "зв’язкового", який перебував у Бєлгородській області.

"Агресор використовував ці розвіддані для підготовки нових та коригування повторних обстрілів Харкова. Крім цього, російська агентка збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які обороняють обласний центр.

Також читайте: "Полювали" на підприємства БпЛА на Дніпропетровщині: викрито 6 агентів ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилася 35-річна харків’янка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку та незаконне зберігання наркотиків. У січні 2024 року її дистанційно завербувала фсб. Для цього російська спецслужба залучила знайомого жінки, який проживає на території рф", - йдеться в повідомленні СБУ.

У жінки під час обшуків вилучили мобільний телефон, який та використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Оскільки рецидивістка не відбула раніше встановлені строки покарання за вчинені злочини, наразі їй призначено 16 років тюрми з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вихваляв Путіна та закликав підтримувати рашистів: СБУ затримала священника УПЦ МП на Вінниччині

Автор: 

вирок (1060) СБУ (12761) Харків (5549)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч макаронів нажереться...
показати весь коментар
21.08.2024 16:18 Відповісти
Ця потвора жертиме більше переважної кількості пенсіонерів(((
показати весь коментар
21.08.2024 16:23 Відповісти
А онфіскація майна де ?
показати весь коментар
21.08.2024 16:26 Відповісти
А прочитати статтю не пробував?😁
їй призначено 16 років тюрми з конфіскацією майна", Джерело:
показати весь коментар
21.08.2024 18:03 Відповісти
Краще б посудомийницею на кройцер "мацква"! Ну вже якщо безвихидь - білетёршею на накабздон-шов..
показати весь коментар
21.08.2024 17:01 Відповісти
в нас немає таких термінів, може 15?
показати весь коментар
21.08.2024 17:03 Відповісти
Согласен. Или 15, или ПЖ. Хз что это такое.
показати весь коментар
21.08.2024 17:36 Відповісти
Чому так мало?
показати весь коментар
21.08.2024 17:07 Відповісти
на обмін віддасте?
показати весь коментар
21.08.2024 20:01 Відповісти
 
 