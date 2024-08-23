Отправлял патриотов "на подвалы" и в рашистские застенки: Сообщено о подозрении предателю из Херсонщины, - СБУ

Следователи СБУ в Закарпатской области собрали доказательства сотрудничества с врагом жителя Херсонщины, который в начале полномасштабного вторжения РФ поддержал захватчиков. За это его "пристроили" в состав созданного оккупантами "главного управления МВД Херсонской области".

Об этом сообщили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.

"Псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит путем массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан", - пояснили в СБУ.

По имеющимся данным, на этой должности коллаборационист способствовал оккупантам в установлении их власти, самовольно расселял их в помещениях местных. Патриотов и несогласных с оккупацией, злоумышленник отправлял "на подвалы" и в рашистские застенки.

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По данным следствия, инспектор "МВД РФ" сдавал россиянам "врагов режима", заступал на рашистские блокпосты, где незаконно обыскивал желающих вырваться из оккупации мирных жителей.

Что грозит подозреваемому

Мужчине заочно объявили подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателя к ответственности за преступления против Украины.

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