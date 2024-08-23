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Отправлял патриотов "на подвалы" и в рашистские застенки: Сообщено о подозрении предателю из Херсонщины, - СБУ

СБУ оголосила підозру колаборанту з Херсонщини

Следователи СБУ в Закарпатской области собрали доказательства сотрудничества с врагом жителя Херсонщины, который в начале полномасштабного вторжения РФ поддержал захватчиков. За это его "пристроили" в состав созданного оккупантами "главного управления МВД Херсонской области".

Об этом сообщили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.

"Псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит путем массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан", - пояснили в СБУ.

По имеющимся данным, на этой должности коллаборационист способствовал оккупантам в установлении их власти, самовольно расселял их в помещениях местных. Патриотов и несогласных с оккупацией, злоумышленник отправлял "на подвалы" и в рашистские застенки.

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По данным следствия, инспектор "МВД РФ" сдавал россиянам "врагов режима", заступал на рашистские блокпосты, где незаконно обыскивал желающих вырваться из оккупации мирных жителей.

Что грозит подозреваемому

Мужчине заочно объявили подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателя к ответственности за преступления против Украины.

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Автор: 

СБУ (19853) государственная измена (1532) коллаборационизм (869) Закарпатская область (2581)


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мусор?
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23.08.2024 13:20 Ответить
100%
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23.08.2024 14:07 Ответить
Чоловіку заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Йому загрожує до 15 років тюрми.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності за злочини проти України. Джерело:
Це сюр якийсь!! І таких дописів вже сотні за ці роки...
Чи то під час війни бюрократична дурня, ???? Чи то поліцайня та прокуратура ІБД місить...
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23.08.2024 13:30 Ответить
То не Вася , каховский мент, шо уморил голодом стадо баранов? За пару лет до крупномасштабки еще и майора обмыл.
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23.08.2024 16:07 Ответить
Должен быть лицом кавказской национальности.
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23.08.2024 16:27 Ответить
 
 