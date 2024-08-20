Сельского голову Каменки в Херсонской области будут судить за работу на оккупантов

Оккупационную голову Каменки Каховского района Херсонской области будут судить за коллаборационную деятельность. Прокуроры направили в суд обвинительный акт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

50-летняя женщина в сентябре 2022 года заняла должность так называемой "главы Каменского ТУ Каховской ВГА".

Обвиняемая способствовала становлению незаконного органа власти, отвечала за его функционирование.

"Она лично принимала людей на работу, следила за соблюдением режима. Обязывала физических и юридических лиц подчиняться оккупационной администрации. Осуществляла общее руководство местными коммунальными предприятиями", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Специальное досудебное расследование осуществляли следователи УСБ Украины в Херсонской области. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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