Сільську голову Кам’янки на Херсонщині судитимуть за роботу на окупантів

Окупаційну голову Кам'янки Каховського району Херсонської області судитимуть за колабораційну діяльність. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

50-річна жінка у вересня 2022 року обійняла посаду так званої "главы Каменского ТУ Каховской ВГА".

Обвинувачена сприяла становленню незаконного органу влади, відповідала за його функціонування.

"Вона особисто приймала людей на роботу, слідкувала за дотриманням режиму. Зобов’язувала фізичних і юридичних осіб підпорядковуватись окупаційній адміністрації. Здійснювала загальне керівництво місцевими комунальними підприємствами", - зазначили у пресслужбі прокуратури.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі УСБ України в Херсонській області. Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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