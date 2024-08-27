Повідомлено про підозру трьом зрадникам, які обіймали керівні посади в окупаційній адміністрації на Херсонщині. ФОТО

Троє жителів Херсонської області під час окупації правобережної частини регіону добровільно погодилися співпрацювати з загарбниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Пішли на співпрацю з окупантами

Як зазначається, дві жінки та чоловік обійняли керівні посади в незаконно створеному в обласному центрі окупаційному органі влади. Наразі усім фігурантам заочно повідомлено про підозру в причетності до колабораційної діяльності.

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, про співпрацю фігурантів із ворогом дізналися працівники обласного управління СБУ. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури за інформацією, наданою оперативниками, були проведені необхідні слідчо-розшукові заходи. В результаті причетність фігурантів до вчинення злочину проти основ національної безпеки України підтвердилась.

Які посади "обіймали" зрадники?

Так, було встановлено, що усі троє в червні 2022 року прийняли пропозиції представників окупаційної влади та почали працювати в так званій "військово-цивільній адміністрації Херсонської міської територіальної громади ". 47-річна херсонка обійняла посаду "начальника відділу фінансів галузей життєзабезпечення міста", а 31-річна жінка – "начальника відділу діловодства" незаконного органу влади. 63-річний чоловік був призначений "начальником управління по работі з персоналом".

Що зрадникам загрожує?

"Посади, що їх обійняли фігуранти, були пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій. Тож слідчі кваліфікували протиправні дії мешканців області за ч. 5 ст. 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України. Нині зловмисникам заочно повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої", - наголошують у поліції.