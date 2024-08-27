Сообщено о подозрении трем предателям, занимавшим руководящие должности в оккупационной администрации на Херсонщине.. ФОТО

Трое жителей Херсонской области во время оккупации правобережной части региона добровольно согласились сотрудничать с захватчиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Пошли на сотрудничество с оккупантами

Как отмечается, две женщины и мужчина заняли руководящие должности в незаконно созданном в областном центре в оккупационном органе власти. Сейчас всем фигурантам заочно сообщено о подозрении в причастности к коллаборационистской деятельности.

Как рассказал заместитель начальника следственного управления полиции Херсонщины Чермен Тускаев, о сотрудничестве фигурантов с врагом узнали работники областного управления СБУ. При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры по информации, предоставленной оперативниками, были проведены необходимые следственно-розыскные меры. В результате причастность фигурантов к совершению преступления против основ национальной безопасности Украины подтвердилась.

Какие должности "занимали" предатели?

Так, было установлено, что все трое в июне 2022 года приняли предложения представителей оккупационной власти и начали работать в так называемой "военно-гражданской администрации Херсонской городской территориальной громады". 47-летняя херсонка заняла должность "начальника отдела финансов отраслей жизнеобеспечения города", а 31-летняя женщина - "начальника отдела делопроизводства" незаконного органа власти. 63-летний мужчина был назначен "начальником управления по работе с персоналом".

Что грозит предателям?

"Должности, которые заняли фигуранты, были связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Поэтому следователи квалифицировали противоправные действия жителей области по ч. 5 ст. 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленникам заочно сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой", - отмечают в полиции.