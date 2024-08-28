Помогали РФ проводить псевдореферендум: СБУ разоблачила двух предательниц из Харьковщины и Херсонщины

Правоохранители разоблачили двух предательниц, которые во время оккупации Харьковщины и Херсонщины сотрудничали с захватчиками.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Обе злоумышленницы занимались подготовкой псевдореферендумов России по "присоединению" восточного и южного регионов Украины в состав России. Одной из фигуранток оказалась бывшая продавщица с правобережья Херсонщины.

После захвата Бериславского района женщина устроилась в оккупационный "избирком", который рашисты оборудовали на территории громады. Там она занималась "бюллетенями" и в сопровождении военных рф обходила дворы, где собирала "голоса", - говорится в сообщении.

Также женщина угрожала преследованием со стороны оккупантов, если кто-то отказался поставить подпись в поддержку захватчиков.

После освобождения правобережья региона предательница сбежала в Хмельницкую область, где скрывалась от правосудия под видом переселенки.

Впоследствии ее разыскали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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Другой фигуранткой является секретарь старосты одного из сельсоветов Купянского района Харьковщины, которая во время оккупации устроилась в местную "администрацию РФ".

"Там она собирала паспортные данные односельчан, чтобы потом использовать их для проведения фейкового плебисцита на захваченной тогда части территории региона", - отметили в СБУ.

После деоккупации женщина пыталась "залечь на дно", однако ее местонахождение установила СБУ и сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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