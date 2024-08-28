Помогали РФ проводить псевдореферендум: СБУ разоблачила двух предательниц из Харьковщины и Херсонщины
Правоохранители разоблачили двух предательниц, которые во время оккупации Харьковщины и Херсонщины сотрудничали с захватчиками.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Обе злоумышленницы занимались подготовкой псевдореферендумов России по "присоединению" восточного и южного регионов Украины в состав России. Одной из фигуранток оказалась бывшая продавщица с правобережья Херсонщины.
После захвата Бериславского района женщина устроилась в оккупационный "избирком", который рашисты оборудовали на территории громады. Там она занималась "бюллетенями" и в сопровождении военных рф обходила дворы, где собирала "голоса", - говорится в сообщении.
Также женщина угрожала преследованием со стороны оккупантов, если кто-то отказался поставить подпись в поддержку захватчиков.
После освобождения правобережья региона предательница сбежала в Хмельницкую область, где скрывалась от правосудия под видом переселенки.
Впоследствии ее разыскали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Другой фигуранткой является секретарь старосты одного из сельсоветов Купянского района Харьковщины, которая во время оккупации устроилась в местную "администрацию РФ".
"Там она собирала паспортные данные односельчан, чтобы потом использовать их для проведения фейкового плебисцита на захваченной тогда части территории региона", - отметили в СБУ.
После деоккупации женщина пыталась "залечь на дно", однако ее местонахождение установила СБУ и сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
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