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Новости Война
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Помогали РФ проводить псевдореферендум: СБУ разоблачила двух предательниц из Харьковщины и Херсонщины

СБУ затримала двох зрадниць, які допомагали РФ проводити псевдореферендум

Правоохранители разоблачили двух предательниц, которые во время оккупации Харьковщины и Херсонщины сотрудничали с захватчиками.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Обе злоумышленницы занимались подготовкой псевдореферендумов России по "присоединению" восточного и южного регионов Украины в состав России. Одной из фигуранток оказалась бывшая продавщица с правобережья Херсонщины.

После захвата Бериславского района женщина устроилась в оккупационный "избирком", который рашисты оборудовали на территории громады. Там она занималась "бюллетенями" и в сопровождении военных рф обходила дворы, где собирала "голоса", - говорится в сообщении.

Также женщина угрожала преследованием со стороны оккупантов, если кто-то отказался поставить подпись в поддержку захватчиков.

После освобождения правобережья региона предательница сбежала в Хмельницкую область, где скрывалась от правосудия под видом переселенки.

Впоследствии ее разыскали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте: Отправлял патриотов "на подвалы" и в рашистские застенки: Сообщено о подозрении предателю из Херсонщины, - СБУ

Другой фигуранткой является секретарь старосты одного из сельсоветов Купянского района Харьковщины, которая во время оккупации устроилась в местную "администрацию РФ".

"Там она собирала паспортные данные односельчан, чтобы потом использовать их для проведения фейкового плебисцита на захваченной тогда части территории региона", - отметили в СБУ.

После деоккупации женщина пыталась "залечь на дно", однако ее местонахождение установила СБУ и сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Смотрите: Сообщено о подозрении трем предателям, занимавшим руководящие должности в оккупационной администрации на Херсонщине.. ФОТО

Автор: 

СБУ (19871) Харьковщина (5577) коллаборационизм (870) псевдореферендум (135) Херсонская область (4730)


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Їх повно серед біженців і переселенців. Куди не плюнь - потрапиш в сепарство. От вам відповідь, із-за кого війна почалась. Там те лайно потрібно так пересіювати, щоб ніщо більше і ніколи не зійшло. Тому що кров українців на їхніх руках. Обирали проросійське, гавкали російською і за російське, щоб вони були прокляті на сім поколінь!
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28.08.2024 13:23 Ответить
Имущество этих тварей конфисковать в пользу ВСУ, а самих обменять на украинских военнопленных..
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28.08.2024 14:24 Ответить
 
 