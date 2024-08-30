Сутки на Харьковщине: россияне массированно применяют артиллерию, есть пострадавшие. ФОТО

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли населенные пункты Изюмского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью враг дважды ударил по селу Богуславка. В результате обстрелов горел автомобиль







Вчера, 29 августа, в 20:25 в городе Изюм в результате обстрела из РСЗО повреждено здание гражданского предприятия.

В 17:20 в селе Осиновое Купянского района в результате обстрела горела трава на площади 1 га.

В 16:22 в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела из РСЗО горели дом, хозяйственная постройка, летняя кухня, повреждены три автомобиля. Пострадали 4 человека: мужчина 65 лет, женщины 83, 70 и 65 лет.

В 14:56 в селе Замуловка Чугуевского района в результате обстрела из РСЗО пожаром уничтожено 8 жилых домов и 7 хозяйственных построек.

В 13:32 за пределами села Новоплатоновка Изюмского района в результате обстрела FPV-дроном горела трава на площади 1,8 га.

В 10:32 в поселке Золочев в результате обстрела из РСЗО горела лесная подстилка на площади более 5 га.

В 8:21 в селе Заречное Старосалтовской ОТГ в результате обстрела горела трава и камыш на площади 800 кв.м.

В 8:00 в селе Одноробовка Золочевской ОТГ в результате обстрела повреждена квартира.

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