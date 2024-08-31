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В результате российского удара по Харькову погибла 18-летняя художница Вероника Кожушко. ФОТО

Во время авиаударов по Харькову 30 августа погибла художница Вероника Кожушко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил писатель Сергей Жадан.

"Сегодня во время обстрела в Харькове погибла Ника Кожушко - очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть, свой последний рисунок.

Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет", - говорится в заметке.

Также читайте: Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших выросло до 97

Загинула Ніка Кожушко
Загинула Ніка Кожушко
Загинула Ніка Кожушко

Автор: 

Харьков (7485) художник (128) потери (4384)


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Топ комментарии
+52
Чому гинуть молоді і красиві ? а мерзена кремлівська істота яка вбила понад сотню тисяч українців ніяк не здохне і тупе рашиське бидло підтримує цього злочинця терориста.
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31.08.2024 08:47
+44
Бiль i сльзи... 😥 Зовсiм молода, красива,талановита...
Царство Небесне тобi, дитино!🙏🙏🙏 🥀
Рiдним спiвчуття в iх великому горi... 😪
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31.08.2024 09:11
+33
Svitla Pam'yat 🙏 🇺🇦...
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31.08.2024 08:49
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Чому гинуть молоді і красиві ? а мерзена кремлівська істота яка вбила понад сотню тисяч українців ніяк не здохне і тупе рашиське бидло підтримує цього злочинця терориста.
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31.08.2024 08:47 Ответить
За светлую добрую Веронику надо положить в землю под Волчанском тысячу орковских выродков.
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31.08.2024 12:10 Ответить
Тому що, відкрию вам таємницю - тій субстанції, яку ми називаємо богом, абсолютно насрати на всіх. Більше того, та субстанція живиться енергією страждань людей і просто впивається тими стражданнями. Бо якби бог був таким добрий і милосердний, як нам брешуть всі релігії, то він би не допустив існування кацапії впродовж тисячоліття.
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31.08.2024 12:22 Ответить
Людей любить Син Всевишнього, якого люди жорстоко вбили, а також всіх його апостолів, а також всіх учеників апостолів...
Тоді поясніть за що Всевишньому любити людей, коли вони вбили його єдинородного сина, що воскрешав мервих та зцілював хворих?
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31.08.2024 12:30 Ответить
В Біблії Бог всемогутній, як схоче, так і буде.
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31.08.2024 22:17 Ответить
Типова кацапська пропаганда для оправдання беззаконня царя ліліпутіна
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01.09.2024 12:59 Ответить
Кожна людина має можливість дослідити , чому Бог допускає страждання людей .
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31.08.2024 13:20 Ответить
Не так все просто як ви думаєте.
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31.08.2024 14:45 Ответить
Не треба свою глупость показувати. Бог розв'язує війни, краде, гвалтує? Бог милосердний, але не справедливий. По справедливості ти і я вже повинні бути мертві.
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31.08.2024 15:12 Ответить
1 Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилось?

2 Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, - ми бачили його, - ні вигляду принадного не було в ньому.

3 Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги; немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його нізащо мали.

4 Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж, ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив.

5 Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані.

6 Усі, як вівці, ми блукали; кожен ходив своєю дорогою; провини нас усіх Господь поклав на нього.

7 Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст; немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст.

8 Насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його ********** думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерти?

9 Гріб йому призначили разом з безбожними, і з злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього.

10 Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню.

11 Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі.

12 Тому я дам йому, як пай, премногих; він з сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Кн.пророка Ісайя 53гл.
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31.08.2024 20:19 Ответить
Это же орки,нелюди,равняются на Путлера чтобы убивать все живое.
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31.08.2024 14:41 Ответить
він зло і він живиться енергією зла, і прокльони на нього не діють.
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31.08.2024 18:44 Ответить
Тому, що в 2019 році було весело.
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31.08.2024 19:28 Ответить
Svitla Pam'yat 🙏 🇺🇦...
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31.08.2024 08:49 Ответить
Бiль i сльзи... 😥 Зовсiм молода, красива,талановита...
Царство Небесне тобi, дитино!🙏🙏🙏 🥀
Рiдним спiвчуття в iх великому горi... 😪
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31.08.2024 09:11 Ответить
Світла памʼять світлій та талановитій красуні ,
дуже боляче ...😪😪😪
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31.08.2024 09:22 Ответить
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31.08.2024 09:45 Ответить
😥🙏
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31.08.2024 09:45 Ответить
Яка зіронька згасла😭😭😭
Боже, ну скільки ще потрібно смертей, щоб світ нарешті прокинувсь та зтер цю кляту орду з лиця Землі?
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31.08.2024 10:17 Ответить
Сонечко спочивай з миром 🙏🏼
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31.08.2024 10:46 Ответить
Плачу...
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31.08.2024 11:01 Ответить
Загинула ще одна частинка нашого майбутнього
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31.08.2024 11:33 Ответить
Царство Небесне.
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31.08.2024 11:42 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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31.08.2024 11:54 Ответить
Ровно 80 лет назад эстонцы из последних сил сражались против нашествия орковской Орды на их маленькую страну:

только вот такой язык понимают орки-детоубийцы :

https://www.youtube.com/watch?v=g4837FosZdE
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31.08.2024 13:02 Ответить
Эстонский фильм "1944" :

интеллигентный эстонец, бывший левый пацифист, шквальным огнём из МГ-42 косит орущую орду орковских захватчиков: это было ровно 80 лет назад в Нарве...

Только язык МГ понимает красная Орда...

https://www.youtube.com/watch?v=g4837FosZdE
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31.08.2024 19:11 Ответить
😞
🙏
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31.08.2024 13:11 Ответить
Русские должны дохнуть тысячами.
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31.08.2024 15:07 Ответить
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31.08.2024 15:37 Ответить
Собаки кацапські таку красиву дівчину згубили.Кари їм кари..Смерть кацапам !
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31.08.2024 16:23 Ответить
Це не часом д дівчина, якій відірвало голову на лавці у парку? Десь у Телеграмі фото було сьогодні.
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31.08.2024 17:50 Ответить
Потерял Харьков сильную и яркую и восходящую звезду! 18 лет было ей. Там картины разных форматов и по содержанию очень сильные, как выплеск сгустка эмоций, или сложно, то просто. Надо бы какой альманах или альбом всех работ пропечатать на продажу---на памятник собрать, там есть плакатный стиль, можно и марку почтовую под это. Где же был ты боженька когда она гибла? С кем останемся---когда такие гибнут?
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31.08.2024 21:33 Ответить
А що зробила влада, щоб припинити нищівні авіанальоти на Харків, щоб не гинуло майбутнє України!? Самозакохані відосики щовечора записують і годують Українців?! Ганьба владі!!!
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31.08.2024 21:38 Ответить
 
 