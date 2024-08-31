В результате российского удара по Харькову погибла 18-летняя художница Вероника Кожушко. ФОТО
Во время авиаударов по Харькову 30 августа погибла художница Вероника Кожушко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил писатель Сергей Жадан.
"Сегодня во время обстрела в Харькове погибла Ника Кожушко - очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть, свой последний рисунок.
Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет", - говорится в заметке.
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Тоді поясніть за що Всевишньому любити людей, коли вони вбили його єдинородного сина, що воскрешав мервих та зцілював хворих?
2 Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, - ми бачили його, - ні вигляду принадного не було в ньому.
3 Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги; немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його нізащо мали.
4 Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж, ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив.
5 Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані.
6 Усі, як вівці, ми блукали; кожен ходив своєю дорогою; провини нас усіх Господь поклав на нього.
7 Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст; немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст.
8 Насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його ********** думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерти?
9 Гріб йому призначили разом з безбожними, і з злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього.
10 Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню.
11 Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі.
12 Тому я дам йому, як пай, премногих; він з сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Кн.пророка Ісайя 53гл.
Царство Небесне тобi, дитино!🙏🙏🙏 🥀
Рiдним спiвчуття в iх великому горi... 😪
дуже боляче ...😪😪😪
Боже, ну скільки ще потрібно смертей, щоб світ нарешті прокинувсь та зтер цю кляту орду з лиця Землі?
Вічна пам'ять...
только вот такой язык понимают орки-детоубийцы :
https://www.youtube.com/watch?v=g4837FosZdE
интеллигентный эстонец, бывший левый пацифист, шквальным огнём из МГ-42 косит орущую орду орковских захватчиков: это было ровно 80 лет назад в Нарве...
Только язык МГ понимает красная Орда...
https://www.youtube.com/watch?v=g4837FosZdE
🙏