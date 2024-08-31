В результате российского удара по Харькову погибла 18-летняя художница Вероника Кожушко. ФОТО

Во время авиаударов по Харькову 30 августа погибла художница Вероника Кожушко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил писатель Сергей Жадан.

"Сегодня во время обстрела в Харькове погибла Ника Кожушко - очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть, свой последний рисунок.

Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет", - говорится в заметке.

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