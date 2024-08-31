Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших выросло до 97

Возросло количество пострадавших в результате российского удара КАБами по многоэтажке в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на сейчас пострадали 97 человек, из них - 22 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Напомним, днем пятницы, 30 августа, российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены из Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы.

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