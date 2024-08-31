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Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших выросло до 97

харків

Возросло количество пострадавших в результате российского удара КАБами по многоэтажке в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на сейчас пострадали 97 человек, из них - 22 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Напомним, днем пятницы, 30 августа, российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены из Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы.

Также читайте: Удар КАБами по Харькову: погибли 7 человек, в том числе ребенок. 77 пострадавших, в том числе 18 детей (обновлено)

Автор: 

обстрел (27036) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+8
Рашиська орда перейшла всі межі ,ці виродки свідомо воюють з мирними громадянами ,свідомо знищують: школи ,лікарні ,дит . садки ,житлові будинки це варвари ,вся рашиська імперія зла і "русский мир" це найогидніше ,наймерзеніше терористичне утворення.
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31.08.2024 07:33
+6
Дуже багато з харкова і області на фронті пішли на фронт з першого дня. Так, багато і вати тупої, але в 2014 всі ті сепарські мітінги в Харкові були завезені з росії, не зміг тоді путін зібрати мітинги з місцевих. На відміну, на донбасі місцеві самі массово кричали "путін памаги, ввєді войска", пізніше перекривали нашим танкам дорогу в тому ж Маріуполі, не менш ніж в Донецьку.. На харківщині всього цього не було.
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31.08.2024 08:31
+5
Бєлгород горить? Прекрасно. Тільки навіщо тільки ним обмежуватися? Воронєж чи курськ теж хочуть погрітися.
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31.08.2024 07:46
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Рашиська орда перейшла всі межі ,ці виродки свідомо воюють з мирними громадянами ,свідомо знищують: школи ,лікарні ,дит . садки ,житлові будинки це варвари ,вся рашиська імперія зла і "русский мир" це найогидніше ,наймерзеніше терористичне утворення.
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31.08.2024 07:33 Ответить
Всі вірно, але є одне АЛЕ ! допа, гепа ітд, а сам "мудрий нарід" чого вартий. Дітей жалко, що ми полудурки їм залишаємо.
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31.08.2024 08:12 Ответить
Дуже багато з харкова і області на фронті пішли на фронт з першого дня. Так, багато і вати тупої, але в 2014 всі ті сепарські мітінги в Харкові були завезені з росії, не зміг тоді путін зібрати мітинги з місцевих. На відміну, на донбасі місцеві самі массово кричали "путін памаги, ввєді войска", пізніше перекривали нашим танкам дорогу в тому ж Маріуполі, не менш ніж в Донецьку.. На харківщині всього цього не було.
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31.08.2024 08:31 Ответить
Давайте жити не прошлим, а сьогоденням!
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31.08.2024 09:28 Ответить
В одної із загиблих жінок син військовий, який зараз на фронті, не думаю, що вона мала проросійські погляди.
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31.08.2024 17:19 Ответить
Харкiв святкуе День Незалежностi, а рано вранцi почали летiти ракети...
https://www.youtube.com/watch?v=iaFr8UV2g7Y

Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 🥀
Пораненим скорiйшого одуження!

Суми з вами, любi харкiв"яни. Тримайтесь! ❤️
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31.08.2024 09:24 Ответить
Бєлгород горить? Прекрасно. Тільки навіщо тільки ним обмежуватися? Воронєж чи курськ теж хочуть погрітися.
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31.08.2024 07:46 Ответить
Мало горить і жертви незпівставні. В Харкові тільки за добу 97 постраждалих а в Білгороді тільки 5 тр. і до 27 задітих.
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31.08.2024 11:00 Ответить
Чому мацквабад досі святкує?
Чому "дарагіє мацквабадци" не відчули на собі усі ці жахи?
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31.08.2024 09:08 Ответить
На третій рік війни Україна ще тільки розробляє КАБ-и власного виробництва. Хочеться загилити трьохповерхового мата.
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31.08.2024 10:54 Ответить
ублюдки кацапские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в аду!!!!
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31.08.2024 13:07 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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31.08.2024 13:08 Ответить
 
 