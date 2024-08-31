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Новини
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Удар КАБами по Харкову: кількість постраждалих зросла до 97

харків

Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару КАБами по багатоповерхівки у Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них - 22 неповнолітніх",  - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень п'ятниці, 30 серпня, російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар КАБами по Харкову: Загинули 7 осіб, зокрема дитина. 77 постраждалих, серед них 18 дітей (оновлено)

Автор: 

обстріл (28357) Харків (5580)


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Топ коментарі
+8
Рашиська орда перейшла всі межі ,ці виродки свідомо воюють з мирними громадянами ,свідомо знищують: школи ,лікарні ,дит . садки ,житлові будинки це варвари ,вся рашиська імперія зла і "русский мир" це найогидніше ,наймерзеніше терористичне утворення.
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31.08.2024 07:33
+6
Дуже багато з харкова і області на фронті пішли на фронт з першого дня. Так, багато і вати тупої, але в 2014 всі ті сепарські мітінги в Харкові були завезені з росії, не зміг тоді путін зібрати мітинги з місцевих. На відміну, на донбасі місцеві самі массово кричали "путін памаги, ввєді войска", пізніше перекривали нашим танкам дорогу в тому ж Маріуполі, не менш ніж в Донецьку.. На харківщині всього цього не було.
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31.08.2024 08:31
+5
Бєлгород горить? Прекрасно. Тільки навіщо тільки ним обмежуватися? Воронєж чи курськ теж хочуть погрітися.
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31.08.2024 07:46
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Рашиська орда перейшла всі межі ,ці виродки свідомо воюють з мирними громадянами ,свідомо знищують: школи ,лікарні ,дит . садки ,житлові будинки це варвари ,вся рашиська імперія зла і "русский мир" це найогидніше ,наймерзеніше терористичне утворення.
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31.08.2024 07:33 Відповісти
Всі вірно, але є одне АЛЕ ! допа, гепа ітд, а сам "мудрий нарід" чого вартий. Дітей жалко, що ми полудурки їм залишаємо.
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31.08.2024 08:12 Відповісти
Дуже багато з харкова і області на фронті пішли на фронт з першого дня. Так, багато і вати тупої, але в 2014 всі ті сепарські мітінги в Харкові були завезені з росії, не зміг тоді путін зібрати мітинги з місцевих. На відміну, на донбасі місцеві самі массово кричали "путін памаги, ввєді войска", пізніше перекривали нашим танкам дорогу в тому ж Маріуполі, не менш ніж в Донецьку.. На харківщині всього цього не було.
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31.08.2024 08:31 Відповісти
Давайте жити не прошлим, а сьогоденням!
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31.08.2024 09:28 Відповісти
В одної із загиблих жінок син військовий, який зараз на фронті, не думаю, що вона мала проросійські погляди.
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31.08.2024 17:19 Відповісти
Харкiв святкуе День Незалежностi, а рано вранцi почали летiти ракети...
https://www.youtube.com/watch?v=iaFr8UV2g7Y

Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 🥀
Пораненим скорiйшого одуження!

Суми з вами, любi харкiв"яни. Тримайтесь! ❤️
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31.08.2024 09:24 Відповісти
Бєлгород горить? Прекрасно. Тільки навіщо тільки ним обмежуватися? Воронєж чи курськ теж хочуть погрітися.
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31.08.2024 07:46 Відповісти
Мало горить і жертви незпівставні. В Харкові тільки за добу 97 постраждалих а в Білгороді тільки 5 тр. і до 27 задітих.
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31.08.2024 11:00 Відповісти
Чому мацквабад досі святкує?
Чому "дарагіє мацквабадци" не відчули на собі усі ці жахи?
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31.08.2024 09:08 Відповісти
На третій рік війни Україна ще тільки розробляє КАБ-и власного виробництва. Хочеться загилити трьохповерхового мата.
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31.08.2024 10:54 Відповісти
ублюдки кацапские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в аду!!!!
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31.08.2024 13:07 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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31.08.2024 13:08 Відповісти
 
 