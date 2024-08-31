Удар КАБами по Харкову: кількість постраждалих зросла до 97

Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару КАБами по багатоповерхівки у Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них - 22 неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень п'ятниці, 30 серпня, російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону.

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