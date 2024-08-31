Удар КАБами по Харкову: кількість постраждалих зросла до 97
Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару КАБами по багатоповерхівки у Харкові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них - 22 неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вдень п'ятниці, 30 серпня, російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону.
Топ коментарі
+8 володимир омельянов
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Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 🥀
Пораненим скорiйшого одуження!
Суми з вами, любi харкiв"яни. Тримайтесь! ❤️
Чому "дарагіє мацквабадци" не відчули на собі усі ці жахи?
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев