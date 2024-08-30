Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Вдень п'ятниці, 30 серпня, російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону.

Про це під час брифінгу розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, пише "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слідчими та прокурорами встановлено, що випуски цих КАБів були з населеного пункту Дубове Бєлгородської області. Цей населений пункт знаходиться за 25 км від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак Су-34", - розповів керівник обласної прокуратури.

Фільчаков також зазначив, що відстань від місця пуску до найближчого місця влучання бомб становить 65 кілометрів.

Своєю чергою начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що окупанти вдарили по Харкову п’ятьма УМПБ Д-30.

Наразі ще з'ясовується, чи це були 250-кілограмові КАБи чи 500-кілограмові.

"Ми з'ясуємо, коли дослідимо всі уламки. Ми зможемо надати більш детальну інформацію упродовж 2-3 годин", - додав Тимошко.

У Харківській обласній прокуратурі також показали фото наслідків російського обстрілу.

Нагадаємо, що вдень 30 серпня росіяни здійснили обстріл Харкова. Станом на 18:00 було відомо про 5 загиблих та 47 постраждалих.

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