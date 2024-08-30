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Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Вдень п'ятниці, 30 серпня, російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону.

Про це під час брифінгу розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, пише "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слідчими та прокурорами встановлено, що випуски цих КАБів були з населеного пункту Дубове Бєлгородської області. Цей населений пункт знаходиться за 25 км від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак Су-34", - розповів керівник обласної прокуратури.

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Фільчаков також зазначив, що відстань від місця пуску до найближчого місця влучання бомб становить 65 кілометрів.

Своєю чергою начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що окупанти вдарили по Харкову п’ятьма УМПБ Д-30.

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Наразі ще з'ясовується, чи це були 250-кілограмові КАБи чи 500-кілограмові.

"Ми з'ясуємо, коли дослідимо всі уламки. Ми зможемо надати більш детальну інформацію упродовж 2-3 годин", - додав Тимошко.

У Харківській обласній прокуратурі також показали фото наслідків російського обстрілу.

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Нагадаємо, що вдень 30 серпня росіяни здійснили обстріл Харкова. Станом на 18:00 було відомо про 5 загиблих та 47 постраждалих.

Читайте також: Удар КАБами по Харкову: Загинули 5 осіб, зокрема дитина. 47 людей поранено (оновлено)

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600)


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Топ коментарі
+13
В нас нема ракет , що бьють на 25 км ...?
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30.08.2024 18:35
+12
У клоунів московського КВНа нема політичної волі на зворотній обстріл міст ворога.
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30.08.2024 18:41
+10
Завдяки нашим захiдним партнерам небо Засрашки прикрите краще, нiж небо Украiни! Бо нашi захiднi партнери не дозволяють знищювати кацапськi лiтаки на Засрашкi!
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30.08.2024 18:37
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В нас нема ракет , що бьють на 25 км ...?
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30.08.2024 18:35 Відповісти
У клоунів московського КВНа нема політичної волі на зворотній обстріл міст ворога.
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30.08.2024 18:41 Відповісти
Контрат з ху не можливо розірвати
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30.08.2024 18:42 Відповісти
Ми маємо такі ракети, але для цього їх треба висунути до самого кордону. А там дронів-розвідників більше, ніж горобців та ворон. Ти "мама" не встигнеш сказати, як прилетить "іскандер" і вхопить весь розрахунок.
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30.08.2024 19:15 Відповісти
Так, маємо... Те, що маємо.
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30.08.2024 19:24 Відповісти
Завдяки нашим захiдним партнерам небо Засрашки прикрите краще, нiж небо Украiни! Бо нашi захiднi партнери не дозволяють знищювати кацапськi лiтаки на Засрашкi!
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30.08.2024 18:37 Відповісти
Збито російський А-50У за 170 км від фронту над Краснодарським краєм

https://defence-ua.com/team/14/

https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS



23 лютого 2024, 20:12
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30.08.2024 18:48 Відповісти
Ти що? А не дай бог ескалацiя буде!
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30.08.2024 18:42 Відповісти
Вові нюхачу пофіг
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30.08.2024 18:41 Відповісти
Госдеп, дивіться бл...д, на фото ваш політичний "куколдизм"
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30.08.2024 18:42 Відповісти
Госдеп нам клоунів у владу не обирав. США взагалі тут не до чого.
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30.08.2024 18:47 Відповісти
клоуни ні до чого, "кастровані" Ф-16, заборона атакамсів ....
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30.08.2024 19:05 Відповісти
Ф-16 нам поступили в типовій комплектації. Що вам там не сподобалося?
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30.08.2024 19:27 Відповісти
заборону ї..шити аеродроми з кабами
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30.08.2024 20:05 Відповісти
Ніхто не забороняє ї.шити асфальтом
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30.08.2024 20:57 Відповісти
ти шо асфальт від каба не відрізняєш?
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31.08.2024 07:03 Відповісти
Чому ні цей Су-34, ні інші бомбери, не збито ракетами "повітря-повітря" з тих же F-16?

Вони саме для цього й призначені -- винищувачі.
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30.08.2024 18:44 Відповісти
F-16 працюють тiльки в Конче-Заспi.
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30.08.2024 18:49 Відповісти
може тому, що далекобійні ракети повітря-повітря так і не надали, а ті,
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30.08.2024 18:50 Відповісти
Патамушта жопу зеленую прикрывают. Какой нах Харьков?
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30.08.2024 20:33 Відповісти
Україна ще не оговталася від 26 числа, тому на жаль це закономірно
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30.08.2024 18:44 Відповісти
Це пекло тепер буде практично щоденним, звикайте. Зараз іран продає мордору першу партію балістичних ракет в кількості 1000 шт.
Доречі наша ракетна програма надійно закрита клоунами в серпні 2019. Розблокувати її під час правління потужного незламника не реально. Захід далекобійної зброї теж не дасть. Ми зараз в важкому становищі. Остання надія на ППО, але ППО війни не виграє.
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30.08.2024 19:32 Відповісти
А де подівся Петріот з дальністю ураження таких цілей, як Су-34, у 120 км, що базувався під Харковом?
Невже його знищили рашисти, а Олещук це приховує?
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30.08.2024 18:51 Відповісти
Він там базуватись не може. Він працює з засідки вздовж лінії фронту.
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30.08.2024 19:33 Відповісти
Так там за 30 км і проходить лінія фронту...
Якшо комплекс Патріота цілий і неушкоджений, то це означає що була команда не стріляти по рашистських літаках над Бєлгородською областю.
Як вбачається, це така цинічна гра ЗеОПи: дочекатися удару рашистів КАБами по мирняку і цим козиряти в Америці перед носом Салівана, щоби дозволив бити балістичними Атакамсами на 300 км вглибину території пітьми.
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30.08.2024 19:54 Відповісти
Чого живе ще це летовище?
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30.08.2024 18:54 Відповісти
Потрібно знищувати кацапських пілотів в їхніх барлігах,разом з вилупками та свиноматками.
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30.08.2024 18:55 Відповісти
Безумовно, але в такому випадку держава повинна бути національною, а не прохідним двором для проходимців , згадайте операцію по вагнерівцям ...
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30.08.2024 19:06 Відповісти
Тож вже більш, аніж назріло навіки зрівняти литовище - осередок осячої комашні із землею.
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30.08.2024 18:55 Відповісти
Щоб не сказав на це клован , то буде брехня , тому , щоб в черговий раз не палитися з брехнею , він промовчить ...
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30.08.2024 18:57 Відповісти
Якщо не помиляюся,то таку відстань може совковий БУК прикривати.
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30.08.2024 19:01 Відповісти
Де ф16 якими казали будуть збивати ці літаки ще на підльоті до кордонів України?Чи так , людям пил в очі пускали по марафону , аби що піз.єть
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30.08.2024 19:03 Відповісти
Російських Нікалаєв називають Миколами,а Бєлгородську область Білгороською не називають...
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30.08.2024 19:03 Відповісти
А нацьбенк випустив пам'ятну монету... Шапіто...
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30.08.2024 19:09 Відповісти
Трусливый Запад, дайте наконец-то нормальное количество самолетов! Вам что приятно смотреть как умирают украинские дети??!! ***** ***!!!
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30.08.2024 19:12 Відповісти
Вони ще досі вважають, що зможуть захистити своїх дітей, "умиротворивши" агресора.
Вони ще не зрозуміли, що найкращий спосіб захистити власних дітей - це не дозволити вбивати українських...
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30.08.2024 19:32 Відповісти
Тим часом ф-16 гоняються за шахедами, коли це може робити будь-який кукурузник.
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30.08.2024 19:41 Відповісти
https://t.me/officer_alex33/3608 @ "https://t.me/officer_alex33/3608 https://t.me/officer_alex33/3608 0:16

Збиття винищувачем МіГ-29 підарського Шахеда під час останньої масованої ракетної атаки."
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30.08.2024 23:26 Відповісти
4-сторонний двор колодец как бы, ударная волна сработала на максимум. Стекла вылетели во всех домах и этажах. Что ещё---в понедельник, когда был налёт массовый, очень много летело тоже с белгородской и курской обл, и с Чёрного моря. Заход ВСУ туда похоже целей не достиг. И фронт просел на востоке сильно, переброс войск кацапских не состоялся или был очень мал.
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30.08.2024 19:55 Відповісти
 
 