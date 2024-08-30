Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Вдень п'ятниці, 30 серпня, російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону.
Про це під час брифінгу розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, пише "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Слідчими та прокурорами встановлено, що випуски цих КАБів були з населеного пункту Дубове Бєлгородської області. Цей населений пункт знаходиться за 25 км від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак Су-34", - розповів керівник обласної прокуратури.
Фільчаков також зазначив, що відстань від місця пуску до найближчого місця влучання бомб становить 65 кілометрів.
Своєю чергою начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що окупанти вдарили по Харкову п’ятьма УМПБ Д-30.
Наразі ще з'ясовується, чи це були 250-кілограмові КАБи чи 500-кілограмові.
"Ми з'ясуємо, коли дослідимо всі уламки. Ми зможемо надати більш детальну інформацію упродовж 2-3 годин", - додав Тимошко.
У Харківській обласній прокуратурі також показали фото наслідків російського обстрілу.
Нагадаємо, що вдень 30 серпня росіяни здійснили обстріл Харкова. Станом на 18:00 було відомо про 5 загиблих та 47 постраждалих.
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23 лютого 2024, 20:12
Вони саме для цього й призначені -- винищувачі.
Доречі наша ракетна програма надійно закрита клоунами в серпні 2019. Розблокувати її під час правління потужного незламника не реально. Захід далекобійної зброї теж не дасть. Ми зараз в важкому становищі. Остання надія на ППО, але ППО війни не виграє.
Невже його знищили рашисти, а Олещук це приховує?
Якшо комплекс Патріота цілий і неушкоджений, то це означає що була команда не стріляти по рашистських літаках над Бєлгородською областю.
Як вбачається, це така цинічна гра ЗеОПи: дочекатися удару рашистів КАБами по мирняку і цим козиряти в Америці перед носом Салівана, щоби дозволив бити балістичними Атакамсами на 300 км вглибину території пітьми.
Вони ще не зрозуміли, що найкращий спосіб захистити власних дітей - це не дозволити вбивати українських...
Збиття винищувачем МіГ-29 підарського Шахеда під час останньої масованої ракетної атаки."