Россияне атаковали Харьков пятью КАБами с самолета Су-34 из Белгородской области, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу днем, 30 августа, российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены из Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы.

Об этом во время брифинга рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, пишет "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Следователями и прокурорами установлено, что выпуски этих КАБов были из населенного пункта Дубовое Белгородской области. Этот населенный пункт находится в 25 км от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34", - рассказал руководитель областной прокуратуры.

Фильчаков также отметил, что расстояние от места пуска до ближайшего места попадания бомб составляет 65 километров.

В свою очередь, начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что оккупанты ударили по Харькову пятью УМПБ Д-30.

Сейчас еще выясняется, были ли это 250-килограммовые КАБы или 500-килограммовые.

"Мы выясним, когда исследуем все обломки. Мы сможем предоставить более подробную информацию в течение 2-3 часов", - добавил Тимошко.

В Харьковской областной прокуратуре также показали фото последствий российского обстрела.

Напомним, что днем 30 августа россияне совершили обстрел Харькова. По состоянию на 18:00 было известно о 5 погибших и 47 пострадавших.

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