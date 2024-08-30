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Новости Фото Война
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Россияне атаковали Харьков пятью КАБами с самолета Су-34 из Белгородской области, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу днем, 30 августа, российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены из Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы.

Об этом во время брифинга рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, пишет "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Следователями и прокурорами установлено, что выпуски этих КАБов были из населенного пункта Дубовое Белгородской области. Этот населенный пункт находится в 25 км от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34", - рассказал руководитель областной прокуратуры.

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Фильчаков также отметил, что расстояние от места пуска до ближайшего места попадания бомб составляет 65 километров.

В свою очередь, начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что оккупанты ударили по Харькову пятью УМПБ Д-30.

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Сейчас еще выясняется, были ли это 250-килограммовые КАБы или 500-килограммовые.

"Мы выясним, когда исследуем все обломки. Мы сможем предоставить более подробную информацию в течение 2-3 часов", - добавил Тимошко.

В Харьковской областной прокуратуре также показали фото последствий российского обстрела.

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Росіяни атакували Харків п’ятьма КАБами з літака Су-34 з Бєлгородської області, - прокуратура

Напомним, что днем 30 августа россияне совершили обстрел Харькова. По состоянию на 18:00 было известно о 5 погибших и 47 пострадавших.

Читайте также: Удар КАБами по Харькову: Погибли 5 человек, в том числе ребенок. 47 человек ранены (обновлено)

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485)


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Топ комментарии
+13
В нас нема ракет , що бьють на 25 км ...?
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30.08.2024 18:35
+12
У клоунів московського КВНа нема політичної волі на зворотній обстріл міст ворога.
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30.08.2024 18:41
+10
Завдяки нашим захiдним партнерам небо Засрашки прикрите краще, нiж небо Украiни! Бо нашi захiднi партнери не дозволяють знищювати кацапськi лiтаки на Засрашкi!
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30.08.2024 18:37
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В нас нема ракет , що бьють на 25 км ...?
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30.08.2024 18:35 Ответить
У клоунів московського КВНа нема політичної волі на зворотній обстріл міст ворога.
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30.08.2024 18:41 Ответить
Контрат з ху не можливо розірвати
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30.08.2024 18:42 Ответить
Ми маємо такі ракети, але для цього їх треба висунути до самого кордону. А там дронів-розвідників більше, ніж горобців та ворон. Ти "мама" не встигнеш сказати, як прилетить "іскандер" і вхопить весь розрахунок.
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30.08.2024 19:15 Ответить
Так, маємо... Те, що маємо.
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30.08.2024 19:24 Ответить
Завдяки нашим захiдним партнерам небо Засрашки прикрите краще, нiж небо Украiни! Бо нашi захiднi партнери не дозволяють знищювати кацапськi лiтаки на Засрашкi!
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30.08.2024 18:37 Ответить
Збито російський А-50У за 170 км від фронту над Краснодарським краєм

https://defence-ua.com/team/14/

https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS



23 лютого 2024, 20:12
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30.08.2024 18:48 Ответить
Ти що? А не дай бог ескалацiя буде!
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30.08.2024 18:42 Ответить
Вові нюхачу пофіг
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30.08.2024 18:41 Ответить
Госдеп, дивіться бл...д, на фото ваш політичний "куколдизм"
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30.08.2024 18:42 Ответить
Госдеп нам клоунів у владу не обирав. США взагалі тут не до чого.
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30.08.2024 18:47 Ответить
клоуни ні до чого, "кастровані" Ф-16, заборона атакамсів ....
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30.08.2024 19:05 Ответить
Ф-16 нам поступили в типовій комплектації. Що вам там не сподобалося?
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30.08.2024 19:27 Ответить
заборону ї..шити аеродроми з кабами
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30.08.2024 20:05 Ответить
Ніхто не забороняє ї.шити асфальтом
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30.08.2024 20:57 Ответить
ти шо асфальт від каба не відрізняєш?
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31.08.2024 07:03 Ответить
Чому ні цей Су-34, ні інші бомбери, не збито ракетами "повітря-повітря" з тих же F-16?

Вони саме для цього й призначені -- винищувачі.
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30.08.2024 18:44 Ответить
F-16 працюють тiльки в Конче-Заспi.
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30.08.2024 18:49 Ответить
може тому, що далекобійні ракети повітря-повітря так і не надали, а ті,
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30.08.2024 18:50 Ответить
Патамушта жопу зеленую прикрывают. Какой нах Харьков?
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30.08.2024 20:33 Ответить
Україна ще не оговталася від 26 числа, тому на жаль це закономірно
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30.08.2024 18:44 Ответить
Це пекло тепер буде практично щоденним, звикайте. Зараз іран продає мордору першу партію балістичних ракет в кількості 1000 шт.
Доречі наша ракетна програма надійно закрита клоунами в серпні 2019. Розблокувати її під час правління потужного незламника не реально. Захід далекобійної зброї теж не дасть. Ми зараз в важкому становищі. Остання надія на ППО, але ППО війни не виграє.
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30.08.2024 19:32 Ответить
А де подівся Петріот з дальністю ураження таких цілей, як Су-34, у 120 км, що базувався під Харковом?
Невже його знищили рашисти, а Олещук це приховує?
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30.08.2024 18:51 Ответить
Він там базуватись не може. Він працює з засідки вздовж лінії фронту.
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30.08.2024 19:33 Ответить
Так там за 30 км і проходить лінія фронту...
Якшо комплекс Патріота цілий і неушкоджений, то це означає що була команда не стріляти по рашистських літаках над Бєлгородською областю.
Як вбачається, це така цинічна гра ЗеОПи: дочекатися удару рашистів КАБами по мирняку і цим козиряти в Америці перед носом Салівана, щоби дозволив бити балістичними Атакамсами на 300 км вглибину території пітьми.
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30.08.2024 19:54 Ответить
Чого живе ще це летовище?
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30.08.2024 18:54 Ответить
Потрібно знищувати кацапських пілотів в їхніх барлігах,разом з вилупками та свиноматками.
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30.08.2024 18:55 Ответить
Безумовно, але в такому випадку держава повинна бути національною, а не прохідним двором для проходимців , згадайте операцію по вагнерівцям ...
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30.08.2024 19:06 Ответить
Тож вже більш, аніж назріло навіки зрівняти литовище - осередок осячої комашні із землею.
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30.08.2024 18:55 Ответить
Щоб не сказав на це клован , то буде брехня , тому , щоб в черговий раз не палитися з брехнею , він промовчить ...
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30.08.2024 18:57 Ответить
Якщо не помиляюся,то таку відстань може совковий БУК прикривати.
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30.08.2024 19:01 Ответить
Де ф16 якими казали будуть збивати ці літаки ще на підльоті до кордонів України?Чи так , людям пил в очі пускали по марафону , аби що піз.єть
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30.08.2024 19:03 Ответить
Російських Нікалаєв називають Миколами,а Бєлгородську область Білгороською не називають...
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30.08.2024 19:03 Ответить
А нацьбенк випустив пам'ятну монету... Шапіто...
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30.08.2024 19:09 Ответить
Трусливый Запад, дайте наконец-то нормальное количество самолетов! Вам что приятно смотреть как умирают украинские дети??!! ***** ***!!!
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30.08.2024 19:12 Ответить
Вони ще досі вважають, що зможуть захистити своїх дітей, "умиротворивши" агресора.
Вони ще не зрозуміли, що найкращий спосіб захистити власних дітей - це не дозволити вбивати українських...
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30.08.2024 19:32 Ответить
Тим часом ф-16 гоняються за шахедами, коли це може робити будь-який кукурузник.
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30.08.2024 19:41 Ответить
https://t.me/officer_alex33/3608 @ "https://t.me/officer_alex33/3608 https://t.me/officer_alex33/3608 0:16

Збиття винищувачем МіГ-29 підарського Шахеда під час останньої масованої ракетної атаки."
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30.08.2024 23:26 Ответить
4-сторонний двор колодец как бы, ударная волна сработала на максимум. Стекла вылетели во всех домах и этажах. Что ещё---в понедельник, когда был налёт массовый, очень много летело тоже с белгородской и курской обл, и с Чёрного моря. Заход ВСУ туда похоже целей не достиг. И фронт просел на востоке сильно, переброс войск кацапских не состоялся или был очень мал.
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30.08.2024 19:55 Ответить
 
 