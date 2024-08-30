Россияне атаковали Харьков пятью КАБами с самолета Су-34 из Белгородской области, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пятницу днем, 30 августа, российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены из Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы.
Об этом во время брифинга рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, пишет "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Следователями и прокурорами установлено, что выпуски этих КАБов были из населенного пункта Дубовое Белгородской области. Этот населенный пункт находится в 25 км от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34", - рассказал руководитель областной прокуратуры.
Фильчаков также отметил, что расстояние от места пуска до ближайшего места попадания бомб составляет 65 километров.
В свою очередь, начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что оккупанты ударили по Харькову пятью УМПБ Д-30.
Сейчас еще выясняется, были ли это 250-килограммовые КАБы или 500-килограммовые.
"Мы выясним, когда исследуем все обломки. Мы сможем предоставить более подробную информацию в течение 2-3 часов", - добавил Тимошко.
В Харьковской областной прокуратуре также показали фото последствий российского обстрела.
Напомним, что днем 30 августа россияне совершили обстрел Харькова. По состоянию на 18:00 было известно о 5 погибших и 47 пострадавших.
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23 лютого 2024, 20:12
Вони саме для цього й призначені -- винищувачі.
Доречі наша ракетна програма надійно закрита клоунами в серпні 2019. Розблокувати її під час правління потужного незламника не реально. Захід далекобійної зброї теж не дасть. Ми зараз в важкому становищі. Остання надія на ППО, але ППО війни не виграє.
Невже його знищили рашисти, а Олещук це приховує?
Якшо комплекс Патріота цілий і неушкоджений, то це означає що була команда не стріляти по рашистських літаках над Бєлгородською областю.
Як вбачається, це така цинічна гра ЗеОПи: дочекатися удару рашистів КАБами по мирняку і цим козиряти в Америці перед носом Салівана, щоби дозволив бити балістичними Атакамсами на 300 км вглибину території пітьми.
Вони ще не зрозуміли, що найкращий спосіб захистити власних дітей - це не дозволити вбивати українських...
Збиття винищувачем МіГ-29 підарського Шахеда під час останньої масованої ракетної атаки."