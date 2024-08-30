Удар КАБами по Харькову: погибли 7 человек, в том числе ребенок. 77 пострадавших, в том числе 18 детей (обновлено)

В результате удара РФ по Харькову погибли семь человек. 77 человек ранены.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены.



В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что в Индустриальном районе Харькова 5 человек получили ранения.

"Уже известно о трех погибших в многоэтажке в Индустриальном районе", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову КАБами.

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ОБНОВЛЕНИЕ

"В результате вражеских ударов по Харькову уже 28 раненых. Медики продолжают работать на местах попаданий", - написал позже Синегубов.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 47.

Он рассказал, что 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть пострадавшие с ампутациями.

Перед этим Синегубов рассказал, что враг попал в 5 локаций:

Индустриальный район, 12-этажное здание. Здесь повреждены 5 автомобилей, три человека погибли.

Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.

Индустриальный район. Погибла 14-летняя девушка, есть еще четверо пострадавших.

Слободской район. Попадание в складское здание. Двое пострадавших

Слободской район. Повреждены три дома. Пострадали шесть человек.

В 19:04 Синегубов сообщил, что количество погибших выросло до шести.

Позже глава Харьковской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 59. Среди них 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет.

"Люди продолжают обращаться в больницы. Шесть человек погибли. Информация обновляется", - говорится в его сообщении.

В 22:04 Синегубов сообщил, что количество погибших возросло до семи.

Из-под завалов 12 этажей в Индустриальном районе достали погибшую женщину. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову КАБами.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 77, из них 18 детей.

Погибли семь, из них один ребенок 2009, года рождения.

"На месте попадания вражеской авиабомбы продолжают работать подразделения ГСЧС. Спасатели ликвидируют пожар, разбирают завалы и проводят поисковые работы. Организовано освещение места происшествия", - говорится в сообщении.

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