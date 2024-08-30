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Новости Война
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Удар КАБами по Харькову: погибли 7 человек, в том числе ребенок. 77 пострадавших, в том числе 18 детей (обновлено)

Наслідки удару РФ по Харкову 6 серпня

В результате удара РФ по Харькову погибли семь человек. 77 человек ранены.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены.

В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что в Индустриальном районе Харькова 5 человек получили ранения.

"Уже известно о трех погибших в многоэтажке в Индустриальном районе", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову КАБами.

Также читайте: Шпионил за перемещением ВСУ в Харькове: Задержан "крот" российского ГРУ. ФОТОрепортаж

ОБНОВЛЕНИЕ

"В результате вражеских ударов по Харькову уже 28 раненых. Медики продолжают работать на местах попаданий", - написал позже Синегубов.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 47.

Он рассказал, что 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть пострадавшие с ампутациями.

Перед этим Синегубов рассказал, что враг попал в 5 локаций:

Индустриальный район, 12-этажное здание. Здесь повреждены 5 автомобилей, три человека погибли.

Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.

Индустриальный район. Погибла 14-летняя девушка, есть еще четверо пострадавших.

Слободской район. Попадание в складское здание. Двое пострадавших

Слободской район. Повреждены три дома. Пострадали шесть человек.

В 19:04 Синегубов сообщил, что количество погибших выросло до шести.

Позже глава Харьковской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 59. Среди них 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет.

"Люди продолжают обращаться в больницы. Шесть человек погибли. Информация обновляется", - говорится в его сообщении.

В 22:04 Синегубов сообщил, что количество погибших возросло до семи.

Из-под завалов 12 этажей в Индустриальном районе достали погибшую женщину. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову КАБами.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 77, из них 18 детей.

Погибли семь, из них один ребенок 2009, года рождения.

"На месте попадания вражеской авиабомбы продолжают работать подразделения ГСЧС. Спасатели ликвидируют пожар, разбирают завалы и проводят поисковые работы. Организовано освещение места происшествия", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор, - Зеленский о последствиях удара по Харькову. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27016) Харьков (7463)


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Топ комментарии
+26
Горіть в пеклі рашиські виродки з ким же ви воюєте варвари ? що б ви всі виздихали ,путін **** здохни мерзота.
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30.08.2024 16:23
+23
Давай, зелений, розкажи телемарафонцям про татарова, балістичні ракети, "паляниці"...
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30.08.2024 16:42
+16
Тільки зеркальна відповідь може їх трохи привести до тями.Все інше це таке
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30.08.2024 16:37
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Правила форума Совет форумчан
В тебе напевне є запасний бюджет для невійськових цілей і ще гроші шоб нашим зброю купляти коли західні куколди почнуть нас звинувачувати в негуманній поведінці.
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30.08.2024 16:25 Ответить
Вони нас і так звинувачують, а так хоть буде за що. До того ж можна підключити державну пропаганду, яка буде пояснювати, що ракета відхилилася від курса з причини ворожих дій противника. При Залужному це проканало під час історичного обстрілу нацистського бєлгорода.
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30.08.2024 17:24 Ответить
Не звинувачують. Я не пам'ятаю щоб ми масово вбивали кацапню в Бєлгороді. В будь-якому випадку не бачу жодної доцільності в таких діях - і загроза зриву/зупинення поставок від партнерів і витрата БК по тупорилій бидломасі, якої все одно десятки мільйонів. Було б у нас хоча б снарядів як в кацапні, то це мало б хоч мінімальний сенс.
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30.08.2024 18:02 Ответить
Тил- це саме слабке місце у нацистів на россії. Тил на россії ударів не тримає. Посипется тил- посипется фронт.
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30.08.2024 19:21 Ответить
Вони нас звинувачують з 14 року
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31.08.2024 04:25 Ответить
Звідки виродки пуляють КАБами?
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30.08.2024 16:14 Ответить
Було повідомлення, що з якогось аеродрому на відстані 25 км від кордону. Але ж нам дозволили бити на 100 км.
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30.08.2024 18:22 Ответить
Ні їх авіація базується на відстані 200-400 км...
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30.08.2024 19:44 Ответить
Это пуски были за 25км. от границы. н.п. Дубовое. Аэродромов так близко нет возле границы.
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30.08.2024 19:50 Ответить
для протидії пускам кабів потрібна ланка "шведський авакс - Ф-16"

поки що вона не працює, а отже, наразі єдиний спосіб протидії - Атакамси, які хоч відсунуть аеродроми Су-34
але ж у Діду договорняк з рашистами - євреї можуть постраждати...
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31.08.2024 16:39 Ответить
Горіть в пеклі рашиські виродки з ким же ви воюєте варвари ? що б ви всі виздихали ,путін **** здохни мерзота.
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30.08.2024 16:23 Ответить
Мухам абсолютно наплевать на проклятья пчел в их адресс и в адресс их помойки... мухи и пчелы друг друга не поймут НИКОДА!
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30.08.2024 17:00 Ответить
Вбивати мух - марна праця, їх не меньшає.
Треба винищити їхню помийку! Але, на жаль, ця помийка корисна для тих, хто реально міг би її позбавитися, але куди ж вони своє сміття подінуть?
Отож, давайте, бджоли, захищайте свій вулик, а вони ще попкорну посмажать...
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31.08.2024 11:30 Ответить
Тільки зеркальна відповідь може їх трохи привести до тями.Все інше це таке
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30.08.2024 16:37 Ответить
А з чого Ви взяли, що їх можна привести до тями??? Є аргументи?
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30.08.2024 16:50 Ответить
Аргумент є,загальновідомий, добре битий кацап це тямущий кацап.Битие определяет сознание
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30.08.2024 17:10 Ответить
бив хоч одного?
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31.08.2024 00:10 Ответить
Лупив,і добряче лупив.І з автомата,і з Покемона,і ногами теж
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31.08.2024 08:06 Ответить
де ти зараз "лупитель"? язиком ти лупити міг і з ПКМ, і з РПК, і з СВД, і з Браунінга, і з ЗУ-23-2, і з СПГ тощо...
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31.08.2024 22:55 Ответить
Оборона Києва,Житомирська траса.Мосінка,АК 47,АК 74 і Покемон,і ПМ.Все що нам дали,с того й товкли нечисть кацапську.
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01.09.2024 06:18 Ответить
ти особисто цілий?
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01.09.2024 17:48 Ответить
Нормально,дякую.А нирка яка була в поганому стані,такою і залишилась.Тільки з суглобом стало гірше.Щоб не довелось замінити....
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01.09.2024 19:22 Ответить
зрозумів Бро, плюс ну я зараз лівий зап'ясток збираю... 11-го вересня ще одна операція, новий гвинт докрутять...) а так вцілому 4.5.0
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02.09.2024 05:37 Ответить
Давай, зелений, розкажи телемарафонцям про татарова, балістичні ракети, "паляниці"...
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30.08.2024 16:42 Ответить
вийде і розкаже тупому наріду , ще не раз. у чому проблема?
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30.08.2024 20:39 Ответить
Придурюватися втомися, вже від питань журналістів підкидує та нісенітницю верзе.
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30.08.2024 21:42 Ответить
Зараз я скажу емоційну річ: чому не можна по кабаєвій,по його виродках "віддзеркалити",якщо сам х@ло такий захищений?
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30.08.2024 16:42 Ответить
Уявляєте, які ресурси і яких уникаільних виконавців треба буде задіяти? І це без гарантії, що хтось не здасть.. Було би все так просто..
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30.08.2024 16:54 Ответить
Бо ***** начхати на усіх своїх баб та виплодків. ***** не начхати лише на самого себе! Тому мочити треба його та його перше коло. А кабаєву він мав на увазі у білих капцях. І взагалі у нього нова іграшка - мізуліна.
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31.08.2024 11:26 Ответить
Ну то де "Patriot", "генераллісімуси 95-кварталу"? Знову все пробрехали? Де Ф-16? Головне, що Ермак, Зеленський, Синєгубов розповсюджують відео наслідків удару КАБ, це ж і є основна робота клоунів. Під такі відео-роліки і красти легше. Ну а люди - яке до них там діло? Ну одні поранені, інші загинули - ну і "какая разніца"?
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30.08.2024 16:43 Ответить
Петріот і іншиі стаціонарні ЗРК не здатні забезпечити безпеку Харькова. Там противник дуже близько. Під час захисту повітряного простору на Харьковом і областю загинуло 65% бойових розрахунків ППО.
Що можна і треба зробити- розблокувати випуск власної ракети Т382 до ЗРК ОСА. (клоуни закрили її виробництво в серпні 2019) і разом з США знайти заміну стандартним ЗУР на ЗРК БУК.
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30.08.2024 17:31 Ответить
Як ЗРК ОСА зможе дістати СУ-34 на відстані 65 км. (точка пуска біля Белгорода), з якого були запущені КАБи? Сам КАБ не зіб'є ж, треба літаки збивати. 65 км від точки пуска до точки падіння.
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30.08.2024 18:04 Ответить
Нам дозволили бити 100 км вглиб росії
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30.08.2024 18:24 Ответить
ЗРК буде знищувати саму КАБ. Невже не зрозуміло.
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30.08.2024 18:51 Ответить
"кінетичної" себто не вражаючими елементами, а прямим попаданням ракети збивають лише Петріоти та Насамси.

вражаючими елементами "чугуній" кабів не візьмеш, нажаль
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31.08.2024 16:45 Ответить
Всі ЗРК збивають повітряні цілі шрапнелью. Всі без винятку.
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02.09.2024 16:38 Ответить
Петріот стаціонарний ЗРК??
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30.08.2024 18:15 Ответить
Так, він не може змінити позицію за 5-10 хв.
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30.08.2024 18:52 Ответить
Час розгортання і час згортання системи, хв15/30
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30.08.2024 19:00 Ответить
30 хв- він труп.
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30.08.2024 19:17 Ответить
Хто казав що це 21 століття? В давніх культурах приносили в жертву людей щоб задобрити Богів.Захід дивиться з байдужістю як вбивають щодня українців.Вони готові дозволити вбитм мільйони українців психопатами з кремля щоб врятувати самих себе і жити в спокої,щоб задобрити ху@ла
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30.08.2024 17:18 Ответить
Чому не було повномасштабного вторгнення при Порошенку?
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30.08.2024 18:03 Ответить
Не треба кланятись ніякій владі. Україна за 30 років не мала достойної влади і президента також.
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30.08.2024 18:14 Ответить
А ти у 2019 за кого голосував?
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30.08.2024 18:16 Ответить
Наведи приклад КРАЇНИ що МАЛА ДОСТОЙНОГО президента - і хто був цей президент?
Дуже цікаво почитати що ти маєш на увазі.
Дякую. Чекаю.
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30.08.2024 18:36 Ответить
Україна, Президент Порошенко

"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
Сунь цзи "Мистецтво війни"

Буквар всіх розумних політиків та полководців останніх дві тисячі років



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31.08.2024 16:53 Ответить
Цими повномасштабними агресіями рашки, які НЕ відбулись, були

Мінськ-1 та Мінськ -2
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31.08.2024 16:56 Ответить
на Заході знають, що коли не буде українців, то спокою у них - не буде!

так що не в інтересах Заходу, щоб кремляді винищили всіх українців..

це вигадали якраз самі кремляді..
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30.08.2024 18:52 Ответить
що вам винен захід? Це ваш батько чич мати?
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30.08.2024 23:11 Ответить
Батько наш Бандера,

ну а ЗЄля - мати, німецька порноактриса.
самі мамку обирали.... 👿
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31.08.2024 16:58 Ответить
при чём тут порноактриса?
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01.09.2024 18:38 Ответить
Удари здійснили з літака Су-34 з Дубового Бєлгородської області, що у 25 км від кордону
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30.08.2024 17:56 Ответить
Де наші удари з кацапськими жертвами? Де ті нові ракети і "Паляниці", де воно все?
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30.08.2024 18:12 Ответить
де, де... - сказати римою?
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30.08.2024 20:08 Ответить
Неправда. Знакомый гинеколог говорил. Там тоже нет.
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30.08.2024 21:10 Ответить
Читаєш ці страшні новини про Харків,наприклад, і думаєш,мабуть тим корегувальникам ворожого вогню,шпигунам та колаборантам дуже пощастило,що їх затримали органи правопорядку,в іншому випадку таких варто забивати цеглинами та каміннями,з тих будинків,куди вони скорегували ворожий вогонь.
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30.08.2024 18:14 Ответить
В небі дрони висять. Їх збивають але москалі їх скільки вже наклепи..
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30.08.2024 18:23 Ответить
Перше у них море дронів які навіть кортеж Зе знімають час від часу....
друге є багато розмов що китайці дали доступ до своїх розвідувальних супутників
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30.08.2024 19:39 Ответить
який корегувальник потрібен для рашиського каба, якого пустили по міліонному Харкові?

як не в багатоповерхівку, так в дитячу площадку влучить

кацапські каби по точності дорівнюють Фау-1 - терористичним ракетам фюрера #1
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31.08.2024 17:03 Ответить
Скоро виявиться, що Татаров не лише "вбивав чеченців", а й власноруч збив пару десятків КАБів
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30.08.2024 18:32 Ответить
які там каби?

Татаров береже ЗЄльоноє дрисливе тєльце
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31.08.2024 17:05 Ответить
Главное что страной руками водит не Парашенка! Гаварим па руське! Спасиба путену за асвабаждение от Зе бендеровца!
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30.08.2024 18:34 Ответить
Поки не навчимось бити по місцях скупчення терористів в Москві, орки не вгомониться. Хоча б один знаковий палац на рубльовці у відповідь за багатоповерхівку.
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30.08.2024 20:14 Ответить
Щас Зеленский с Будановым дадут супер потужный удар ответку в виде удара по 2-3 нефтебазам! Вот то кацапы аж содрагнуться прям.
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30.08.2024 20:49 Ответить
В Белгороде после работы местной ПВО горит крыша одного из ТЦ. Есть пострадавшие, - росСМИ
https://t.me/insiderUKR/82024?single
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30.08.2024 20:50 Ответить
Де адекватна відповідь? Де 20-30 їхніх? Бо немає чим, ні ракет ні паляниць.
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30.08.2024 22:14 Ответить
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30.08.2024 22:24 Ответить
Рашизм це сінонім фашизму, однозначно!
Але і стурбованості світу це сінонім заохоченя рашизмо-фашизму не зупинятися в своїх злодіяннях, це фактично співучасть в Геноциді народу України, бо занадто ми для них волелюбні.
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30.08.2024 22:15 Ответить
Кремлівський вилупок і серійний вбивця скоро їде до Монголіі,
тільки не розумію , що там забула ця мразь ?
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30.08.2024 22:53 Ответить
Повертається до джерел орди.

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30.08.2024 23:10 Ответить
знищіть того кацапа десь там поза хатами...
я сказав шо б тебе, свиноту, нагодували - це зрозуміло, псіна?
і шо саме паскудне - її таки нагодують...
неслухняні хлопці.....
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30.08.2024 22:58 Ответить
Біда в тому, що всі ці їбучі "побоювання"наших сцикотних партнерів щодо застосування путлером ядерної зброї, не більш, ніж галімий висєр! Бо якщо би три ключові члени НАТО - Сполучені Штати, Британія та Японія - завдали скоординованого удару по ядерних об'єктах кацапії (які всім їм дуже добре відомі), то геноцид українського народу закінчився би вже за добу!
І ******** Сі Цзінпіна поставили би на місце! І Кім Чен Ин залив би пащу!
Та і звільнити кількасот закріпачених народів великокацапським шовінізмом теж було би не зайвим
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31.08.2024 00:54 Ответить
Так неначасі ж. Нехай ще погадить чмирьок
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31.08.2024 02:35 Ответить
 
 