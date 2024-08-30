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Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор, - Зеленский о последствиях удара по Харькову. ВИДЕО

30 августа после обеда россияне нанесли удар КАБами по Немышлянскому и Индустриальному районам Харькова. Среди погибших есть ребенок. Ранены, по меньшей мере, 28 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента.

"Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам. Все службы задействованы в спасательной операции. Спасибо всем, кто прямо сейчас помогает спасению жизней.

Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется", - отметил Зеленский.

Также читайте: Удар КАБами по Харькову: Погибли 4 человека, в том числе ребенок. 28 человек ранены (обновлено)

"Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет ни одной рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", - призвал президент.

Напомним, только что российские войска нанесли удар КАБами по двум районам Харькова. По меньшей мере четыре человека погибли, 28 получили ранения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Харьков (7466) жертвы (2068) КАБ (353)


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Топ комментарии
+15
А сильні рішення потужного президента вже не потрібні?
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30.08.2024 16:42
+13
Сильних рішень недостатньо, потрібні потужні - як яйця Резнікова, як розмінування Чонгару, як згортання ракетної програми і як велике розкрадання на асфальті.
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30.08.2024 16:44
+10
За всі злочини рашиської орди відповідальний і ти ,який не готував країну до війни коли нас всі попереджали.
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30.08.2024 16:55
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Правила форума Совет форумчан
А сильні рішення потужного президента вже не потрібні?
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30.08.2024 16:42 Ответить
Сильних рішень недостатньо, потрібні потужні - як яйця Резнікова, як розмінування Чонгару, як згортання ракетної програми і як велике розкрадання на асфальті.
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30.08.2024 16:44 Ответить
Сильних рішень від партнерів не буде. Вони дуже слабкі.
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30.08.2024 16:49 Ответить
За всі злочини рашиської орди відповідальний і ти ,який не готував країну до війни коли нас всі попереджали.
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30.08.2024 16:55 Ответить
Про що клован теревенить? Які ще рішення?
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30.08.2024 17:02 Ответить
Партнерам та Україні потрібні "сильні рішення" по ("апасному воюваці") Татарову, Єрмаку та інших ригівських злодіях (зрадниках та агентах).
Не вимагай від інших те чого не вимагаєш від себе, Лох.
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30.08.2024 17:08 Ответить
Для того щоб партнери серьйозно віднеслись до всіх викликів в Україні, перш за все потрібно негайно створити кабінет міністрів народної довіри, не за бажаннями ОП, а з тих кому народ зараз найбільше довіряє. Це не аби як об'єдная українців і укріпить надію.

А взагалі то треба вчасно і мужньо кожному на верхівці владного олімпу оцінити свої сили і зробити правильні висновки заради спасіння України, а не власних амбіцій, піти вчасно і не боятися, що в спину лише плюватимуть.

Кров не водиця, за себе помститься.
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30.08.2024 17:10 Ответить
Такий кабинет створити неможливо. Там все одно будуть, як не татарови, то дмитруки з тищенками.
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30.08.2024 17:51 Ответить
потрібен ще один потужний самміт миру, або навіть і два
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30.08.2024 17:11 Ответить
НАМ ПОТРІБНІ ТІЛЬКИ УДАРИ У ВІДПОВІДЬ, Тільки удари у відповідь по містах нацистської россії зможуть забезпечитит безпеку наших мість. Ми не боксерська груша для биття. Ми повинні давати по рилу агрессору.
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30.08.2024 17:18 Ответить
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30.08.2024 17:20 Ответить
Клоун сіпатий, треба відповідати на терор!!!
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30.08.2024 17:35 Ответить
Асфальтом їх, гаджетізацією і добий кешбеком Пустопорожне бряцало
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30.08.2024 17:39 Ответить
Если не посылать на фронт полицейских то остаётся надеяться на сильные решения партнёров.
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30.08.2024 18:43 Ответить
заткни пельку, від тебе вже нудить! пошли туди свого антимайданного мусорка Татарова вбивати рашистські літаки асфальтувальник недороблений.
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30.08.2024 18:47 Ответить
А ще потрібен нормальний Главком, якого не буде тримати за яйця ОПа - поверни Залужного падлюка!!!
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30.08.2024 19:16 Ответить
 
 