Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор, - Зеленский о последствиях удара по Харькову. ВИДЕО

30 августа после обеда россияне нанесли удар КАБами по Немышлянскому и Индустриальному районам Харькова. Среди погибших есть ребенок. Ранены, по меньшей мере, 28 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента.

"Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам. Все службы задействованы в спасательной операции. Спасибо всем, кто прямо сейчас помогает спасению жизней.

Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется", - отметил Зеленский.

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"Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет ни одной рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", - призвал президент.

Напомним, только что российские войска нанесли удар КАБами по двум районам Харькова. По меньшей мере четыре человека погибли, 28 получили ранения.