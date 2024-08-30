Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор, - Зеленский о последствиях удара по Харькову. ВИДЕО
30 августа после обеда россияне нанесли удар КАБами по Немышлянскому и Индустриальному районам Харькова. Среди погибших есть ребенок. Ранены, по меньшей мере, 28 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента.
"Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам. Все службы задействованы в спасательной операции. Спасибо всем, кто прямо сейчас помогает спасению жизней.
Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется", - отметил Зеленский.
"Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет ни одной рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", - призвал президент.
Напомним, только что российские войска нанесли удар КАБами по двум районам Харькова. По меньшей мере четыре человека погибли, 28 получили ранения.
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Не вимагай від інших те чого не вимагаєш від себе, Лох.
А взагалі то треба вчасно і мужньо кожному на верхівці владного олімпу оцінити свої сили і зробити правильні висновки заради спасіння України, а не власних амбіцій, піти вчасно і не боятися, що в спину лише плюватимуть.
Кров не водиця, за себе помститься.