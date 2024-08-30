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Новини
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Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор, - Зеленський про наслідки удару по Харкову. ВIДЕО

30 серпня по обіді росіяни завдали удару КАБами по Немишлянському й Індустріальному районах Харкова. Серед загиблих є дитина. Поранено щонайменше 28 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис президента. 

"Російський удар по Харкову – просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів.

Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова (оновлено)

"Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - закликав президент.

Нагадаємо, щойно російські війська завдали удару КАБами по двох районах Харкова. Щонайменше четверо людей загинуло, 28 дістали поранення.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Харків (5576) жертви (1789) КАБ (353)


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Топ коментарі
+15
А сильні рішення потужного президента вже не потрібні?
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30.08.2024 16:42
+13
Сильних рішень недостатньо, потрібні потужні - як яйця Резнікова, як розмінування Чонгару, як згортання ракетної програми і як велике розкрадання на асфальті.
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30.08.2024 16:44
+10
За всі злочини рашиської орди відповідальний і ти ,який не готував країну до війни коли нас всі попереджали.
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30.08.2024 16:55
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А сильні рішення потужного президента вже не потрібні?
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30.08.2024 16:42 Відповісти
Сильних рішень недостатньо, потрібні потужні - як яйця Резнікова, як розмінування Чонгару, як згортання ракетної програми і як велике розкрадання на асфальті.
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30.08.2024 16:44 Відповісти
Сильних рішень від партнерів не буде. Вони дуже слабкі.
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30.08.2024 16:49 Відповісти
За всі злочини рашиської орди відповідальний і ти ,який не готував країну до війни коли нас всі попереджали.
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30.08.2024 16:55 Відповісти
Про що клован теревенить? Які ще рішення?
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30.08.2024 17:02 Відповісти
Партнерам та Україні потрібні "сильні рішення" по ("апасному воюваці") Татарову, Єрмаку та інших ригівських злодіях (зрадниках та агентах).
Не вимагай від інших те чого не вимагаєш від себе, Лох.
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30.08.2024 17:08 Відповісти
Для того щоб партнери серьйозно віднеслись до всіх викликів в Україні, перш за все потрібно негайно створити кабінет міністрів народної довіри, не за бажаннями ОП, а з тих кому народ зараз найбільше довіряє. Це не аби як об'єдная українців і укріпить надію.

А взагалі то треба вчасно і мужньо кожному на верхівці владного олімпу оцінити свої сили і зробити правильні висновки заради спасіння України, а не власних амбіцій, піти вчасно і не боятися, що в спину лише плюватимуть.

Кров не водиця, за себе помститься.
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30.08.2024 17:10 Відповісти
Такий кабинет створити неможливо. Там все одно будуть, як не татарови, то дмитруки з тищенками.
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30.08.2024 17:51 Відповісти
потрібен ще один потужний самміт миру, або навіть і два
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30.08.2024 17:11 Відповісти
НАМ ПОТРІБНІ ТІЛЬКИ УДАРИ У ВІДПОВІДЬ, Тільки удари у відповідь по містах нацистської россії зможуть забезпечитит безпеку наших мість. Ми не боксерська груша для биття. Ми повинні давати по рилу агрессору.
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30.08.2024 17:18 Відповісти
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30.08.2024 17:20 Відповісти
Клоун сіпатий, треба відповідати на терор!!!
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30.08.2024 17:35 Відповісти
Асфальтом їх, гаджетізацією і добий кешбеком Пустопорожне бряцало
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30.08.2024 17:39 Відповісти
Если не посылать на фронт полицейских то остаётся надеяться на сильные решения партнёров.
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30.08.2024 18:43 Відповісти
заткни пельку, від тебе вже нудить! пошли туди свого антимайданного мусорка Татарова вбивати рашистські літаки асфальтувальник недороблений.
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30.08.2024 18:47 Відповісти
А ще потрібен нормальний Главком, якого не буде тримати за яйця ОПа - поверни Залужного падлюка!!!
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30.08.2024 19:16 Відповісти
 
 