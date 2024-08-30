Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор, - Зеленський про наслідки удару по Харкову. ВIДЕО
30 серпня по обіді росіяни завдали удару КАБами по Немишлянському й Індустріальному районах Харкова. Серед загиблих є дитина. Поранено щонайменше 28 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис президента.
"Російський удар по Харкову – просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів.
Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується", - зазначив Зеленський.
"Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - закликав президент.
Нагадаємо, щойно російські війська завдали удару КАБами по двох районах Харкова. Щонайменше четверо людей загинуло, 28 дістали поранення.
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Не вимагай від інших те чого не вимагаєш від себе, Лох.
А взагалі то треба вчасно і мужньо кожному на верхівці владного олімпу оцінити свої сили і зробити правильні висновки заради спасіння України, а не власних амбіцій, піти вчасно і не боятися, що в спину лише плюватимуть.
Кров не водиця, за себе помститься.