Удар КАБами по Харкову: Загинули 7 осіб, зокрема дитина. 77 постраждалих, серед них 18 дітей (оновлено)

Внаслідок удару РФ по Харкову загинуло семеро осіб. 77 людей поранено.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені.



В Індустріальному районі у палаючій багатоповерхівці вже двоє загиблих", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що в Індустріальному районі Харкова 5 осіб дістали поранення.

"Вже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі", - додав мер.

ОНОВЛЕННЯ

"Внаслідок ворожих ударів по Харкову вже 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучань", - написав пізніше Синєгубов.

Станом на 17:20 відомо про 5 загиблих.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 47.

Він розповів, що 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями.

Перед цим Синєгубов розповів, що ворог влучив у 5 локацій:

Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Тут пошкоджені 5 автомобілів, три людини загинули.

Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.

Індустріальний район. Загинула 14-річна дівчина, є ще четверо постраждалих.

Слобідський район. Влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих

Слобідський район. Пошкоджені три будинки. Постраждали шестеро людей

О 19:04 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до шести.

Пізніше очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 59. Серед них 9 дітей у віці від 5 до 16 років.

"Люди продовжують звертатися до лікарень. Шість людей загинули. Інформація оновлюється", - йдеться у його дописі.

О 22:04 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до семи.

З-під завалів 12-ти поверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Про це розповів мер міста Ігор Терехов.

Раніше повідомлялось, що росіяни вдарили по Харкову КАБами.

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 77, з них 18 дітей.

Загиблих семеро, з них одна дитина 2009 року народження.

"На місці влучання ворожої авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події", - йдеться у повідомленні.

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