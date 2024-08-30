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Удар КАБами по Харкову: Загинули 7 осіб, зокрема дитина. 77 постраждалих, серед них 18 дітей (оновлено)

Наслідки удару РФ по Харкову 6 серпня

Внаслідок удару РФ по Харкову загинуло семеро осіб. 77 людей поранено.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені.

В Індустріальному районі у палаючій багатоповерхівці вже двоє загиблих", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що в Індустріальному районі Харкова 5 осіб дістали поранення.

"Вже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі", - додав мер.

ОНОВЛЕННЯ

"Внаслідок ворожих ударів по Харкову вже 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучань", - написав пізніше Синєгубов.

Станом на 17:20 відомо про 5 загиблих.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 47.

Він розповів, що 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями.

Перед цим Синєгубов розповів, що ворог влучив у 5 локацій:

  • Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Тут пошкоджені 5 автомобілів, три людини загинули.
  • Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.
  • Індустріальний район. Загинула 14-річна дівчина, є ще четверо постраждалих.
  • Слобідський район. Влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих
  • Слобідський район. Пошкоджені три будинки. Постраждали шестеро людей

О 19:04 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до шести. 

Пізніше очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 59. Серед них 9 дітей  у віці від 5 до 16 років.

"Люди продовжують звертатися до лікарень. Шість людей загинули. Інформація оновлюється", - йдеться у його дописі. 

О 22:04 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до семи.

З-під завалів 12-ти поверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Про це розповів мер міста Ігор Терехов.

Раніше повідомлялось, що росіяни вдарили по Харкову КАБами.

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 77, з них 18 дітей.

Загиблих семеро, з них одна дитина 2009 року народження.

"На місці влучання ворожої авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Шпигував за переміщенням ЗСУ в Харкові: Затримано "крота" російського ГРУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28339) Харків (5576)


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Топ коментарі
+26
Горіть в пеклі рашиські виродки з ким же ви воюєте варвари ? що б ви всі виздихали ,путін **** здохни мерзота.
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30.08.2024 16:23
+23
Давай, зелений, розкажи телемарафонцям про татарова, балістичні ракети, "паляниці"...
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30.08.2024 16:42
+16
Тільки зеркальна відповідь може їх трохи привести до тями.Все інше це таке
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30.08.2024 16:37
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В тебе напевне є запасний бюджет для невійськових цілей і ще гроші шоб нашим зброю купляти коли західні куколди почнуть нас звинувачувати в негуманній поведінці.
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30.08.2024 16:25 Відповісти
Вони нас і так звинувачують, а так хоть буде за що. До того ж можна підключити державну пропаганду, яка буде пояснювати, що ракета відхилилася від курса з причини ворожих дій противника. При Залужному це проканало під час історичного обстрілу нацистського бєлгорода.
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30.08.2024 17:24 Відповісти
Не звинувачують. Я не пам'ятаю щоб ми масово вбивали кацапню в Бєлгороді. В будь-якому випадку не бачу жодної доцільності в таких діях - і загроза зриву/зупинення поставок від партнерів і витрата БК по тупорилій бидломасі, якої все одно десятки мільйонів. Було б у нас хоча б снарядів як в кацапні, то це мало б хоч мінімальний сенс.
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30.08.2024 18:02 Відповісти
Тил- це саме слабке місце у нацистів на россії. Тил на россії ударів не тримає. Посипется тил- посипется фронт.
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30.08.2024 19:21 Відповісти
Вони нас звинувачують з 14 року
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31.08.2024 04:25 Відповісти
Звідки виродки пуляють КАБами?
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30.08.2024 16:14 Відповісти
Було повідомлення, що з якогось аеродрому на відстані 25 км від кордону. Але ж нам дозволили бити на 100 км.
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30.08.2024 18:22 Відповісти
Ні їх авіація базується на відстані 200-400 км...
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30.08.2024 19:44 Відповісти
Это пуски были за 25км. от границы. н.п. Дубовое. Аэродромов так близко нет возле границы.
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30.08.2024 19:50 Відповісти
для протидії пускам кабів потрібна ланка "шведський авакс - Ф-16"

поки що вона не працює, а отже, наразі єдиний спосіб протидії - Атакамси, які хоч відсунуть аеродроми Су-34
але ж у Діду договорняк з рашистами - євреї можуть постраждати...
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31.08.2024 16:39 Відповісти
Горіть в пеклі рашиські виродки з ким же ви воюєте варвари ? що б ви всі виздихали ,путін **** здохни мерзота.
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30.08.2024 16:23 Відповісти
Мухам абсолютно наплевать на проклятья пчел в их адресс и в адресс их помойки... мухи и пчелы друг друга не поймут НИКОДА!
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30.08.2024 17:00 Відповісти
Вбивати мух - марна праця, їх не меньшає.
Треба винищити їхню помийку! Але, на жаль, ця помийка корисна для тих, хто реально міг би її позбавитися, але куди ж вони своє сміття подінуть?
Отож, давайте, бджоли, захищайте свій вулик, а вони ще попкорну посмажать...
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31.08.2024 11:30 Відповісти
Тільки зеркальна відповідь може їх трохи привести до тями.Все інше це таке
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30.08.2024 16:37 Відповісти
А з чого Ви взяли, що їх можна привести до тями??? Є аргументи?
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30.08.2024 16:50 Відповісти
Аргумент є,загальновідомий, добре битий кацап це тямущий кацап.Битие определяет сознание
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30.08.2024 17:10 Відповісти
бив хоч одного?
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31.08.2024 00:10 Відповісти
Лупив,і добряче лупив.І з автомата,і з Покемона,і ногами теж
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31.08.2024 08:06 Відповісти
де ти зараз "лупитель"? язиком ти лупити міг і з ПКМ, і з РПК, і з СВД, і з Браунінга, і з ЗУ-23-2, і з СПГ тощо...
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31.08.2024 22:55 Відповісти
Оборона Києва,Житомирська траса.Мосінка,АК 47,АК 74 і Покемон,і ПМ.Все що нам дали,с того й товкли нечисть кацапську.
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01.09.2024 06:18 Відповісти
ти особисто цілий?
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01.09.2024 17:48 Відповісти
Нормально,дякую.А нирка яка була в поганому стані,такою і залишилась.Тільки з суглобом стало гірше.Щоб не довелось замінити....
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01.09.2024 19:22 Відповісти
зрозумів Бро, плюс ну я зараз лівий зап'ясток збираю... 11-го вересня ще одна операція, новий гвинт докрутять...) а так вцілому 4.5.0
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02.09.2024 05:37 Відповісти
Давай, зелений, розкажи телемарафонцям про татарова, балістичні ракети, "паляниці"...
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30.08.2024 16:42 Відповісти
вийде і розкаже тупому наріду , ще не раз. у чому проблема?
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30.08.2024 20:39 Відповісти
Придурюватися втомися, вже від питань журналістів підкидує та нісенітницю верзе.
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30.08.2024 21:42 Відповісти
Зараз я скажу емоційну річ: чому не можна по кабаєвій,по його виродках "віддзеркалити",якщо сам х@ло такий захищений?
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30.08.2024 16:42 Відповісти
Уявляєте, які ресурси і яких уникаільних виконавців треба буде задіяти? І це без гарантії, що хтось не здасть.. Було би все так просто..
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30.08.2024 16:54 Відповісти
Бо ***** начхати на усіх своїх баб та виплодків. ***** не начхати лише на самого себе! Тому мочити треба його та його перше коло. А кабаєву він мав на увазі у білих капцях. І взагалі у нього нова іграшка - мізуліна.
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31.08.2024 11:26 Відповісти
Ну то де "Patriot", "генераллісімуси 95-кварталу"? Знову все пробрехали? Де Ф-16? Головне, що Ермак, Зеленський, Синєгубов розповсюджують відео наслідків удару КАБ, це ж і є основна робота клоунів. Під такі відео-роліки і красти легше. Ну а люди - яке до них там діло? Ну одні поранені, інші загинули - ну і "какая разніца"?
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30.08.2024 16:43 Відповісти
Петріот і іншиі стаціонарні ЗРК не здатні забезпечити безпеку Харькова. Там противник дуже близько. Під час захисту повітряного простору на Харьковом і областю загинуло 65% бойових розрахунків ППО.
Що можна і треба зробити- розблокувати випуск власної ракети Т382 до ЗРК ОСА. (клоуни закрили її виробництво в серпні 2019) і разом з США знайти заміну стандартним ЗУР на ЗРК БУК.
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30.08.2024 17:31 Відповісти
Як ЗРК ОСА зможе дістати СУ-34 на відстані 65 км. (точка пуска біля Белгорода), з якого були запущені КАБи? Сам КАБ не зіб'є ж, треба літаки збивати. 65 км від точки пуска до точки падіння.
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30.08.2024 18:04 Відповісти
Нам дозволили бити 100 км вглиб росії
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30.08.2024 18:24 Відповісти
ЗРК буде знищувати саму КАБ. Невже не зрозуміло.
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30.08.2024 18:51 Відповісти
"кінетичної" себто не вражаючими елементами, а прямим попаданням ракети збивають лише Петріоти та Насамси.

вражаючими елементами "чугуній" кабів не візьмеш, нажаль
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31.08.2024 16:45 Відповісти
Всі ЗРК збивають повітряні цілі шрапнелью. Всі без винятку.
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02.09.2024 16:38 Відповісти
Петріот стаціонарний ЗРК??
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30.08.2024 18:15 Відповісти
Так, він не може змінити позицію за 5-10 хв.
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30.08.2024 18:52 Відповісти
Час розгортання і час згортання системи, хв15/30
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30.08.2024 19:00 Відповісти
30 хв- він труп.
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30.08.2024 19:17 Відповісти
Хто казав що це 21 століття? В давніх культурах приносили в жертву людей щоб задобрити Богів.Захід дивиться з байдужістю як вбивають щодня українців.Вони готові дозволити вбитм мільйони українців психопатами з кремля щоб врятувати самих себе і жити в спокої,щоб задобрити ху@ла
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30.08.2024 17:18 Відповісти
Чому не було повномасштабного вторгнення при Порошенку?
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30.08.2024 18:03 Відповісти
Не треба кланятись ніякій владі. Україна за 30 років не мала достойної влади і президента також.
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30.08.2024 18:14 Відповісти
А ти у 2019 за кого голосував?
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30.08.2024 18:16 Відповісти
Наведи приклад КРАЇНИ що МАЛА ДОСТОЙНОГО президента - і хто був цей президент?
Дуже цікаво почитати що ти маєш на увазі.
Дякую. Чекаю.
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30.08.2024 18:36 Відповісти
Україна, Президент Порошенко

"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
Сунь цзи "Мистецтво війни"

Буквар всіх розумних політиків та полководців останніх дві тисячі років



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31.08.2024 16:53 Відповісти
Цими повномасштабними агресіями рашки, які НЕ відбулись, були

Мінськ-1 та Мінськ -2
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31.08.2024 16:56 Відповісти
на Заході знають, що коли не буде українців, то спокою у них - не буде!

так що не в інтересах Заходу, щоб кремляді винищили всіх українців..

це вигадали якраз самі кремляді..
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30.08.2024 18:52 Відповісти
що вам винен захід? Це ваш батько чич мати?
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30.08.2024 23:11 Відповісти
Батько наш Бандера,

ну а ЗЄля - мати, німецька порноактриса.
самі мамку обирали.... 👿
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31.08.2024 16:58 Відповісти
при чём тут порноактриса?
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01.09.2024 18:38 Відповісти
Удари здійснили з літака Су-34 з Дубового Бєлгородської області, що у 25 км від кордону
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30.08.2024 17:56 Відповісти
Де наші удари з кацапськими жертвами? Де ті нові ракети і "Паляниці", де воно все?
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30.08.2024 18:12 Відповісти
де, де... - сказати римою?
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30.08.2024 20:08 Відповісти
Неправда. Знакомый гинеколог говорил. Там тоже нет.
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30.08.2024 21:10 Відповісти
Читаєш ці страшні новини про Харків,наприклад, і думаєш,мабуть тим корегувальникам ворожого вогню,шпигунам та колаборантам дуже пощастило,що їх затримали органи правопорядку,в іншому випадку таких варто забивати цеглинами та каміннями,з тих будинків,куди вони скорегували ворожий вогонь.
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30.08.2024 18:14 Відповісти
В небі дрони висять. Їх збивають але москалі їх скільки вже наклепи..
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30.08.2024 18:23 Відповісти
Перше у них море дронів які навіть кортеж Зе знімають час від часу....
друге є багато розмов що китайці дали доступ до своїх розвідувальних супутників
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30.08.2024 19:39 Відповісти
який корегувальник потрібен для рашиського каба, якого пустили по міліонному Харкові?

як не в багатоповерхівку, так в дитячу площадку влучить

кацапські каби по точності дорівнюють Фау-1 - терористичним ракетам фюрера #1
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31.08.2024 17:03 Відповісти
Скоро виявиться, що Татаров не лише "вбивав чеченців", а й власноруч збив пару десятків КАБів
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30.08.2024 18:32 Відповісти
які там каби?

Татаров береже ЗЄльоноє дрисливе тєльце
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31.08.2024 17:05 Відповісти
Главное что страной руками водит не Парашенка! Гаварим па руське! Спасиба путену за асвабаждение от Зе бендеровца!
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30.08.2024 18:34 Відповісти
Поки не навчимось бити по місцях скупчення терористів в Москві, орки не вгомониться. Хоча б один знаковий палац на рубльовці у відповідь за багатоповерхівку.
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30.08.2024 20:14 Відповісти
Щас Зеленский с Будановым дадут супер потужный удар ответку в виде удара по 2-3 нефтебазам! Вот то кацапы аж содрагнуться прям.
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30.08.2024 20:49 Відповісти
В Белгороде после работы местной ПВО горит крыша одного из ТЦ. Есть пострадавшие, - росСМИ
https://t.me/insiderUKR/82024?single
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30.08.2024 20:50 Відповісти
Де адекватна відповідь? Де 20-30 їхніх? Бо немає чим, ні ракет ні паляниць.
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30.08.2024 22:14 Відповісти
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30.08.2024 22:24 Відповісти
Рашизм це сінонім фашизму, однозначно!
Але і стурбованості світу це сінонім заохоченя рашизмо-фашизму не зупинятися в своїх злодіяннях, це фактично співучасть в Геноциді народу України, бо занадто ми для них волелюбні.
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30.08.2024 22:15 Відповісти
Кремлівський вилупок і серійний вбивця скоро їде до Монголіі,
тільки не розумію , що там забула ця мразь ?
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30.08.2024 22:53 Відповісти
Повертається до джерел орди.

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30.08.2024 23:10 Відповісти
знищіть того кацапа десь там поза хатами...
я сказав шо б тебе, свиноту, нагодували - це зрозуміло, псіна?
і шо саме паскудне - її таки нагодують...
неслухняні хлопці.....
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30.08.2024 22:58 Відповісти
Біда в тому, що всі ці їбучі "побоювання"наших сцикотних партнерів щодо застосування путлером ядерної зброї, не більш, ніж галімий висєр! Бо якщо би три ключові члени НАТО - Сполучені Штати, Британія та Японія - завдали скоординованого удару по ядерних об'єктах кацапії (які всім їм дуже добре відомі), то геноцид українського народу закінчився би вже за добу!
І ******** Сі Цзінпіна поставили би на місце! І Кім Чен Ин залив би пащу!
Та і звільнити кількасот закріпачених народів великокацапським шовінізмом теж було би не зайвим
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31.08.2024 00:54 Відповісти
Так неначасі ж. Нехай ще погадить чмирьок
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31.08.2024 02:35 Відповісти
 
 