Удар КАБами по Харкову: Загинули 7 осіб, зокрема дитина. 77 постраждалих, серед них 18 дітей (оновлено)
Внаслідок удару РФ по Харкову загинуло семеро осіб. 77 людей поранено.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені.
В Індустріальному районі у палаючій багатоповерхівці вже двоє загиблих", - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що в Індустріальному районі Харкова 5 осіб дістали поранення.
"Вже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі", - додав мер.
ОНОВЛЕННЯ
"Внаслідок ворожих ударів по Харкову вже 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучань", - написав пізніше Синєгубов.
Станом на 17:20 відомо про 5 загиблих.
Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 47.
Він розповів, що 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями.
Перед цим Синєгубов розповів, що ворог влучив у 5 локацій:
- Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Тут пошкоджені 5 автомобілів, три людини загинули.
- Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.
- Індустріальний район. Загинула 14-річна дівчина, є ще четверо постраждалих.
- Слобідський район. Влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих
- Слобідський район. Пошкоджені три будинки. Постраждали шестеро людей
О 19:04 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до шести.
Пізніше очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 59. Серед них 9 дітей у віці від 5 до 16 років.
"Люди продовжують звертатися до лікарень. Шість людей загинули. Інформація оновлюється", - йдеться у його дописі.
О 22:04 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до семи.
З-під завалів 12-ти поверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Про це розповів мер міста Ігор Терехов.
Раніше повідомлялось, що росіяни вдарили по Харкову КАБами.
Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 77, з них 18 дітей.
Загиблих семеро, з них одна дитина 2009 року народження.
"На місці влучання ворожої авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події", - йдеться у повідомленні.
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поки що вона не працює, а отже, наразі єдиний спосіб протидії - Атакамси, які хоч відсунуть аеродроми Су-34
але ж у Діду договорняк з рашистами - євреї можуть постраждати...
Треба винищити їхню помийку! Але, на жаль, ця помийка корисна для тих, хто реально міг би її позбавитися, але куди ж вони своє сміття подінуть?
Отож, давайте, бджоли, захищайте свій вулик, а вони ще попкорну посмажать...
Що можна і треба зробити- розблокувати випуск власної ракети Т382 до ЗРК ОСА. (клоуни закрили її виробництво в серпні 2019) і разом з США знайти заміну стандартним ЗУР на ЗРК БУК.
вражаючими елементами "чугуній" кабів не візьмеш, нажаль
Дуже цікаво почитати що ти маєш на увазі.
Дякую. Чекаю.
"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
Сунь цзи "Мистецтво війни"
Буквар всіх розумних політиків та полководців останніх дві тисячі років
Мінськ-1 та Мінськ -2
так що не в інтересах Заходу, щоб кремляді винищили всіх українців..
це вигадали якраз самі кремляді..
ну а ЗЄля - мати, німецька порноактриса.
самі мамку обирали.... 👿
друге є багато розмов що китайці дали доступ до своїх розвідувальних супутників
як не в багатоповерхівку, так в дитячу площадку влучить
кацапські каби по точності дорівнюють Фау-1 - терористичним ракетам фюрера #1
Татаров береже ЗЄльоноє дрисливе тєльце
https://t.me/insiderUKR/82024?single
Але і стурбованості світу це сінонім заохоченя рашизмо-фашизму не зупинятися в своїх злодіяннях, це фактично співучасть в Геноциді народу України, бо занадто ми для них волелюбні.
тільки не розумію , що там забула ця мразь ?
я сказав шо б тебе, свиноту, нагодували - це зрозуміло, псіна?
і шо саме паскудне - її таки нагодують...
неслухняні хлопці.....
І ******** Сі Цзінпіна поставили би на місце! І Кім Чен Ин залив би пащу!
Та і звільнити кількасот закріпачених народів великокацапським шовінізмом теж було би не зайвим