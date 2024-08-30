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Шпигував за переміщенням ЗСУ в Харкові: Затримано "крота" російського ГРУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та ДБР затримали у Харкові агента воєнної розвідки РФ. Зловмисником виявився працівник місцевого лісництва, який шпигував за українськими військами, що обороняють обласний центр.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби СБУ та ДБР.

Як зазначається, для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ.

СБУ та ДБР викрили агента ГРУ РФ у Харкові

"Задокументовано як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників. Окрім координат військових об’єктів він додатково намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь", - повідомили правоохоронці.

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Отримані відомості зловмисник наносив на гугл-карти для підготовки "звіту" російській спецслужбі.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочинні дії та спільно з ДБР затримали у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та пішов на співпрацю з РФ.

СБУ та ДБР викрили агента ГРУ РФ у Харкові
СБУ та ДБР викрили агента ГРУ РФ у Харкові

Діяльність "зв’язкового" координував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ).

Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері.

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Що загрожує зраднику?

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12818) Харків (5600) шпигунство (992) ДБР (3492)


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запхати цього чергового крота взад у кротячу нору та закопати...
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30.08.2024 10:14 Відповісти
На ціх фото виглядає не як затримання крота, а як вибачення перед ним !
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30.08.2024 10:17 Відповісти
А ОПешного крота коли візьмуть за ''м'яке місце''?
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30.08.2024 10:21 Відповісти
Після того як таких підарасів переловлять.
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30.08.2024 10:46 Відповісти
СБУ в упор не бачить жирних кротів, яких призначає ОПа на найважливіші посади.

https://x.com/sternenko Serhii Sternenko ✙

Так, головком Сирський дійсно призначив на посаду начштабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під російським прапором.

Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини.

Процес повноцінного запуску СБС саботується.

Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема.
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30.08.2024 11:10 Відповісти
Доки вони будуть закривати обличчя ворогів України
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30.08.2024 11:24 Відповісти
 
 