Затримано агента ФСБ, який під виглядом кур’єра шпигував за підрозділами морської піхоти ЗСУ у Миколаєві, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який діяв у Миколаєві. Зловмисник шпигував за підрозділами українських військ, які обороняють портове місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За якими об'єктами полював зрадник?

Як зазначається, найбільше ворога цікавили пункти базування морської піхоти ЗСУ, а також логістичні центри з озброєнням та боєприпасами.

Що відомо про зрадника?

Для збирання розвідданих окупанти задіяли агента - колишнього місцевого ув'язненого, який майже 20 років провів у тюрмах за вбивство, пограбування та розбій.

"У поле зору російської спецслужби фігурант потрапив під час перебування за ґратами, а після виходу на волю на нього через месенджери вийшов кадровий співробітник ФСБ", - наголошують у СБУ.

Російський спецслужбіст запропонував колишньому в’язню співпрацю в обмін на гроші.

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Після дистанційного вербування агенту напрацювали "прикриття" його розвідувально-підривної діяльності.

Для цього він влаштувався до місцевого сервісу доставки, де під виглядом кур’єра об’їжджав на скутері обласний центр та фіксував військові об’єкти.

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через месенджер у вигляді фото- та відеофайлів з текстовим описом.

Служба безпеки завчасно викрила зрадника, задокументувала його злочинні дії і затримала "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

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Що виявили у нього під час обшуку?

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Що зраднику загрожує?

За даними СБУ, зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.