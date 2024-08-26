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СБУ та Нацполіція затримали ще двох паліїв авто ЗСУ та Держприкордонслужби. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох поплічників спецслужб РФ, які підпалювали службові авто Сил оборони у Києві та Черкаській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що під "прицілом" ворога були мікроавтобуси та бойові пікапи ЗСУ і Держприкордонслужби. Для вчинення підпалів окупанти дистанційно залучили двох місцевих молодиків, які шукали "легкого заробітку" у телеграм-каналах.

За гроші агресора фігуранти спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім намагалися їх підпалити за допомогою легкозаймистих сумішей. Зловмисники знімали загоряння на камери власних телефонів для "звітності" перед російськими кураторами.

Затримали ще двох підпалювачів авто
Затримали ще двох підпалювачів авто

Також читайте: СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли у різних областях України

 Так, у Києві:

затримано жителя тимчасово окупованого Краснодону Луганської області, який переїхав до столиці і почав працювати на розвідку РФ.

На початку серпня цього року він отримав "тестове" завдання – в обмін на гроші підпалити військовий позашляховик. Втім, обіцяних коштів фігурант так і не отримав. Замість грошової винагороди представник рф почав погрожувати чоловіку, що "зіллє" їхнє листування українським правоохоронцям.

У такий спосіб окупанти "мотивували" свого поплічника продовжити серію підпалів у столиці нашої держави.

 На Черкащині:

затримано місцевого жителя, який на замовлення РФ підпалив евакуаційний автомобіль прикордонників.

За даними слідства, авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань. Провівши дорозвідку, фігурант вдягнув для маскування плащ-дощовик, прибув на локацію та підпалив авто.

Правоохоронці затримали зловмисника "по гарячих слідах".
Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Затримали ще двох підпалювачів авто
Затримали ще двох підпалювачів авто
Затримали ще двох підпалювачів авто

Також дивіться: У Миколаєві троє підлітків підпалили два військові авто, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Автор: 

авто (6166) підпал (673) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+12
за безплатно лохів розводять. А ціна - 8 років за гратами
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26.08.2024 17:37
+9
..8 років для них це премія!! Коли хоч одного..двох прямо на місці приб*ють... та покажуть на довбаному мараХвоні ... бажаючих зменьшиться... ))) Але паскудна влада буде землю рити..щоб знайти тих..хто приб*є цих покидьків. Начальник Штабу 3ШБ на телеграм каналі пообіцяв кару на місці за підпали, то отримав попередження!!!
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26.08.2024 17:49
+6
а чому статья не "діверсія у війсковий час " ?? чому ім ,з такою любовью, шиють таку легку статю ?
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26.08.2024 18:25
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за безплатно лохів розводять. А ціна - 8 років за гратами
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26.08.2024 17:37 Відповісти
..8 років для них це премія!! Коли хоч одного..двох прямо на місці приб*ють... та покажуть на довбаному мараХвоні ... бажаючих зменьшиться... ))) Але паскудна влада буде землю рити..щоб знайти тих..хто приб*є цих покидьків. Начальник Штабу 3ШБ на телеграм каналі пообіцяв кару на місці за підпали, то отримав попередження!!!
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26.08.2024 17:49 Відповісти
А сам не хочеш цим зайнятися ?
Чи сцикотно ?
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26.08.2024 18:30 Відповісти
... може мені не літати..а замінити поліцію? Може ти підеш.....на х"й? Чи сцикотно?
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26.08.2024 18:50 Відповісти
такі випадки з уродами є і в Ізраїлі - і ті, хто знімає, умисно чи неумисно, і навідники, і колаборанти. З ними працює структура "Шабак" - це внутрішня розвідка.

"Ця структура працює досить тихо і ефективно, тому затримання "фотографів" чи колаборантів практично не висвітлюються в медіа так широко, як в Україні. В багатьох випадках проблема у них вирішується ще до того, як вона з'явилась.

Тихо і Ефективно... був колаборант і його нема...
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26.08.2024 19:09 Відповісти
Тепер, головне, не заважати їх прикрому САМОГУБСТВУ!! Слідкуймо за суддівськими портнова!
Слава Україні!!
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26.08.2024 17:46 Відповісти
Этих тварей надо запихать в эти автомобили и поджечь, а их недвижимость конфисковать, продать и на эти деньги купить новые автомобили для ВСУ..
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26.08.2024 18:21 Відповісти
Конфіскувати все , що в них є , або їх батьків в 3- кратному розмірі , ацих нелюдєй на розмінування
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26.08.2024 18:28 Відповісти
Обіцяв кинути? Кинув! Кацабське "слово".
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26.08.2024 18:21 Відповісти
А для чого було затримувати ? При вчиненні злочину спалити і все . І не утримувати 8 років .
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26.08.2024 18:21 Відповісти
Треба закони міняти , але « слугам 😈» ніколи , хряк Стефанчук їх розігнав на канікули ! Повна конфіскація всього майна
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26.08.2024 18:31 Відповісти
а чому статья не "діверсія у війсковий час " ?? чому ім ,з такою любовью, шиють таку легку статю ?
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26.08.2024 18:25 Відповісти
А там покарання не дуже і відрізняються ...
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26.08.2024 18:32 Відповісти
Ми з цією толерантністю до вати , москворотих, кацапів далеко не підемо...
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26.08.2024 18:31 Відповісти
по нормальному за такі штуки потрібно затримувати діаагнозом " вбитий прі попіткі к бєгству"
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26.08.2024 18:36 Відповісти
Рекомендую цих вирожків позбавляти громадянства України
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26.08.2024 19:33 Відповісти
Паліїв потрібно привселюдно повісити на самій великій площі Украіни ,
щоби іншим не повадно було зраджувати свою краіну
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26.08.2024 19:57 Відповісти
А чому б і не палити? Надіялись же на оплату, а на випадок затримання, наказання дріб'язкове! Не згодні? Тоді попробуйте назбирати на таку машину і зрозумієте справжню вартість авто. А ще, це авто не зможе вже вивезти пораненого, чи підвезти бк . Справжня ціна це людські життя! 8 років - сміхотворне наказання!
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26.08.2024 20:17 Відповісти
Наркомани-підари.
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26.08.2024 21:25 Відповісти
Таких мразота зразу треба пускати на органи
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26.08.2024 22:53 Відповісти
Судити як диверсантів.
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26.08.2024 23:05 Відповісти
 
 