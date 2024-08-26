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СБУ и Нацполиция задержали еще двух поджигателей авто ВСУ и Госпогранслужбы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух приспешников спецслужб РФ, которые поджигали служебные авто Сил обороны в Киеве и Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что под "прицелом" врага были микроавтобусы и боевые пикапы ВСУ и Госпогранслужбы. Для совершения поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух местных молодых людей, которые искали "легкого заработка" в телеграмм-каналах.

За деньги агрессора фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем пытались их поджечь с помощью легковоспламеняющихся смесей. Злоумышленники снимали возгорания на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед российскими кураторами.

Затримали ще двох підпалювачів авто
Затримали ще двох підпалювачів авто

Также читайте: СБУ и Нацполиция задержали еще три группы поджигателей, которые действовали в разных областях Украины

Да, в Киеве:

задержан житель временно оккупированного Краснодона Луганской области, который переехал в столицу и начал работать на разведку РФ.

В начале августа этого года он получил "тестовое" задание - в обмен на деньги поджечь военный внедорожник. Впрочем, обещанных средств фигурант так и не получил. Вместо денежного вознаграждения представитель рф начал угрожать мужчине, что "сольет" их переписку украинским правоохранителям.

Таким образом оккупанты "мотивировали" своего приспешника продолжить серию поджогов в столице нашего государства.

В Черкасской области:

задержан местный житель, который по заказу РФ поджег эвакуационный автомобиль пограничников.

По данным следствия, авто находилось на СТО, где проходило техобслуживание после выполнения служебных задач. Проведя доразведку, фигурант надел для маскировки плащ-дождевик, прибыл на локацию и поджег авто.

Правоохранители задержали злоумышленника "по горячим следам".
Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Затримали ще двох підпалювачів авто
Затримали ще двох підпалювачів авто
Затримали ще двох підпалювачів авто

Также смотрите: В Николаеве трое подростков подожгли два военных авто, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Автор: 

авто (4204) поджог (1071) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+12
за безплатно лохів розводять. А ціна - 8 років за гратами
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26.08.2024 17:37
+9
..8 років для них це премія!! Коли хоч одного..двох прямо на місці приб*ють... та покажуть на довбаному мараХвоні ... бажаючих зменьшиться... ))) Але паскудна влада буде землю рити..щоб знайти тих..хто приб*є цих покидьків. Начальник Штабу 3ШБ на телеграм каналі пообіцяв кару на місці за підпали, то отримав попередження!!!
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26.08.2024 17:49
+6
а чому статья не "діверсія у війсковий час " ?? чому ім ,з такою любовью, шиють таку легку статю ?
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26.08.2024 18:25
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за безплатно лохів розводять. А ціна - 8 років за гратами
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26.08.2024 17:37 Ответить
..8 років для них це премія!! Коли хоч одного..двох прямо на місці приб*ють... та покажуть на довбаному мараХвоні ... бажаючих зменьшиться... ))) Але паскудна влада буде землю рити..щоб знайти тих..хто приб*є цих покидьків. Начальник Штабу 3ШБ на телеграм каналі пообіцяв кару на місці за підпали, то отримав попередження!!!
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26.08.2024 17:49 Ответить
А сам не хочеш цим зайнятися ?
Чи сцикотно ?
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26.08.2024 18:30 Ответить
... може мені не літати..а замінити поліцію? Може ти підеш.....на х"й? Чи сцикотно?
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26.08.2024 18:50 Ответить
такі випадки з уродами є і в Ізраїлі - і ті, хто знімає, умисно чи неумисно, і навідники, і колаборанти. З ними працює структура "Шабак" - це внутрішня розвідка.

"Ця структура працює досить тихо і ефективно, тому затримання "фотографів" чи колаборантів практично не висвітлюються в медіа так широко, як в Україні. В багатьох випадках проблема у них вирішується ще до того, як вона з'явилась.

Тихо і Ефективно... був колаборант і його нема...
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26.08.2024 19:09 Ответить
Тепер, головне, не заважати їх прикрому САМОГУБСТВУ!! Слідкуймо за суддівськими портнова!
Слава Україні!!
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26.08.2024 17:46 Ответить
Этих тварей надо запихать в эти автомобили и поджечь, а их недвижимость конфисковать, продать и на эти деньги купить новые автомобили для ВСУ..
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26.08.2024 18:21 Ответить
Конфіскувати все , що в них є , або їх батьків в 3- кратному розмірі , ацих нелюдєй на розмінування
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26.08.2024 18:28 Ответить
Обіцяв кинути? Кинув! Кацабське "слово".
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26.08.2024 18:21 Ответить
А для чого було затримувати ? При вчиненні злочину спалити і все . І не утримувати 8 років .
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26.08.2024 18:21 Ответить
Треба закони міняти , але « слугам 😈» ніколи , хряк Стефанчук їх розігнав на канікули ! Повна конфіскація всього майна
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26.08.2024 18:31 Ответить
а чому статья не "діверсія у війсковий час " ?? чому ім ,з такою любовью, шиють таку легку статю ?
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26.08.2024 18:25 Ответить
А там покарання не дуже і відрізняються ...
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26.08.2024 18:32 Ответить
Ми з цією толерантністю до вати , москворотих, кацапів далеко не підемо...
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26.08.2024 18:31 Ответить
по нормальному за такі штуки потрібно затримувати діаагнозом " вбитий прі попіткі к бєгству"
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26.08.2024 18:36 Ответить
Рекомендую цих вирожків позбавляти громадянства України
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26.08.2024 19:33 Ответить
Паліїв потрібно привселюдно повісити на самій великій площі Украіни ,
щоби іншим не повадно було зраджувати свою краіну
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26.08.2024 19:57 Ответить
А чому б і не палити? Надіялись же на оплату, а на випадок затримання, наказання дріб'язкове! Не згодні? Тоді попробуйте назбирати на таку машину і зрозумієте справжню вартість авто. А ще, це авто не зможе вже вивезти пораненого, чи підвезти бк . Справжня ціна це людські життя! 8 років - сміхотворне наказання!
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26.08.2024 20:17 Ответить
Наркомани-підари.
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26.08.2024 21:25 Ответить
Таких мразота зразу треба пускати на органи
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26.08.2024 22:53 Ответить
Судити як диверсантів.
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26.08.2024 23:05 Ответить
 
 