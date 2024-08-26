СБУ и Нацполиция задержали еще двух поджигателей авто ВСУ и Госпогранслужбы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух приспешников спецслужб РФ, которые поджигали служебные авто Сил обороны в Киеве и Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что под "прицелом" врага были микроавтобусы и боевые пикапы ВСУ и Госпогранслужбы. Для совершения поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух местных молодых людей, которые искали "легкого заработка" в телеграмм-каналах.

За деньги агрессора фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем пытались их поджечь с помощью легковоспламеняющихся смесей. Злоумышленники снимали возгорания на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед российскими кураторами.





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Да, в Киеве:

задержан житель временно оккупированного Краснодона Луганской области, который переехал в столицу и начал работать на разведку РФ.

В начале августа этого года он получил "тестовое" задание - в обмен на деньги поджечь военный внедорожник. Впрочем, обещанных средств фигурант так и не получил. Вместо денежного вознаграждения представитель рф начал угрожать мужчине, что "сольет" их переписку украинским правоохранителям.

Таким образом оккупанты "мотивировали" своего приспешника продолжить серию поджогов в столице нашего государства.

В Черкасской области:

задержан местный житель, который по заказу РФ поджег эвакуационный автомобиль пограничников.

По данным следствия, авто находилось на СТО, где проходило техобслуживание после выполнения служебных задач. Проведя доразведку, фигурант надел для маскировки плащ-дождевик, прибыл на локацию и поджег авто.

Правоохранители задержали злоумышленника "по горячим следам".

Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).







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Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.