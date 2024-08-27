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Новини Фото Війна
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Готував удари по військових шпиталях та аеродромах на Донеччині: У Краматорську затримано агента РФ. ФОТО

У Краматорську правоохоронці затримали російського агента, який коригував ракетно-дронові удари РФ по Донеччині.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Серед пріоритетних цілей ворога були військові шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування і реабілітацію українські захисники.

Також агресор сподівався розвідати локації оперативних аеродромів на території регіону.

"Щоб отримати координати для вогневого ураження, російська розвідка завербувала мешканця Краматорська. У поле зору окупантів чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах", - розповіли в СБУ.

СБУ викрила російського агента в Краматорську

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Подальша комунікація між агентом та його російським куратором відбувалася через один із месенджерів. Під час дистанційного спілкування обидва використовували вигадані нікнейми для конспірації. Однак їм це не допомогло.

Служба безпеки встановила особи представника країни-агресора та його поплічника з Донеччини й поетапно задокументувала їхні злочини.

Встановлено, що куратор надсилав агенту гугл-карти районів, які його цікавили. Інформатор наносив на карти розвіддані, додавав опис та пояснення, після чого передавав російській спецслужбі.

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Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. У затриманого вилучено телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Краматорськ (653) СБУ (12812) Донецька область (8453)


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На швабру.
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27.08.2024 10:24 Відповісти
Ось так, ця нечесть невиліковна, нею кишить весь південь і схід України, а біженці із цих областей, ще й наводять ракети на центральні і західні регіони України. Пора вже із ними займатись!
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27.08.2024 10:33 Відповісти
Цікаво, яке майно у цього дрищщщя, BMW, пентхауз, годинник Кортье ...?!!!
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27.08.2024 10:41 Відповісти
На пляшку
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27.08.2024 11:06 Відповісти
для чого таких затримувати? куля при затриманні за спробу втечі
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27.08.2024 11:39 Відповісти
У мене сусід ждун , майже 70 років , приватний будинок , на дверях літньої кухні календар з яником , є фанатом боневтіка , і мосейчучки . Постійно всіх звинувачує , що на Майдані настрибали війну , всі волонтери крадуть , навіть бабусі , що сітки маскувальні в'яжуть , ЗСУ не потрібно допомагати , вони великі заплати мають, хай самі собі купляють , а Порошенко все вкрав , і винний в тому, що у нього така мала пенсія .
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27.08.2024 13:41 Відповісти
Повісити його тихцем, так завжди, традиційно, вчиняли з шпигунами. Он чернігівчани знають скільки таких гойдається в лісі))
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27.08.2024 17:09 Відповісти
Чому ховаєте морду ,,,країна повинна знати своїх героїв,,,
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28.08.2024 15:07 Відповісти
 
 