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Готовил удары по военным госпиталям и аэродромам на Донетчине: В Краматорске задержан агент РФ. ФОТО

В Краматорске правоохранители задержали российского агента, который корректировал ракетно-пушечные удары РФ по Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди приоритетных целей врага были военные госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение и реабилитацию украинские защитники.

Также агрессор надеялся разведать локации оперативных аэродромов на территории региона.

"Чтобы получить координаты для огневого поражения, российская разведка завербовала жителя Краматорска. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своих антиукраинских комментариев в российских соцсетях", - рассказали в СБУ.

СБУ викрила російського агента в Краматорську

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Дальнейшая коммуникация между агентом и его российским куратором происходила через один из мессенджеров. Во время дистанционного общения оба использовали вымышленные никнеймы для конспирации. Однако им это не помогло.

Служба безопасности установила личности представителя страны-агрессора и его соратника из Донецкой области и поэтапно задокументировала их преступления.

Установлено, что куратор присылал агенту гугл-карты районов, которые его интересовали. Информатор наносил на карты разведданные, добавлял описание и объяснения, после чего передавал российской спецслужбе.

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Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. У задержанного изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

Краматорськ (2275) СБУ (19893) Донецкая область (9642)


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На швабру.
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27.08.2024 10:24 Ответить
Ось так, ця нечесть невиліковна, нею кишить весь південь і схід України, а біженці із цих областей, ще й наводять ракети на центральні і західні регіони України. Пора вже із ними займатись!
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27.08.2024 10:33 Ответить
Цікаво, яке майно у цього дрищщщя, BMW, пентхауз, годинник Кортье ...?!!!
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27.08.2024 10:41 Ответить
На пляшку
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27.08.2024 11:06 Ответить
для чого таких затримувати? куля при затриманні за спробу втечі
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27.08.2024 11:39 Ответить
У мене сусід ждун , майже 70 років , приватний будинок , на дверях літньої кухні календар з яником , є фанатом боневтіка , і мосейчучки . Постійно всіх звинувачує , що на Майдані настрибали війну , всі волонтери крадуть , навіть бабусі , що сітки маскувальні в'яжуть , ЗСУ не потрібно допомагати , вони великі заплати мають, хай самі собі купляють , а Порошенко все вкрав , і винний в тому, що у нього така мала пенсія .
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27.08.2024 13:41 Ответить
Повісити його тихцем, так завжди, традиційно, вчиняли з шпигунами. Он чернігівчани знають скільки таких гойдається в лісі))
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27.08.2024 17:09 Ответить
Чому ховаєте морду ,,,країна повинна знати своїх героїв,,,
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28.08.2024 15:07 Ответить
 
 