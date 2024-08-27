Готовил удары по военным госпиталям и аэродромам на Донетчине: В Краматорске задержан агент РФ. ФОТО

В Краматорске правоохранители задержали российского агента, который корректировал ракетно-пушечные удары РФ по Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди приоритетных целей врага были военные госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение и реабилитацию украинские защитники.

Также агрессор надеялся разведать локации оперативных аэродромов на территории региона.

"Чтобы получить координаты для огневого поражения, российская разведка завербовала жителя Краматорска. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своих антиукраинских комментариев в российских соцсетях", - рассказали в СБУ.

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Дальнейшая коммуникация между агентом и его российским куратором происходила через один из мессенджеров. Во время дистанционного общения оба использовали вымышленные никнеймы для конспирации. Однако им это не помогло.

Служба безопасности установила личности представителя страны-агрессора и его соратника из Донецкой области и поэтапно задокументировала их преступления.

Установлено, что куратор присылал агенту гугл-карты районов, которые его интересовали. Информатор наносил на карты разведданные, добавлял описание и объяснения, после чего передавал российской спецслужбе.

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Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. У задержанного изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.