Разоблачен агент РФ, собиравший данные о расположении Сил обороны и систем Patriot на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности сорвала новые попытки РФ получить актуальные данные об обороне Харькова. Во время спецоперации в областном центре задержан информатор ФСБ, который шпионил за украинскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие цели интересовали предателя?

Как отмечается, прежде всего он пытался обнаружить и передать оккупантам координаты боевых позиций зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые защищают воздушное пространство прифронтового города.

Также фигурант "охотился" на локации фортификационных сооружений и места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

"В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты планировали осуществить по ним воздушный удар с применением управляемых авиабомб и ракетного вооружения.

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Что о нем известно?

По данным следствия, задержанным информатором РФ оказался местный водитель одной из сетей продуктовых магазинов Харьковщины", - отмечают в СБУ.

Также сообщается, что для выполнения вражеского задания фигурант объезжал город под видом грузовых перевозок на служебном авто и скрыто фиксировал места дислокаций украинских защитников.

После разведывательных вылазок он обозначал потенциальные цели на гугл-картах, делал их детальное описание и мессенджером пересылал своему российскому куратору.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского информатора и задержала его.

Подозрение вражескому информатору

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

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