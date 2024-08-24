Обучал рашистов бить "Шахедами" по Украине и лично координировал 20 атак: Сообщено о подозрении иранскому генералу, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности собрала доказательную базу на бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Шарифи Моласареи Аббасу Муса, который причастен к войне РФ против Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, он непосредственно помогал командованию оккупационных группировок России проводить воздушные удары по Украине с применением иранских беспилотных летательных аппаратов.

Так, Корпус стражей Исламской революции в течение августа-сентября 2022 года передал России не менее 1,5 тыс. боевых дронов типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

Тогда же, в 2022 году, генерал Шарифи Моласареи Аббасу Муса лично приехал во временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БпЛА. Именно под его руководством на полигонах полуострова профильные подразделения вооруженных сил РФ прошли подготовку по боевому применению полученных беспилотников.

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В дальнейшем иранский генерал вместе с подчиненными инструкторами координировал действия российских оккупантов по запускам "Shahed-136" и "Mohajer-6" по гражданской инфраструктуре Украины. Только в течение сентября-октября 2022 года агрессор совершил не менее 20 серий массированных атак иранскими БПЛА по украинским объектам.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности и прокуроры Офиса Генерального прокурора заочно сообщили Шарифе Моласареи Аббасу Муса о подозрении по ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за военные преступления против Украины.

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