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Обучал рашистов бить "Шахедами" по Украине и лично координировал 20 атак: Сообщено о подозрении иранскому генералу, - СБУ. ВИДЕО

дрони,іран

Служба безопасности собрала доказательную базу на бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Шарифи Моласареи Аббасу Муса, который причастен к войне РФ против Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, он непосредственно помогал командованию оккупационных группировок России проводить воздушные удары по Украине с применением иранских беспилотных летательных аппаратов.

Так, Корпус стражей Исламской революции в течение августа-сентября 2022 года передал России не менее 1,5 тыс. боевых дронов типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

Тогда же, в 2022 году, генерал Шарифи Моласареи Аббасу Муса лично приехал во временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БпЛА. Именно под его руководством на полигонах полуострова профильные подразделения вооруженных сил РФ прошли подготовку по боевому применению полученных беспилотников.

Также читайте: Иран представил на выставке в РФ беспилотники Mohajer-10 с дальностью полета 2 тыс. километров, - Reuters

В дальнейшем иранский генерал вместе с подчиненными инструкторами координировал действия российских оккупантов по запускам "Shahed-136" и "Mohajer-6" по гражданской инфраструктуре Украины. Только в течение сентября-октября 2022 года агрессор совершил не менее 20 серий массированных атак иранскими БПЛА по украинским объектам.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности и прокуроры Офиса Генерального прокурора заочно сообщили Шарифе Моласареи Аббасу Муса о подозрении по ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за военные преступления против Украины.

Читайте: Иран планирует передать России баллистические ракеты Fath-360 с радиусом действия 120 км, - Reuters

Автор: 

Иран (1773) СБУ (19855) подозрение (482)


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Топ комментарии
+11
я вітаю цього генерала !

тепер крім Мосаду його ще буде ганяти ГУР МО ЗСУ

а потім "браття жидобєндерівці" будуть з'ясовувати хто ж грохтув того генерала
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24.08.2024 13:47
+4
це щось нове - будемо спостерігати за продовженням...
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24.08.2024 13:53
+4
Тепер точно, не до сраки. Бо ми розв'язали руки ізраїльтянам - зможуть легко його прикінчити, а аятоли хай на нас думають Тепер те падло - ходячий труп. Маю надію, що Ви не ботеся, що іран-козло*оби ТЕПЕР почнуть допомагати кацапам, бо дотепер же ці ангели ну ніяк москалям не допомагали і гєрань - то ніякий не шахід-136.
Треба цим довбаним персам нарешті зафігачити парочку танкерів з нафтою, щоб тварюки сиділи у себе тихенько і не рипались.
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24.08.2024 14:07
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Правила форума Совет форумчан
я вітаю цього генерала !

тепер крім Мосаду його ще буде ганяти ГУР МО ЗСУ

а потім "браття жидобєндерівці" будуть з'ясовувати хто ж грохтув того генерала
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24.08.2024 13:47 Ответить
це щось нове - будемо спостерігати за продовженням...
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24.08.2024 13:53 Ответить
то будуть туареги
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24.08.2024 17:48 Ответить
Який сенс цих дебільних дій? Десятки "великих спеців" СБУ займались ху..ею місяцями? Іранському генералу вся ця клоунада глибоко до сраки, на жаль.
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24.08.2024 13:54 Ответить
Тепер точно, не до сраки. Бо ми розв'язали руки ізраїльтянам - зможуть легко його прикінчити, а аятоли хай на нас думають Тепер те падло - ходячий труп. Маю надію, що Ви не ботеся, що іран-козло*оби ТЕПЕР почнуть допомагати кацапам, бо дотепер же ці ангели ну ніяк москалям не допомагали і гєрань - то ніякий не шахід-136.
Треба цим довбаним персам нарешті зафігачити парочку танкерів з нафтою, щоб тварюки сиділи у себе тихенько і не рипались.
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24.08.2024 14:07 Ответить
то може буде нова стаття експорту - продавати такі об'яви туарегам та ізраїльтянам, а вони хай вже працюють під прикриттям.
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24.08.2024 17:00 Ответить
Точніше мабуть бандерівці, а не бендерівці - мешканці міста Бендери.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8
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24.08.2024 13:57 Ответить
Пропоную катування салом🤭
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24.08.2024 14:08 Ответить
І одночасно хава-нагіла на всю потужність))))))💃😉🕺
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24.08.2024 17:01 Ответить
Раніше хенерал був погонщіком верблюда, зароблял на туристах!
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24.08.2024 14:15 Ответить
Зробіть йому салям-алейкум.
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24.08.2024 14:29 Ответить
Хтось шось чув чи заплатила ця паскудна страна іран за зитття нашого літака?
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24.08.2024 14:33 Ответить
Не бачити йому ні раю,ні наложниць біля себе.
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24.08.2024 14:39 Ответить
Это сделать просто. Надо ему организовать саван из свиных шкур.
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24.08.2024 15:20 Ответить
Мда.... Такое себе дело. Теперь не сможет въезжать в Украину... . Наказали так наказали. И какие обычаи войны он нарушил интересно?
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24.08.2024 15:57 Ответить
Шо за брєд???!!! Він террорист і пособник інших, більших террористів!!
Щодо статті - то атаки на мирних це вже страшне порушення. А також він є формально нейтральною "державою", яка не веде війни проти України та КуНР.
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24.08.2024 17:04 Ответить
Когда британцы учат украинских военных пользоваться Stromshadow они нарушают какой-то обычай войны? Терроризм и война - разные вещи. То что этот мужик мудак - Я согласен, но какой обычай войны он, как координатор инструкторов нарушил?
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24.08.2024 19:10 Ответить
МОСАД свою підозру, втілює у свій ВИРОК!!
Сподіваємося! на її втілення, і отому убивці Українців, з Ірану!
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24.08.2024 16:08 Ответить
 
 