Обучал рашистов бить "Шахедами" по Украине и лично координировал 20 атак: Сообщено о подозрении иранскому генералу, - СБУ. ВИДЕО
Служба безопасности собрала доказательную базу на бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Шарифи Моласареи Аббасу Муса, который причастен к войне РФ против Украины.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, он непосредственно помогал командованию оккупационных группировок России проводить воздушные удары по Украине с применением иранских беспилотных летательных аппаратов.
Так, Корпус стражей Исламской революции в течение августа-сентября 2022 года передал России не менее 1,5 тыс. боевых дронов типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".
Тогда же, в 2022 году, генерал Шарифи Моласареи Аббасу Муса лично приехал во временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БпЛА. Именно под его руководством на полигонах полуострова профильные подразделения вооруженных сил РФ прошли подготовку по боевому применению полученных беспилотников.
В дальнейшем иранский генерал вместе с подчиненными инструкторами координировал действия российских оккупантов по запускам "Shahed-136" и "Mohajer-6" по гражданской инфраструктуре Украины. Только в течение сентября-октября 2022 года агрессор совершил не менее 20 серий массированных атак иранскими БПЛА по украинским объектам.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности и прокуроры Офиса Генерального прокурора заочно сообщили Шарифе Моласареи Аббасу Муса о подозрении по ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за военные преступления против Украины.
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тепер крім Мосаду його ще буде ганяти ГУР МО ЗСУ
а потім "браття жидобєндерівці" будуть з'ясовувати хто ж грохтув того генерала
Треба цим довбаним персам нарешті зафігачити парочку танкерів з нафтою, щоб тварюки сиділи у себе тихенько і не рипались.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8
Щодо статті - то атаки на мирних це вже страшне порушення. А також він є формально нейтральною "державою", яка не веде війни проти України та КуНР.
Сподіваємося! на її втілення, і отому убивці Українців, з Ірану!