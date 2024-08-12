Иран представил на выставке в РФ беспилотники Mohajer-10 с дальностью полета 2 тыс. километров, - Reuters

В понедельник, 12 августа, Иран представил свои беспилотники большой дальности Mohajer-10 на выставке, которая проходит в Подмосковье.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное иранское информационное агентство, сообщает Цензор.НЕТ.

Иран обнародовал подробную информацию об усовершенствованных БПЛА Mohajer-10 еще в августе прошлого года. Тогда Тегеран заявлял, что беспилотник имеет увеличенную дальность и продолжительность полета, а также может нести большую нагрузку.

По информации иранских СМИ, Mohajer-10 имеет дальность полета 2000 км, он может летать около 24 часов. Кроме этого, грузоподъемность Mohajer-10 может достигать 300 кг. Это вдвое больше грузоподъемности Mohajer-6.

Reuters напоминает, что ранее официальные лица США обвинили Иран в том, что он отправляет России Mohajer-6. Их Москва использовала в войне против Украины. Тегеран отвергал эти обвинения.

Ранее США ввели санкции против иранского производителя компонентов БпЛА Mohajer-6, которые РФ использует в войне против Украины.

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