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Новости
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Иран представил на выставке в РФ беспилотники Mohajer-10 с дальностью полета 2 тыс. километров, - Reuters

Іран представив на виставці в РФ безпілотники Mohajer-10 з дальністю польоту 2 тис. кілометрів, - Reuters

В понедельник, 12 августа, Иран представил свои беспилотники большой дальности Mohajer-10 на выставке, которая проходит в Подмосковье.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное иранское информационное агентство, сообщает Цензор.НЕТ.

Иран обнародовал подробную информацию об усовершенствованных БПЛА Mohajer-10 еще в августе прошлого года. Тогда Тегеран заявлял, что беспилотник имеет увеличенную дальность и продолжительность полета, а также может нести большую нагрузку.

Іран представив на виставці в РФ безпілотники Mohajer-10 з дальністю польоту 2 тис. кілометрів, - Reuters

По информации иранских СМИ, Mohajer-10 имеет дальность полета 2000 км, он может летать около 24 часов. Кроме этого, грузоподъемность Mohajer-10 может достигать 300 кг. Это вдвое больше грузоподъемности Mohajer-6.

Reuters напоминает, что ранее официальные лица США обвинили Иран в том, что он отправляет России Mohajer-6. Их Москва использовала в войне против Украины. Тегеран отвергал эти обвинения.

Ранее США ввели санкции против иранского производителя компонентов БпЛА Mohajer-6, которые РФ использует в войне против Украины.

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Автор: 

беспилотник (3546) Иран (1778) россия (95388)


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Топ комментарии
+10
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12.08.2024 20:29
+10
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12.08.2024 20:30
+5
Ну да...бабло від нафти дівати нікуди, не роздавати ж народу, нафіга....
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12.08.2024 20:36
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а як там з ППО на тій виставці?
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12.08.2024 20:24 Ответить
Може "Нептун" прилетить в якості експонату та демонстації ?
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12.08.2024 21:05 Ответить
Далеко. Але з десяток дронів могли би і заслати, щоб уріноманітнити виставку і додати драйву учасникам.
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12.08.2024 21:23 Ответить
Навряд чи там прямо ВДНГа! Хай тішаться ублюдками..
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12.08.2024 22:25 Ответить
та там і та ВДНГа - далеко не основна ціль. Туди і одного дрона для шухєра вистачить, навіть якщо він у ту ВДНГу і не влучить. Там який підмосковний Зажопінськ не возьми - то купа підприємств, які якщо прямо не відносяться до КТРВ, то до ВПК точно.
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12.08.2024 22:32 Ответить
У ВДНГу влучать! А в Зажопінськах цілі делікатні - точкові(
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12.08.2024 23:35 Ответить
Коли цих муслімів утихомирять.
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12.08.2024 20:25 Ответить
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12.08.2024 20:30 Ответить
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12.08.2024 20:29 Ответить
"Отпор" в гривнах?
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12.08.2024 20:31 Ответить
Може б і долетіли, якби не наша ППО.
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12.08.2024 20:33 Ответить
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12.08.2024 20:34 Ответить
Кошерні правовірні та московито-хазари? Мабуть дрючьба , мир , жуйка
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12.08.2024 23:09 Ответить
Іран вже страх загубив - ракети атомка безпілотники - клепають день і ніч
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12.08.2024 20:35 Ответить
Ну да...бабло від нафти дівати нікуди, не роздавати ж народу, нафіга....
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12.08.2024 20:36 Ответить
А півн. Корея має балістичні ракети , що нібито здібні досягнути терріторії США . Хіба це зменщило голод , який пережива 99% населення цього півостріва абсурду .

Але ось чому той же пуйло вмоляв бісноватих аятул не робити дурниці ? Причина єдина що й стара усна згода з Натін"ягу . Похер ***** й на ізраїль й на Іран тако ж . Тим більш на Асада й Сирію. Робота українського ППО зі всієї очевидністтю довела , що усі ці С-400 лише пукалки й нічого захистити не можуть . Й Цахаль може довершити руйнацію "казки" йще більш фееричним руйнування усієї нафтовою промисловості ірану й його військовий об"єктів . Бо хтось реально вірить , що після ліквідації генералів КСИРу , після обстрілів паласу Асада в Дамаску московити були згодні домовлятися з Натін"ягу про щось , замість того, що збити F-35 , якщо в них був на те хоч якийсь шанс ?!
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12.08.2024 20:42 Ответить
ППО є тіки у України - з дірками але бойове! Може і в НАТО встроєне вже.
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12.08.2024 22:22 Ответить
 
 