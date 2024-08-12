Иран представил на выставке в РФ беспилотники Mohajer-10 с дальностью полета 2 тыс. километров, - Reuters
В понедельник, 12 августа, Иран представил свои беспилотники большой дальности Mohajer-10 на выставке, которая проходит в Подмосковье.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное иранское информационное агентство, сообщает Цензор.НЕТ.
Иран обнародовал подробную информацию об усовершенствованных БПЛА Mohajer-10 еще в августе прошлого года. Тогда Тегеран заявлял, что беспилотник имеет увеличенную дальность и продолжительность полета, а также может нести большую нагрузку.
По информации иранских СМИ, Mohajer-10 имеет дальность полета 2000 км, он может летать около 24 часов. Кроме этого, грузоподъемность Mohajer-10 может достигать 300 кг. Это вдвое больше грузоподъемности Mohajer-6.
Reuters напоминает, что ранее официальные лица США обвинили Иран в том, что он отправляет России Mohajer-6. Их Москва использовала в войне против Украины. Тегеран отвергал эти обвинения.
Ранее США ввели санкции против иранского производителя компонентов БпЛА Mohajer-6, которые РФ использует в войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ось чому той же пуйло вмоляв бісноватих аятул не робити дурниці ? Причина єдина що й стара усна згода з Натін"ягу . Похер ***** й на ізраїль й на Іран тако ж . Тим більш на Асада й Сирію. Робота українського ППО зі всієї очевидністтю довела , що усі ці С-400 лише пукалки й нічого захистити не можуть . Й Цахаль може довершити руйнацію "казки" йще більш фееричним руйнування усієї нафтовою промисловості ірану й його військовий об"єктів . Бо хтось реально вірить , що після ліквідації генералів КСИРу , після обстрілів паласу Асада в Дамаску московити були згодні домовлятися з Натін"ягу про щось , замість того, що збити F-35 , якщо в них був на те хоч якийсь шанс ?!