Іран представив на виставці в РФ безпілотники Mohajer-10 з дальністю польоту 2 тис. кілометрів, - Reuters
У понеділок, 12 серпня, Іран представив свої безпілотники великої дальності Mohajer-10 на виставці, яка відбувається у Підмосков'ї.
Про це пише Reuters з посиланням на державне іранське інформаційне агентство, повідомляє Цензор.НЕТ.
Іран оприлюднив детальну інформацію про удосконалені БпЛА Mohajer-10 ще у серпні минулого року. Тоді Тегеран заявляв, що безпілотник має збільшену дальність і тривалість польоту, а також може нести більше навантаження.
За інформацією іранських ЗМІ, Mohajer-10 має дальність польоту 2000 км, він може літати близько 24 годин. Крім цього, вантажопідйомність Mohajer-10 може досягати 300 кг. Це вдвічі більше за вантажопідйомність Mohajer-6.
Reuters нагадує, що раніше офіційні особи США звинуватили Іран у тому, що він відправляє Росії Mohajer-6. Їх Москва використовувала у війні проти України. Тегеран відкидав ці звинувачення.
Раніше США запровадили санкції проти іранського виробника компонентів БпЛА Mohajer-6, які РФ використовує у війні проти України.
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Але ось чому той же пуйло вмоляв бісноватих аятул не робити дурниці ? Причина єдина що й стара усна згода з Натін"ягу . Похер ***** й на ізраїль й на Іран тако ж . Тим більш на Асада й Сирію. Робота українського ППО зі всієї очевидністтю довела , що усі ці С-400 лише пукалки й нічого захистити не можуть . Й Цахаль може довершити руйнацію "казки" йще більш фееричним руйнування усієї нафтовою промисловості ірану й його військовий об"єктів . Бо хтось реально вірить , що після ліквідації генералів КСИРу , після обстрілів паласу Асада в Дамаску московити були згодні домовлятися з Натін"ягу про щось , замість того, що збити F-35 , якщо в них був на те хоч якийсь шанс ?!