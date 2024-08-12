Іран представив на виставці в РФ безпілотники Mohajer-10 з дальністю польоту 2 тис. кілометрів, - Reuters

У понеділок, 12 серпня, Іран представив свої безпілотники великої дальності Mohajer-10 на виставці, яка відбувається у Підмосков'ї.

Про це пише Reuters з посиланням на державне іранське інформаційне агентство, повідомляє Цензор.НЕТ.

Іран оприлюднив детальну інформацію про удосконалені БпЛА Mohajer-10 ще у серпні минулого року. Тоді Тегеран заявляв, що безпілотник має збільшену дальність і тривалість польоту, а також може нести більше навантаження.

За інформацією іранських ЗМІ, Mohajer-10 має дальність польоту 2000 км, він може літати близько 24 годин. Крім цього, вантажопідйомність Mohajer-10 може досягати 300 кг. Це вдвічі більше за вантажопідйомність Mohajer-6.

Reuters нагадує, що раніше офіційні особи США звинуватили Іран у тому, що він відправляє Росії Mohajer-6. Їх Москва використовувала у війні проти України. Тегеран відкидав ці звинувачення.

Раніше США запровадили санкції проти іранського виробника компонентів БпЛА Mohajer-6, які РФ використовує у війні проти України.

Читайте також: Іран планує передати Росії балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії 120 км, - Reuters