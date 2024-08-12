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Новини
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Іран представив на виставці в РФ безпілотники Mohajer-10 з дальністю польоту 2 тис. кілометрів, - Reuters

Іран представив на виставці в РФ безпілотники Mohajer-10 з дальністю польоту 2 тис. кілометрів, - Reuters

У понеділок, 12 серпня, Іран представив свої безпілотники великої дальності Mohajer-10 на виставці, яка відбувається у Підмосков'ї.

Про це пише Reuters з посиланням на державне іранське інформаційне агентство, повідомляє Цензор.НЕТ.

Іран оприлюднив детальну інформацію про удосконалені БпЛА Mohajer-10 ще у серпні минулого року. Тоді Тегеран заявляв, що безпілотник має збільшену дальність і тривалість польоту, а також може нести більше навантаження.

Іран представив на виставці в РФ безпілотники Mohajer-10 з дальністю польоту 2 тис. кілометрів, - Reuters

За інформацією іранських ЗМІ, Mohajer-10 має дальність польоту 2000 км, він може літати близько 24 годин. Крім цього, вантажопідйомність Mohajer-10 може досягати 300 кг. Це вдвічі більше за вантажопідйомність Mohajer-6.

Reuters нагадує, що раніше офіційні особи США звинуватили Іран у тому, що він відправляє Росії Mohajer-6. Їх Москва використовувала у війні проти України. Тегеран відкидав ці звинувачення.

Раніше США запровадили санкції проти іранського виробника компонентів БпЛА Mohajer-6, які РФ використовує у війні проти України.

Читайте також: Іран планує передати Росії балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії 120 км, - Reuters

Автор: 

безпілотник (4110) Іран (2014) росія (64969)


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Топ коментарі
+10
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12.08.2024 20:29
+10
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12.08.2024 20:30
+5
Ну да...бабло від нафти дівати нікуди, не роздавати ж народу, нафіга....
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12.08.2024 20:36
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а як там з ППО на тій виставці?
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12.08.2024 20:24 Відповісти
Може "Нептун" прилетить в якості експонату та демонстації ?
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12.08.2024 21:05 Відповісти
Далеко. Але з десяток дронів могли би і заслати, щоб уріноманітнити виставку і додати драйву учасникам.
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12.08.2024 21:23 Відповісти
Навряд чи там прямо ВДНГа! Хай тішаться ублюдками..
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12.08.2024 22:25 Відповісти
та там і та ВДНГа - далеко не основна ціль. Туди і одного дрона для шухєра вистачить, навіть якщо він у ту ВДНГу і не влучить. Там який підмосковний Зажопінськ не возьми - то купа підприємств, які якщо прямо не відносяться до КТРВ, то до ВПК точно.
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12.08.2024 22:32 Відповісти
У ВДНГу влучать! А в Зажопінськах цілі делікатні - точкові(
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12.08.2024 23:35 Відповісти
Коли цих муслімів утихомирять.
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12.08.2024 20:25 Відповісти
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12.08.2024 20:30 Відповісти
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12.08.2024 20:29 Відповісти
"Отпор" в гривнах?
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12.08.2024 20:31 Відповісти
Може б і долетіли, якби не наша ППО.
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12.08.2024 20:33 Відповісти
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12.08.2024 20:34 Відповісти
Кошерні правовірні та московито-хазари? Мабуть дрючьба , мир , жуйка
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12.08.2024 23:09 Відповісти
Іран вже страх загубив - ракети атомка безпілотники - клепають день і ніч
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12.08.2024 20:35 Відповісти
Ну да...бабло від нафти дівати нікуди, не роздавати ж народу, нафіга....
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12.08.2024 20:36 Відповісти
А півн. Корея має балістичні ракети , що нібито здібні досягнути терріторії США . Хіба це зменщило голод , який пережива 99% населення цього півостріва абсурду .

Але ось чому той же пуйло вмоляв бісноватих аятул не робити дурниці ? Причина єдина що й стара усна згода з Натін"ягу . Похер ***** й на ізраїль й на Іран тако ж . Тим більш на Асада й Сирію. Робота українського ППО зі всієї очевидністтю довела , що усі ці С-400 лише пукалки й нічого захистити не можуть . Й Цахаль може довершити руйнацію "казки" йще більш фееричним руйнування усієї нафтовою промисловості ірану й його військовий об"єктів . Бо хтось реально вірить , що після ліквідації генералів КСИРу , після обстрілів паласу Асада в Дамаску московити були згодні домовлятися з Натін"ягу про щось , замість того, що збити F-35 , якщо в них був на те хоч якийсь шанс ?!
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12.08.2024 20:42 Відповісти
ППО є тіки у України - з дірками але бойове! Може і в НАТО встроєне вже.
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12.08.2024 22:22 Відповісти
 
 