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Корректировал двойной удар "Искандером" по Одессе: СБУ задержала агента ФСБ РФ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе агента ФСБ - местного риелтора, шпионившего за Силами обороны и корректировавшего воздушные атаки на город.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Агент скорректировал удар "Искандером" по Одессе

15 марта этого года он "отчитывался" российской спецслужбе о последствиях двойного удара по областному центру. Тогда оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру портового города баллистическими ракетами "Искандер-М".

Когда на место "прилета" прибыли спасатели, сотрудники Национальной полиции и медики, рашисты ударили по ним второй ракетой.

Сразу после этого на место происшествия прибыл агент ФСБ, который провел там доразведку и передал оккупантам информацию о пораженных объектах и ориентировочное количество погибших и раненых.

СБУ викрила російського коригувальника в Одесі

Также смотрите: Корректировали ракетные удары РФ по Одессе: СБУ задержала трех участниц агентурной сети ФСБ. ФОТОрепортаж

Фигурант осуществлял связь с российской спецслужбой через своего знакомого - участника оккупационных группировок РФ, который участвовал в захвате Мариуполя и Бахмута.

Далее боевик передавал агентурную информацию своему брату, который входит в подразделение ФСБ, дислоцирующееся на временно захваченной части территории Донецкой области.

После "слива" информации о последствиях двойного ракетного удара по Одессе предатель продолжил выполнять задачи по корректировке вражеского огня.

Среди приоритетных целей врага были места временного базирования Сил обороны на территории областного центра. Для сбора разведданных риелтор "втемную" использовал связи среди своих клиентов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Корректировала ракетные удары по Очакову: СБУ задержала информатора ФСБ. ФОТО

Во время спецоперации сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления фигуранта и задержали его, когда он готовился к передаче новых разведданных агрессору.

Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила факты информационно-подрывной деятельности агента ФСБ. Речь идет о его провокационных комментариях на видеохостинге Ютуб, где он распространял фейки об украинских защитниках и оправдывал военные преступления рашистов.

СБУ викрила російського коригувальника в Одесі

Что грозит предателю?

Во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами его преступлений. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Корректировщик наводил российские КАБы на позиции Сил обороны на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Одесса (7879) СБУ (19890) корректировщик (47)


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Топ комментарии
+9
Скільки тут цієї гидоти,ніяких тюрем не вистачить!!!!
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23.08.2024 10:22
+8
И чего рожу закрыли? Чтобы никто не узнал когда выпустят?
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23.08.2024 10:17
+7
Петарди в зад підору
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23.08.2024 10:20
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Чергова ублюдочна ублюбдіна...
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23.08.2024 10:15 Ответить
И чего рожу закрыли? Чтобы никто не узнал когда выпустят?
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23.08.2024 10:17 Ответить
не сидіти він повенен, а болтатися на гіляці !!! усі збитки маютькомпенсувати його найближчі родичі - дружина, діти, батьки і тд.тп., які після виплати компенсацій у 10 кратному розмірі мають бути депортовоні на паРашу !!!
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23.08.2024 10:44 Ответить
я згоден, але ми не можемо смертну кару відновити, бо ми в ЄС йдемо! 🤣
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23.08.2024 10:49 Ответить
чому не можемо ??? у нас на відміну від країн ЄС і НАТО війна з останьою на планеті земля імперію зла і тюрмою народів - паРашею )(уйло ...
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23.08.2024 10:51 Ответить
ну таки забов'язання 😭
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23.08.2024 11:08 Ответить
Петарди в зад підору
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23.08.2024 10:20 Ответить
Скільки тут цієї гидоти,ніяких тюрем не вистачить!!!!
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23.08.2024 10:22 Ответить
Куль вистачить на всіх.
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23.08.2024 10:51 Ответить
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23.08.2024 10:31 Ответить
Д'єрмаком коли займетеся? Лише на ''дрібноту'' спроможні.
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23.08.2024 10:32 Ответить
Збирайте все таке біосміття з родинами і друзями в одному пустому райні під виглядом військового формування і злить кацапам з їхніх телефонів координати і не треба думать чим ціх с к кормить іпатрони з'екомляться
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23.08.2024 10:34 Ответить
Не здивуюся якщо його через кілька місяців тихенько випустять під підписку і він зникне в Придністров"ї....
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23.08.2024 10:35 Ответить
до речі,цікава історія Андрєя Дєркача,після 24.02.22 він спокійно виїхав у Чернігів.обл.,посидів там а потім.......опинився в Астрахані де балотується в депутати....
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23.08.2024 10:37 Ответить
Его надо научить прыгать с "Тещиного моста"
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23.08.2024 10:47 Ответить
в петлю **************** ****** не медля!
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23.08.2024 10:54 Ответить
ну, нарешті цей ріелтор знайшов нерухомість своєї мрії...
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23.08.2024 11:47 Ответить
Щось мені думається що жити йоМУ залишилось не дуже довго @@@.
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23.08.2024 11:48 Ответить
Разорвать его *****,тварь кацапскую.
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23.08.2024 12:23 Ответить
Пристрелити гниду.
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23.08.2024 16:50 Ответить
 
 