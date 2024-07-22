Корректировала ракетные удары по Очакову: СБУ задержала информатора ФСБ. ФОТО

Служба безопасности задержала на Николаевщине еще одну пособницу ФСБ. Злоумышленница наводила огонь вражеских артсистем по Очакову и его морской акватории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что фигурантка входила в сеть информаторов блогера-предателя Сергея Лебедева (Лохматого), который скрывается в Донецке и работает на российскую спецслужбу.

С начала полномасштабной войны сотрудники СБУ разоблачили по меньшей мере два десятка его сообщников в разных регионах Украины.

На этот раз враждебной информатором оказалась жительница Очакова, идейная сторонница рашизма.

Также смотрите: Задержан мэр на Одесщине, занимавшийся рэкетом, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вербовка информаторши ФСБ

Коммуникацию с Лохматим она поддерживала через его Телеграмм-бот, куда направляла геолокации подразделений ВСУ, обороняющих портовый город. Для уточнения разведданных он лично выходил на свою соратницу через мессенджер.

После проведения комплексных мер для обеспечения безопасности позиций украинских войск сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме.

По данным следствия, фигурантка была дистанционно привлечена Лебедевым к сотрудничеству из-за ее активности в прокремлевских ТГ-каналах.

Для выполнения вражеских задач она обходила город и его прилегающие территории, где скрыто фиксировала локации Сил обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Корректировщик наводил российские КАБы на позиции Сил обороны на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Затем полученные сведения отображала в виде отметок на электронных картах и отправляла их Лохматому.

Во время обыска у задержанной изъято два мобильных телефона и ноутбук, которые она использовала в преступной деятельности.

Что грозит?

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте также: "Министру транспорта "ДНР" Тужилину, который строит железную дорогу для перебрасывания войск РФ, сообщено о подозрении, - СБУ