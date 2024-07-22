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Корректировала ракетные удары по Очакову: СБУ задержала информатора ФСБ. ФОТО

Служба безопасности задержала на Николаевщине еще одну пособницу ФСБ. Злоумышленница наводила огонь вражеских артсистем по Очакову и его морской акватории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что фигурантка входила в сеть информаторов блогера-предателя Сергея Лебедева (Лохматого), который скрывается в Донецке и работает на российскую спецслужбу.

С начала полномасштабной войны сотрудники СБУ разоблачили по меньшей мере два десятка его сообщников в разных регионах Украины.

На этот раз враждебной информатором оказалась жительница Очакова, идейная сторонница рашизма.

СБУ затримала інформаторку ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Очакову

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Вербовка информаторши ФСБ

Коммуникацию с Лохматим она поддерживала через его Телеграмм-бот, куда направляла геолокации подразделений ВСУ, обороняющих портовый город. Для уточнения разведданных он лично выходил на свою соратницу через мессенджер.

После проведения комплексных мер для обеспечения безопасности позиций украинских войск сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме.

По данным следствия, фигурантка была дистанционно привлечена Лебедевым к сотрудничеству из-за ее активности в прокремлевских ТГ-каналах.

СБУ затримала інформаторку ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Очакову

Для выполнения вражеских задач она обходила город и его прилегающие территории, где скрыто фиксировала локации Сил обороны.

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Затем полученные сведения отображала в виде отметок на электронных картах и отправляла их Лохматому.

Во время обыска у задержанной изъято два мобильных телефона и ноутбук, которые она использовала в преступной деятельности.

СБУ затримала інформаторку ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Очакову

Что грозит?

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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Автор: 

Николаевская область (2123) СБУ (19893) Очаков (88) корректировщик (47)


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Топ комментарии
+7
Смердюча кацапська потвора.
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22.07.2024 10:20
+5
Донька відставного савецкого мічмана та портової повії. Таких в Очакові вистачає
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22.07.2024 11:08
+4
****
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22.07.2024 10:21
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Смердюча кацапська потвора.
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22.07.2024 10:20 Ответить
Донька відставного савецкого мічмана та портової повії. Таких в Очакові вистачає
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22.07.2024 11:08 Ответить
****
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22.07.2024 10:21 Ответить
безугла??
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22.07.2024 10:23 Ответить
Й в цьому питанні ми програємо москалям: стільки укранських інформаторів там в рашці точно нема(((
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22.07.2024 10:31 Ответить
Бо після голодомору і війни, сюди дуже багато привезли потомства "шарікових", і поступово намагалися витіснити і спалюжити все українське, дійшло до того, що в кінці 80-х людей, які розмовляли українською називали чортами,рогатими... і ця ситуація була не тільки в Кременчуці, де будували НПЗ та іншу промисловість було завезено з ****** багато свиноорків , які тут і залишилися, і ситуація почала виправлятися лише зараз, хоча діти(більшість) і молодь досі говорять оркосвинячою(((
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22.07.2024 10:51 Ответить
Потрібно міняти кримінальне законодавство і то терміново, а то беруть та ще й відпускають цих ростерористів! Але питання, чи шмарклі здатні , чи хватає мозгів , окрім вкрасти, для зміни законодавства!
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22.07.2024 10:50 Ответить
відповідь проста. зелені цього самі лякаються, бо серед них зрадників більш ніж достатньо
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22.07.2024 11:10 Ответить
"...мешканка Очакова, ідейна прихильниця рашизму..."
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Ну, ku*wa, так ми в цій війні не переможемо. Бо "цензори" й татаровське_МВС завжди пишуть, мовляв, проти нас працюють "ідейні".

Do dupy кацапську та малороську "ідейність".

Треба писати: "...мешканка Очакова, меркантильна продажна тварина, що працювала за кацапські гроші...".
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22.07.2024 11:44 Ответить
Читав в інтернеті і навіть в "Миротворці", що одна дама на ім'я Лєнка, ..іся по колєнка, писала, щоб громадяни давали інформацію кацапам про переміщення наших військ..., то може ця потвора до цього часу виконує прохання Лєнки?
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22.07.2024 12:04 Ответить
 
 