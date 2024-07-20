Задержан мэр на Одесщине, занимавшийся рэкетом, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области. Банду возглавлял председатель горсовета одного из портовых городов региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Завладение базой отдыха
По данным следствия, фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, которая расположена на побережье Черного моря.
"Для этого участники группировки силой заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него.
После этого они назначили на базу отдыха "своего" директора, который начал искать покупателей на данный комплекс", - говорится в сообщении.
Когда покупатели нашлись, участники преступной группировки собирались "отжать" у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.
Как действовала схема?
По материалам дела, для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов.
Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей.
Правоохранители задержали главу преступной группировки - мэра - с поличным, когда тот получал 30 тыс. долларов США задатка от покупателей турбазы.
На основании полученных доказательств задержанному чиновнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (организация вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Решается вопрос о виде меры пресечения.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.
По данным издания "Думская", задержан городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан.
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нічого дивного
Наприклад, в 2014 році в США засудили колишнього мера Нового Орлеану за більш ніж 20-ма звинуваченнями, в тому числі, за хабарництво і відмивання грошей під час урагану Катріна!
А от ставлення нашої влади, в тому числі, судової, до цього явища докорінно відрізняється..
Там завжди була мафія, бо та ж курортна Затока знаходиться саме в Білгород-Дністровському районі. Влада змінюється, обличчя щораз нові, але правила гри залишаються такими ж.
Після війни таких "убд" буде кілька мільйонів.
Як не згадати те прислів'я: "Можно коня привести до водопою, але ж не можна примусити його пити!".
Отак і нашого лоха - можна привести до цивілізації і демократії, але не можливо заставити бути цивілізованим і демократичним. І з 19-го року це все більше стає зрозумілим.
Шкода, що ось у цьому кацапи були праві про "адіннарот" і ось таке й дало їм надію на "Київ за 3 дні і Україну за 2 тижні".
Дякувати Богу, що були оті 25%, які й зламали цю схему...оманську.
понавибирали, блін, дебіли-експериментатори, "приколів" на нашу голову та ще з Великою війною імені Зєлєнскага-Підєрмачного-Арагнидського..
ну хоч наржалісь, ідіоти? у 2019му то був дуже складний вибір, правда, жлоби-приколісти?
Тепер він, як отой боголюбов, зробить пачпорта, з якогось пенсіонера за 1000 грн, і чкурне за кордон….
Зеля ж казав, у 2019 році, що усі ми, тепер, оті ***********… а їх, судити неможна…
і 4 % на мусароф в зуби і все хаккей... - бері далі....
Не соромно бути ухилянтом, навіть 4 рази не соромно, не соромно вибрати ухилянта ватажком і підкорятись йому, не соромно красти, не соромно брати відкати, не соромно яйця по 17, не соромно працювати на ворога…
А куди подітись тим, кому таки соромно?..
Таким одна дорога-на фронт?
потом он откупится и вы его не узнаете в толпе