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Задержан мэр на Одесщине, занимавшийся рэкетом, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области. Банду возглавлял председатель горсовета одного из портовых городов региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Завладение базой отдыха

По данным следствия, фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, которая расположена на побережье Черного моря.

"Для этого участники группировки силой заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него.

После этого они назначили на базу отдыха "своего" директора, который начал искать покупателей на данный комплекс", - говорится в сообщении.

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Когда покупатели нашлись, участники преступной группировки собирались "отжать" у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.

Как действовала схема?

По материалам дела, для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов.

Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей.

Правоохранители задержали главу преступной группировки - мэра - с поличным, когда тот получал 30 тыс. долларов США задатка от покупателей турбазы.

На основании полученных доказательств задержанному чиновнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (организация вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Решается вопрос о виде меры пресечения.

затримано мера на Одещині
затримано мера на Одещині
затримано мера на Одещині
затримано мера на Одещині

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Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

По данным издания "Думская", задержан городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

Автор: 

Одесская область (3696) рэкет (143) СБУ (20125)


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Топ комментарии
+16
з рекету в мери..
нічого дивного
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20.07.2024 11:57 Ответить
+12
Мери в рекеті - це вже якесь ноу - хау
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20.07.2024 11:47 Ответить
+11
Нічого страшного! Скоро захворіє,випустять під підписку,потім попроситься "на фронт",а це для суддів діло святе,відпустять в ЗСУ,там десь у тилу посидить і вийде на волю з чистою совістю!
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20.07.2024 12:00 Ответить
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Мери в рекеті - це вже якесь ноу - хау
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20.07.2024 11:47 Ответить
з рекету в мери..
нічого дивного
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20.07.2024 11:57 Ответить
Це традиція. Чекаємо на затримання Труханова.
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20.07.2024 12:06 Ответить
Мер від слуг, скоріше за всього, так що все норм
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20.07.2024 13:00 Ответить
ОПЗЖ = хто його обрав - ватани ... там сама вата живе ...
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20.07.2024 13:25 Ответить
Ви ж не думаєте, що в інших країнах немає подібних мерів? Є і «крутіші»!
Наприклад, в 2014 році в США засудили колишнього мера Нового Орлеану за більш ніж 20-ма звинуваченнями, в тому числі, за хабарництво і відмивання грошей під час урагану Катріна!
А от ставлення нашої влади, в тому числі, судової, до цього явища докорінно відрізняється..
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20.07.2024 13:17 Ответить
Певно ще регулярно і щедро жєртвовал на храм.
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20.07.2024 11:49 Ответить
30т$ завдаток, 1т$ застава, і знову мер !
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20.07.2024 11:52 Ответить
Дело и идеи Саши Стоматолога непобедимы.
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20.07.2024 11:56 Ответить
Трухан нейтралізує конкурентів ?
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20.07.2024 11:57 Ответить
Трухан стоїть в черзі. За ним грішків - на довічне вистачить.
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20.07.2024 12:11 Ответить
Це інше місто - Білгород-Дністровськ.

Там завжди була мафія, бо та ж курортна Затока знаходиться саме в Білгород-Дністровському районі. Влада змінюється, обличчя щораз нові, але правила гри залишаються такими ж.
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20.07.2024 12:48 Ответить
Нічого страшного! Скоро захворіє,випустять під підписку,потім попроситься "на фронт",а це для суддів діло святе,відпустять в ЗСУ,там десь у тилу посидить і вийде на волю з чистою совістю!
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20.07.2024 12:00 Ответить
З чистою совістю і з посвідченням УБД (якщо досі не зробив)
Після війни таких "убд" буде кілька мільйонів.
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20.07.2024 12:13 Ответить
І це ж виборна посада! Це отакого "чесного" вибрав лохторат!
Як не згадати те прислів'я: "Можно коня привести до водопою, але ж не можна примусити його пити!".
Отак і нашого лоха - можна привести до цивілізації і демократії, але не можливо заставити бути цивілізованим і демократичним. І з 19-го року це все більше стає зрозумілим.
Шкода, що ось у цьому кацапи були праві про "адіннарот" і ось таке й дало їм надію на "Київ за 3 дні і Україну за 2 тижні".
Дякувати Богу, що були оті 25%, які й зламали цю схему...оманську.
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20.07.2024 12:02 Ответить
Кончена влада... Як тільки депудятел чи мер чи ще якийсь чиновник, обов'язково з бандитським нахилом...
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20.07.2024 12:06 Ответить
Труханова?
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20.07.2024 12:10 Ответить
За даними видання "Думская", https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-zaderzhali-mera-185150/ua/ затримано міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана.
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20.07.2024 12:11 Ответить
А Труханов почему на свободе?
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20.07.2024 13:19 Ответить
..еххххх, не встигло зєліно моножлобшинство прийняти закон про зєліних мародерів-рекетирів, шоб здирництвом та корупцією займатися легально, з розмахом, Велике мародерство-рекетництво по-зєлєнскі...
понавибирали, блін, дебіли-експериментатори, "приколів" на нашу голову та ще з Великою війною імені Зєлєнскага-Підєрмачного-Арагнидського..
ну хоч наржалісь, ідіоти? у 2019му то був дуже складний вибір, правда, жлоби-приколісти?
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20.07.2024 12:12 Ответить
Дивно, отим служкам з ВРУ, з книжечкою «нардепа», можна так вимагати МЗДУ, а бідолашного мера з народу, блокують….
Тепер він, як отой боголюбов, зробить пачпорта, з якогось пенсіонера за 1000 грн, і чкурне за кордон….
Зеля ж казав, у 2019 році, що усі ми, тепер, оті ***********… а їх, судити неможна…
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20.07.2024 12:22 Ответить
Я же машинально... ("Золотой телёнок")
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20.07.2024 12:33 Ответить
зґідно закону 11340 - відкат 10% на мене
і 4 % на мусароф в зуби і все хаккей... - бері далі....
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20.07.2024 12:38 Ответить
Я не розумію для української влади це вже факт корупції, ці ще ні?
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20.07.2024 12:41 Ответить
Що не день, то стає цікавіше…
Не соромно бути ухилянтом, навіть 4 рази не соромно, не соромно вибрати ухилянта ватажком і підкорятись йому, не соромно красти, не соромно брати відкати, не соромно яйця по 17, не соромно працювати на ворога…
А куди подітись тим, кому таки соромно?..
Таким одна дорога-на фронт?
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20.07.2024 12:51 Ответить
а хто обирав це бидло? Зелебобіки та Чівокуні, що одне й те саме .. а потім жалкуються ..
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20.07.2024 13:24 Ответить
це який десяток разів його уже затримують?
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20.07.2024 13:34 Ответить
11340 в допомогу
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20.07.2024 14:07 Ответить
Добре. Тепер очікуємо новини про відпущення їх під заставу в 700 грн, і пропуск закордон з грошима.
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20.07.2024 14:50 Ответить
как тщательно скрывают имя, лицо и локацию ******
потом он откупится и вы его не узнаете в толпе
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20.07.2024 16:18 Ответить
Урааа! Ему 400 тыс. откупиться! А тем кто воюет, за меньший "косяк" 8 ЛЕТ!
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20.07.2024 17:04 Ответить
Цей мер - друг Васі Ламачєнка - ''баксьора руссссскай праваславнай сєкти''. В 2022 році цього мера вже з під стола мерії витягували - весела була картинка - напевно тоді відкупився - можливо друг Вася допоміг.
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20.07.2024 18:16 Ответить
за таке цього мера треба випадково пристрелити
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20.07.2024 18:39 Ответить
Шоб ти, курва, подавився тіми грошима! І діти твої ригали до кінця життя! Амінь.
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20.07.2024 19:57 Ответить
 
 