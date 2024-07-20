Задержан мэр на Одесщине, занимавшийся рэкетом, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области. Банду возглавлял председатель горсовета одного из портовых городов региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Завладение базой отдыха

По данным следствия, фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, которая расположена на побережье Черного моря.

"Для этого участники группировки силой заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него.

После этого они назначили на базу отдыха "своего" директора, который начал искать покупателей на данный комплекс", - говорится в сообщении.

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Когда покупатели нашлись, участники преступной группировки собирались "отжать" у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.

Как действовала схема?

По материалам дела, для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов.

Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей.

Правоохранители задержали главу преступной группировки - мэра - с поличным, когда тот получал 30 тыс. долларов США задатка от покупателей турбазы.

На основании полученных доказательств задержанному чиновнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (организация вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Решается вопрос о виде меры пресечения.









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Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

По данным издания "Думская", задержан городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан.