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В Херсоне задержан предатель, работавший на Сальдо, - СБУ. ФОТО

В Херсоне задержали предателя, работавшего на Россию во время временной оккупации города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Во время задержания предатель пытался скрыться от правоохранителей: сбежал из дома через "тайный" выход и спрятался в подвале соседнего дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 55-летний руководитель одной из районных организаций городского "Союза ветеранов Афганистана" после захвата Херсона добровольно предложил РФ свою помощь в войне против Украины.

"Злоумышленник стал "правой рукой" главы "департамента внешних связей и внутренней политики" местной оккупационной администрации РФ. Одновременно он вошел в пул псевдоактивистов гауляйтера Сальдо, которые публично выступали в поддержку кремля якобы от имени рядовых людей и общественных организаций", - рассказали правоохранители.

А в июле 2022 года предатель был одним из главных участников пророссийского "форума", где он призвал "присоединить" регион в состав РФ. В дальнейшем кремлевские пропагандисты подали его выступление как "общую позицию" местной громады.

После освобождения Херсона коллаборант "залег на дно", надеясь избежать правосудия. Контрразведчики СБУ задокументировали преступления фигуранта, установили его местонахождение и задержали.

Предателю следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Он сейчас находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также: В Херсоне задержан экс-правохранитель, заставлявший земляков "проголосовать" за присоединение области к РФ, - ГБР. ФОТО

55-річний керівник однієї з районних організацій Херсонської "Спілки ветеранів Афганістану" став зрадником
55-річний керівник однієї з районних організацій Херсонської "Спілки ветеранів Афганістану" став зрадником
55-річний керівник однієї з районних організацій Херсонської "Спілки ветеранів Афганістану" став зрадником

Автор: 

СБУ (20125) Херсон (2921) государственная измена (1582) коллаборационизм (891)


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У Херсоні затримали зрадника, який працював на Сальдо

А на Бульдо?
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19.07.2024 14:04 Ответить
Не пройшло й 2 роки. Чому цих покидьків в перші сутки не розвішують на ліхтарях?
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19.07.2024 14:33 Ответить
Боятся ментов ! Они ж первым делом схватят человека по доносу ждунов! Задержать мироного нормального херсонца это ж не защищать город в 2022, когда ВСЯ власть сдриснула вмомент вечером еще...
Привожу пример из разговора: некий дружбан/однокурник звонит кому то в Херсон/Киев/ и т.д., говорит ты пожалуста выедь на пару недель, и скоро вернешься, вот увидишь лучше станет, все будет путем...
П.с. просто орки неожидали что многие побегут на баррикады а не прочь подальше. В Киеве молодцы ,оружие с грузовиков раздавали.! А нас сдали тупо внаглую.... 😬 До Звизды эти марафонные росказни про "незламный героизм" если в реале против бтров выходили с автоматами и бутылками, надолго бронетехнику так не задержиш.... Сколько чесиных хлопцев положили там крупнокалиберными пулеметами, горе слезы на глазах...
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19.07.2024 14:47 Ответить
А все починається з рускоязичной челюсті. Що тобі заважає відмовитись розмовляти на собачому діалекті дітовбивць і гвалтівників?
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19.07.2024 15:29 Ответить
Скажут убийца и все! А мусоркам план раскрываемости, никаких эмоций просто "служба"....
Когда побывали в окупации, и понимаешь что "власть" против тебя, и уже раз сдала, то знаете, героизма-энтузиазма поубавится так...
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19.07.2024 14:50 Ответить
Закрий своє ***** , псіна кацапська. Ти теж підар як це лайно....
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19.07.2024 16:21 Ответить
Скільки вас тупих довбой*бів з полумяними очами ще по всьому світу живе...
Арахам по-українськи заговорив! Тож цілуй його в сраку - разом будете воювати.
І може всіх, хто у війську не по українські говорить звільнити в запас, як ненадійних?
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19.07.2024 18:03 Ответить
 
 