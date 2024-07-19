В Херсоне задержан предатель, работавший на Сальдо, - СБУ. ФОТО

В Херсоне задержали предателя, работавшего на Россию во время временной оккупации города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Во время задержания предатель пытался скрыться от правоохранителей: сбежал из дома через "тайный" выход и спрятался в подвале соседнего дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 55-летний руководитель одной из районных организаций городского "Союза ветеранов Афганистана" после захвата Херсона добровольно предложил РФ свою помощь в войне против Украины.

"Злоумышленник стал "правой рукой" главы "департамента внешних связей и внутренней политики" местной оккупационной администрации РФ. Одновременно он вошел в пул псевдоактивистов гауляйтера Сальдо, которые публично выступали в поддержку кремля якобы от имени рядовых людей и общественных организаций", - рассказали правоохранители.

А в июле 2022 года предатель был одним из главных участников пророссийского "форума", где он призвал "присоединить" регион в состав РФ. В дальнейшем кремлевские пропагандисты подали его выступление как "общую позицию" местной громады.

После освобождения Херсона коллаборант "залег на дно", надеясь избежать правосудия. Контрразведчики СБУ задокументировали преступления фигуранта, установили его местонахождение и задержали.

Предателю следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Он сейчас находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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