В Херсоне задержан предатель, работавший на Сальдо, - СБУ. ФОТО
В Херсоне задержали предателя, работавшего на Россию во время временной оккупации города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
"Во время задержания предатель пытался скрыться от правоохранителей: сбежал из дома через "тайный" выход и спрятался в подвале соседнего дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 55-летний руководитель одной из районных организаций городского "Союза ветеранов Афганистана" после захвата Херсона добровольно предложил РФ свою помощь в войне против Украины.
"Злоумышленник стал "правой рукой" главы "департамента внешних связей и внутренней политики" местной оккупационной администрации РФ. Одновременно он вошел в пул псевдоактивистов гауляйтера Сальдо, которые публично выступали в поддержку кремля якобы от имени рядовых людей и общественных организаций", - рассказали правоохранители.
А в июле 2022 года предатель был одним из главных участников пророссийского "форума", где он призвал "присоединить" регион в состав РФ. В дальнейшем кремлевские пропагандисты подали его выступление как "общую позицию" местной громады.
После освобождения Херсона коллаборант "залег на дно", надеясь избежать правосудия. Контрразведчики СБУ задокументировали преступления фигуранта, установили его местонахождение и задержали.
Предателю следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Он сейчас находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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А на Бульдо?
Привожу пример из разговора: некий дружбан/однокурник звонит кому то в Херсон/Киев/ и т.д., говорит ты пожалуста выедь на пару недель, и скоро вернешься, вот увидишь лучше станет, все будет путем...
П.с. просто орки неожидали что многие побегут на баррикады а не прочь подальше. В Киеве молодцы ,оружие с грузовиков раздавали.! А нас сдали тупо внаглую.... 😬 До Звизды эти марафонные росказни про "незламный героизм" если в реале против бтров выходили с автоматами и бутылками, надолго бронетехнику так не задержиш.... Сколько чесиных хлопцев положили там крупнокалиберными пулеметами, горе слезы на глазах...
Когда побывали в окупации, и понимаешь что "власть" против тебя, и уже раз сдала, то знаете, героизма-энтузиазма поубавится так...
Арахам по-українськи заговорив! Тож цілуй його в сраку - разом будете воювати.
І може всіх, хто у війську не по українські говорить звільнити в запас, як ненадійних?