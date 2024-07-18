В Херсоне задержан экс-правохранитель, заставлявший земляков "проголосовать" за присоединение области к РФ, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали и сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации части Херсонской области участвовал в организации незаконного"референдума" о присоединении к РФ.

Об этом информируют в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Работал с "новой властью" Херсона

Отмечается, что до широкомасштабного вторжения мужчина работал на Херсонском факультете Одесского государственного университета внутренних дел. После оккупации части области он начал активно сотрудничать с "новой властью".

"Бывший правоохранитель получил должность "начальника службы безопасности" на захваченном врагом коммунальном предприятии Агрофирма "Совхоз Белозерский". Он не гнушался доносами на работников, за что получал премии в рублях", - говорится в сообщении.

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Агитировал голосовать на "референдуме"

В сентябре 2022 года он активно приобщился к организации и проведению на территории Белозерской поселковой громады незаконного референдума о выходе Херсонской области из состава Украины и вхождения ее в состав РФ.

Мужчина настойчиво склонял работников захваченного предприятия к голосованию, а в случае отказа угрожал преследованиями оккупантов и невыплатой заработной платы. Также он организовывал работу так называемого "выездного избирательного участка" на территории агрофирмы, где граждане должны были голосовать под наблюдением "новой власти".

После деоккупации части Херсонщины перебежчик притаился, официально нигде не работал, но нелегально подрабатывал охранником, однако долго скрываться от правосудия ему не удалось.

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Подозрение предателю

Предателю сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности, а именно - участии в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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