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В Херсоне задержан экс-правохранитель, заставлявший земляков "проголосовать" за присоединение области к РФ, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали и сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации части Херсонской области участвовал в организации незаконного"референдума" о присоединении к РФ.

Об этом информируют в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Работал с "новой властью" Херсона

Отмечается, что до широкомасштабного вторжения мужчина работал на Херсонском факультете Одесского государственного университета внутренних дел. После оккупации части области он начал активно сотрудничать с "новой властью".

"Бывший правоохранитель получил должность "начальника службы безопасности" на захваченном врагом коммунальном предприятии Агрофирма "Совхоз Белозерский". Он не гнушался доносами на работников, за что получал премии в рублях", - говорится в сообщении.

Зрадника-колаборанта затримало ДБР у Херсоні

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Агитировал голосовать на "референдуме"

В сентябре 2022 года он активно приобщился к организации и проведению на территории Белозерской поселковой громады незаконного референдума о выходе Херсонской области из состава Украины и вхождения ее в состав РФ.

Мужчина настойчиво склонял работников захваченного предприятия к голосованию, а в случае отказа угрожал преследованиями оккупантов и невыплатой заработной платы. Также он организовывал работу так называемого "выездного избирательного участка" на территории агрофирмы, где граждане должны были голосовать под наблюдением "новой власти".

Зрадника-колаборанта затримало ДБР у Херсоні

После деоккупации части Херсонщины перебежчик притаился, официально нигде не работал, но нелегально подрабатывал охранником, однако долго скрываться от правосудия ему не удалось.

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Подозрение предателю

Предателю сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности, а именно - участии в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

референдум (1505) Херсон (2921) коллаборационизм (891) ГБР (3076)


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А точно "колишньому" ...?
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18.07.2024 13:19 Ответить
І чому не показати пику зрадника? Збираються відібрати ті рублі та відпустити?

Що там штепа, вже відбула покарання?

Як багато питань, та не має гарних новин....
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18.07.2024 14:30 Ответить
позбавлення волі на строк до 10 років - цей срок взагалі ні про що..... а 25-35 років це щось.
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18.07.2024 14:40 Ответить
Пожурите и отпустите. А он вам скажет что больше так не будет.
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18.07.2024 15:10 Ответить
Абсолютно массовое предательство! С первых дней пошло, и не с 24 февраля 22 г. А с марта 14 г. Все госслужащие почти. Всех служб, налоговая, прокуратура, менты, райздравы, районо, администрация, выборные мэры, депутаты всех уровней! В какой стране, когда такое было? Забыл директоров именно госпредприятий и оборонки. Дальше как? Ответа не знаю. Один я очевидно тут ошибаюсь.
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18.07.2024 16:01 Ответить
 
 