Предатель, вступивший в "МВД РФ" во время оккупации Балаклеи на Харьковщине, приговорен к 13 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО
Благодаря доказательной базе Службы безопасности 13 лет заключения получил еще один предатель, сотрудничавший с РФ во время оккупации Балаклеи на Харьковщине.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас, после окончания срока апелляции, приговор вступил в законную силу.
Как отмечается, осужденным является бывший работник местной теплосети, который после захвата громады вступил в оккупационное "МВД РФ".
Там его назначили в состав так называемого "отряда быстрого реагирования", который проводил массовые репрессии против жителей города.
Вместе с оккупантами он участвовал в облавах на местных жителей, выступавших против кремлевского режима. Во время таких "рейдов" людей похищали в российские застенки и грабили их дома под видом "обысков".
За сотрудничество с агрессором он получал от руководства оккупационного органа "зарплату" в российских рублях.
После освобождения Балаклеи коллаборационист сначала "залег на дно" по адресу временного проживания, а затем пытался сбежать в поселок Первомайское на Харьковщине. Там он планировал скрываться от правосудия.
Однако, ему это не удалось. Сотрудники военной контрразведки СБУ установили его местонахождение и задержали весной 2023 года.
По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 13 лет тюрьмы.
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