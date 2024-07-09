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Предатель, вступивший в "МВД РФ" во время оккупации Балаклеи на Харьковщине, приговорен к 13 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 13 лет заключения получил еще один предатель, сотрудничавший с РФ во время оккупации Балаклеи на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас, после окончания срока апелляции, приговор вступил в законную силу.

Как отмечается, осужденным является бывший работник местной теплосети, который после захвата громады вступил в оккупационное "МВД РФ".

Там его назначили в состав так называемого "отряда быстрого реагирования", который проводил массовые репрессии против жителей города.

Зрадник з Балаклії отримав вирок за співпрацю з Росією

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Вместе с оккупантами он участвовал в облавах на местных жителей, выступавших против кремлевского режима. Во время таких "рейдов" людей похищали в российские застенки и грабили их дома под видом "обысков".

За сотрудничество с агрессором он получал от руководства оккупационного органа "зарплату" в российских рублях.

Зрадник з Балаклії отримав вирок за співпрацю з Росією

После освобождения Балаклеи коллаборационист сначала "залег на дно" по адресу временного проживания, а затем пытался сбежать в поселок Первомайское на Харьковщине. Там он планировал скрываться от правосудия.

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Однако, ему это не удалось. Сотрудники военной контрразведки СБУ установили его местонахождение и задержали весной 2023 года.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 13 лет тюрьмы.

Автор: 

приговор (1236) СБУ (20053) суд (25144) коллаборационизм (883) Балаклея (266)


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мабуть плавати не вміє. Ото треба було у школі у басейн записатись.
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09.07.2024 16:25 Ответить
Чому ви не показуєте пики цих уйо...ків?! Уже ж є рішення суду! Країна має знати цих тварюк!
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09.07.2024 16:28 Ответить
Вот просто интересно, какие смягчающие обстоятельства не позволили.закрыть это выродка пожизненно ?.
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09.07.2024 16:59 Ответить
Річ в тім, що правоохоронці йому інкримінували не державну зраду, яка передбачає пожиттєве позбавлення волі, а колабораційну діяльність за що максимально його могли засудити до 15 років позбавлення волі. Різниця в складі злочину по цих статтях досить умовна. Як на мене то я вважаю що ця особа вчинила державну зраду, правоохоронні органи вважають, що він державі не зрадив, тому мабуть я помиляюсь..
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09.07.2024 17:42 Ответить
 
 