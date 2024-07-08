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Житель Славянска, снимавший работу украинских ПВО и РСЗО для "мдб днр", приговорен к 10 годам

Жителя Слов’янська за співпрацю з мдб днр засуджено до 10 років

Житель Славянска снимал на телефон работу украинских систем ПВО и РСЗО по вражеским целям и выкладывал отснятые материалы в пророссийскую группу. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину гражданина в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

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Отмечается, что в сентябре-ноябре 2023 года житель г. Славянска, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, распространял в "Telegram" информацию военного характера.

"Поддерживая оккупацию части Донецкой области войсками РФ, осужденный снимал на телефон работу украинских систем ПВО и РСЗО по вражеским целям, выкладывал отснятые материалы в пророссийскую группу, которую администрируют представители "мдб днр". Кроме того, делился фотографиями, по которым можно узнать места расположения военных ВСУ", - говорится в сообщении.

Решения своей судьбы он ждал под стражей.

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Автор: 

прокуратура (5035) секретная информация (57) коллаборационизм (883) Славянск (2605)


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Топ комментарии
+9
За чий рахунок цю істоту будуть кормити? Туалетний папір,яким воно буде жопу терти теж гроші коштує. Що це таке? Не простіше розстріляли? Чи військовий стан у нас тільки для бусифікації?
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08.07.2024 18:27 Ответить
+5
10 років за вбивства десятків людей? Малаці, самий гуманний суд в світі.
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08.07.2024 18:51 Ответить
+4
...на мотузку цапа... .
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08.07.2024 18:41 Ответить
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За чий рахунок цю істоту будуть кормити? Туалетний папір,яким воно буде жопу терти теж гроші коштує. Що це таке? Не простіше розстріляли? Чи військовий стан у нас тільки для бусифікації?
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08.07.2024 18:27 Ответить
А треба було Сволоту Розстріляти при спробі втечі, щоб інші тварюки боялися що й і з ними таке може статися.
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08.07.2024 19:47 Ответить
Не скудіє земля украінська на зрадників
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08.07.2024 18:29 Ответить
На парашу підора
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08.07.2024 18:33 Ответить
Навіщо його на парашу, там йому медальку дадуть
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08.07.2024 19:48 Ответить
На наших хлопців обміняти б
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08.07.2024 19:58 Ответить
...на мотузку цапа... .
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08.07.2024 18:41 Ответить
на гілляку.....
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08.07.2024 18:49 Ответить
На кол
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08.07.2024 19:57 Ответить
Заслужив ампутацію рук.
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08.07.2024 18:50 Ответить
10 років за вбивства десятків людей? Малаці, самий гуманний суд в світі.
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08.07.2024 18:51 Ответить
Вони там так налаштовані майже всі.
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08.07.2024 19:39 Ответить
Цікаво, скільки ще Охматдетів повинно статися, щоб такі суки не доїзжали до тюремної камери?
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08.07.2024 20:09 Ответить
Має один
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08.07.2024 23:19 Ответить
 
 