Житель Славянска, снимавший работу украинских ПВО и РСЗО для "мдб днр", приговорен к 10 годам

Житель Славянска снимал на телефон работу украинских систем ПВО и РСЗО по вражеским целям и выкладывал отснятые материалы в пророссийскую группу. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину гражданина в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

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Отмечается, что в сентябре-ноябре 2023 года житель г. Славянска, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, распространял в "Telegram" информацию военного характера.

"Поддерживая оккупацию части Донецкой области войсками РФ, осужденный снимал на телефон работу украинских систем ПВО и РСЗО по вражеским целям, выкладывал отснятые материалы в пророссийскую группу, которую администрируют представители "мдб днр". Кроме того, делился фотографиями, по которым можно узнать места расположения военных ВСУ", - говорится в сообщении.

Решения своей судьбы он ждал под стражей.

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