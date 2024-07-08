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Жителя Слов’янська, який знімав роботу українських ППО і РСЗВ для "мдб днр", засуджено до 10 років

Жителя Слов’янська за співпрацю з мдб днр засуджено до 10 років

Мешканець Слов'янська знімав на телефон роботу українських систем ППО та РСЗВ по ворожих цілях і викладав відзняті матеріали в проросійську групу. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру. 

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді вину громадянина у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Також дивіться: Передано до суду справу щодо 10 лікарів, які ставили фальшиві діагнози ухилянтам, вартість послуги сягала $3-4 тис., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Зазначається, що у вересні-листопаді 2023 року мешканець м. Слов’янська, раніше судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розповсюджував у "Telegram" інформацію воєнного характеру.

"Підтримуючи окупацію частини Донеччини військами рф, засуджений знімав на телефон роботу українських систем ППО та РСЗВ по ворожих цілях, викладав відзняті матеріали в проросійську групу, яку адмініструють представники "мдб днр". Крім того, ділився світлинами, по яких можна впізнати місця розташування військових ЗСУ", - ідеться в повідомленні.

На вирішення своєї долі він чекав під вартою.

Також дивіться: Зрадницю зі Слов’янська, яка "зливала" позиції ЗСУ, засудили до 11 років в’язниці, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

прокуратура (3705) секретна інформація (36) колабораціонізм (1171) Слов’янськ (632)


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Топ коментарі
+9
За чий рахунок цю істоту будуть кормити? Туалетний папір,яким воно буде жопу терти теж гроші коштує. Що це таке? Не простіше розстріляли? Чи військовий стан у нас тільки для бусифікації?
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08.07.2024 18:27 Відповісти
+5
10 років за вбивства десятків людей? Малаці, самий гуманний суд в світі.
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08.07.2024 18:51 Відповісти
+4
...на мотузку цапа... .
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08.07.2024 18:41 Відповісти
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За чий рахунок цю істоту будуть кормити? Туалетний папір,яким воно буде жопу терти теж гроші коштує. Що це таке? Не простіше розстріляли? Чи військовий стан у нас тільки для бусифікації?
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08.07.2024 18:27 Відповісти
А треба було Сволоту Розстріляти при спробі втечі, щоб інші тварюки боялися що й і з ними таке може статися.
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08.07.2024 19:47 Відповісти
Не скудіє земля украінська на зрадників
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08.07.2024 18:29 Відповісти
На парашу підора
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08.07.2024 18:33 Відповісти
Навіщо його на парашу, там йому медальку дадуть
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08.07.2024 19:48 Відповісти
На наших хлопців обміняти б
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08.07.2024 19:58 Відповісти
...на мотузку цапа... .
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08.07.2024 18:41 Відповісти
на гілляку.....
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08.07.2024 18:49 Відповісти
На кол
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08.07.2024 19:57 Відповісти
Заслужив ампутацію рук.
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08.07.2024 18:50 Відповісти
10 років за вбивства десятків людей? Малаці, самий гуманний суд в світі.
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08.07.2024 18:51 Відповісти
Вони там так налаштовані майже всі.
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08.07.2024 19:39 Відповісти
Цікаво, скільки ще Охматдетів повинно статися, щоб такі суки не доїзжали до тюремної камери?
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08.07.2024 20:09 Відповісти
Має один
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08.07.2024 23:19 Відповісти
 
 