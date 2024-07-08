Жителя Слов’янська, який знімав роботу українських ППО і РСЗВ для "мдб днр", засуджено до 10 років

Мешканець Слов'янська знімав на телефон роботу українських систем ППО та РСЗВ по ворожих цілях і викладав відзняті матеріали в проросійську групу. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді вину громадянина у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

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Зазначається, що у вересні-листопаді 2023 року мешканець м. Слов’янська, раніше судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розповсюджував у "Telegram" інформацію воєнного характеру.

"Підтримуючи окупацію частини Донеччини військами рф, засуджений знімав на телефон роботу українських систем ППО та РСЗВ по ворожих цілях, викладав відзняті матеріали в проросійську групу, яку адмініструють представники "мдб днр". Крім того, ділився світлинами, по яких можна впізнати місця розташування військових ЗСУ", - ідеться в повідомленні.

На вирішення своєї долі він чекав під вартою.

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