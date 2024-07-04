По материалам СБУ на значительные сроки осуждены два коллаборанта, которые сотрудничали с РФ на Донбассе. ФОТО

Благодаря доказательной базе СБУ реальные сроки заключения получили двое коллаборантов, которые сотрудничали с РФ в Донецкой и Луганской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди них - информатор российского ГРУ. Она проживала в городе Константиновка Донецкой области и была на связи с командиром вражеской группы спецназначения.

Фигурантка обходила окружающую местность, где фиксировала места базирования подразделений ВСУ вблизи передовой. По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать информацию коллаборантки для осуществления авиационных и ракетно-артиллерийских ударов по локациям Сил обороны.

СБУ сорвала планы агрессора благодаря своевременному задержанию вражеской пособницы в январе 2024 года. По материалам СБУ суд назначил ей 14 лет тюрьмы.

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Второй осужденный - бывший работник агрокомпании в Сватовском районе Луганщины. После захвата общины он обустроил в собственном дворе СТО для ремонта военной техники рашистов. Кроме того, коллаборационист отвозил на передовую личный состав и боеприпасы оккупационных группировок РФ, а также стройматериалы для обустройства вражеских траншей. Для этого использовал транспорт, похищенный из автопарка сельхозпредприятия.

Позже злоумышленник решил переехать в город Борисполь Киевской области, где надеялся "легализоваться" как переселенец. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 13 лет тюрьмы.

Обоих вражеских пособников суд признал виновными по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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