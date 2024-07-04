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Шпионили за морской охраной Одесщины: СБУ задержала агента ФСБ РФ и его сообщницу. ФОТО

Служба безопасности задержала еще двух участников агентурной сети ФСБ, действовавшей в Одесской и Днепропетровской областях. Злоумышленники корректировали ракетно-пушечные удары РФ по военной инфраструктуре Сил обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание агента ФСБ

"По заданию российской спецслужбы 23-летний одессит и его 18-летняя невеста разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, обороняющих акваторию портового города. Чтобы получить разведданные, фигуранты обходили местность под видом прогулок молодоженов и фотографировались на фоне "нужных" объектов", - говорится в сообщении.

Указано, что из полученных сведений предатель готовил агентурный "отчет" для своего куратора из управления ФСБ по Восточному военному округу РФ, его личность уже установлена СБУ.

Агент ФСБ в Одеській області

Также смотрите: Разведывали места размещения систем ПВО в Одессе: СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ. ФОТО

В случае получения актуальной развединформации оккупанты планировали использовать ее для воздушных ударов по местам базирования украинских защитников.

Но СБУ сорвала вражеский замысел и задержала фигурантов с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели.

Агент получил задание для срыва мобилизации

В СБУ отметили, что в ходе расследования установлено, что одессит также имел задание расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию.

По данным следствия, молодой человек попал в поле зрения оккупантов в мае этого года через анонимные чаты в Телеграм-канале, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации. После вербовки он привлек к подрывной деятельности свою подругу.

Во время обысков в доме задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Также обнаружено банковскую карточку, на которую поступали деньги от ФСБ, и партию антиукраинских листовок.

Агент ФСБ в Одеській області

Смотрите также: Задержан агент российского спецназа, шпионивший за Силами обороны в Донецкой области, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что грозит?

На данное время следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступные действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движение или расположение ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Сейчас агент находится под стражей, в отношении его сообщницы решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К пожизненному лишению свободы приговорили жительницу Черкасс, корректировавшую ракетные удары РФ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Одесса (7921) Одесская область (3637) СБУ (20038) шпионаж (1409)


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Топ комментарии
+15
Чергові мерзенні ублюдіни...
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04.07.2024 10:46 Ответить
+9
Прив'язати до морського дрона камікадзе і пустити на кацапські корита в "радную гавень".
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04.07.2024 10:55 Ответить
+7
"23-річний одесит і його 18-річна наречена" - а весілля буде саме багатолюдне, на зоні.
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04.07.2024 11:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
одесит також мав завдання розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації
=======

Люди потім ходять, читають і думають, що їх ТЦК хоче в бусику в армію забрати
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04.07.2024 10:42 Ответить
Ти теж листівки клеїш, правдоруб?
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04.07.2024 12:36 Ответить
Чергові мерзенні ублюдіни...
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04.07.2024 10:46 Ответить
Обнулити цих 3.14д@рів при спробі втечі...
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05.07.2024 11:59 Ответить
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05.07.2024 17:07 Ответить
підтримую! бажано з контрольним
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06.07.2024 17:36 Ответить
Прив'язати до морського дрона камікадзе і пустити на кацапські корита в "радную гавень".
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04.07.2024 10:55 Ответить
Какой кароши генафонд! И Тису форсировать не надо....
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04.07.2024 11:44 Ответить
"23-річний одесит і його 18-річна наречена" - а весілля буде саме багатолюдне, на зоні.
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04.07.2024 11:48 Ответить
вбийте мразоту!
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04.07.2024 13:14 Ответить
На жаль подібні новини не рідкість, 8 років? Пїд час вїйни не до сентіментів. Треба брати приклад з Британцїв часїв Другої Свїтової Вїйни. Ті коли ловили німецького шпигуна ї його провина була доведена- його вїшали, Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Або навпаки. Якщо вїдмовлялися - вїшали обох. Тїльки так можливо викоренити цих проросійских щурячих виродкїв.
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05.07.2024 16:22 Ответить
Типові убивці Українців, за вказівкою рашистів! В Україні йшов, 11 рік московської війни… З них уже толку не буде, це генетичне біосміття, сруськага лайна!

Чим вони відрізняються, від убивць з московщини?? Вони разом, убивали Українців!!!
Таких, ригоАНАЛИ у 2014 році, збирали автобусами по обласним центрам і везли в Київ, для масовки на АнтиМайдан, до Калашнікова, Алмаза, татарова, льовочкиних, сівковичів, деркачів..
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05.07.2024 16:42 Ответить
Пам'ятаю, весь Дружби Уродів був заставлений автобусами АН з двох сторін.
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07.07.2024 08:20 Ответить
Тепер, з 2022 року, пасажири цих автобусів, разом з родичами, відкрито ГАДЯТЬ в Україні, та допомагають рашистам, УБИВАТИ УКРАЇНЦІВ!!
Це і, оті ЖДУНИ!!
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07.07.2024 09:10 Ответить
Сподіваюсь ці чорти отримають пожиттєвий термін ув'язнення.
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05.07.2024 22:44 Ответить
Щасливого медового місяця кожному окремо за колючкою
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06.07.2024 13:04 Ответить
По умолчанию , при аресте , стерилизовать, потом уже там всякие вопросы задавать(с пристрастием).
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07.07.2024 19:30 Ответить
Одеса похожа на Маріуполь.
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08.07.2024 00:38 Ответить
 
 