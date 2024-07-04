Шпионили за морской охраной Одесщины: СБУ задержала агента ФСБ РФ и его сообщницу. ФОТО
Служба безопасности задержала еще двух участников агентурной сети ФСБ, действовавшей в Одесской и Днепропетровской областях. Злоумышленники корректировали ракетно-пушечные удары РФ по военной инфраструктуре Сил обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задание агента ФСБ
"По заданию российской спецслужбы 23-летний одессит и его 18-летняя невеста разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, обороняющих акваторию портового города. Чтобы получить разведданные, фигуранты обходили местность под видом прогулок молодоженов и фотографировались на фоне "нужных" объектов", - говорится в сообщении.
Указано, что из полученных сведений предатель готовил агентурный "отчет" для своего куратора из управления ФСБ по Восточному военному округу РФ, его личность уже установлена СБУ.
В случае получения актуальной развединформации оккупанты планировали использовать ее для воздушных ударов по местам базирования украинских защитников.
Но СБУ сорвала вражеский замысел и задержала фигурантов с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели.
Агент получил задание для срыва мобилизации
В СБУ отметили, что в ходе расследования установлено, что одессит также имел задание расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию.
По данным следствия, молодой человек попал в поле зрения оккупантов в мае этого года через анонимные чаты в Телеграм-канале, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации. После вербовки он привлек к подрывной деятельности свою подругу.
Во время обысков в доме задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Также обнаружено банковскую карточку, на которую поступали деньги от ФСБ, и партию антиукраинских листовок.
Что грозит?
На данное время следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Преступные действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движение или расположение ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Сейчас агент находится под стражей, в отношении его сообщницы решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
=======
Люди потім ходять, читають і думають, що їх ТЦК хоче в бусику в армію забрати
Чим вони відрізняються, від убивць з московщини?? Вони разом, убивали Українців!!!
Таких, ригоАНАЛИ у 2014 році, збирали автобусами по обласним центрам і везли в Київ, для масовки на АнтиМайдан, до Калашнікова, Алмаза, татарова, льовочкиних, сівковичів, деркачів..
Це і, оті ЖДУНИ!!