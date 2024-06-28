Задержан агент российского спецназа, шпионивший за Силами обороны в Донецкой области, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, который шпионил за расположением украинских защитников в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задача агента
Отмечается, что мужчина разведывал места базирования личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Покровском направлении, где продолжаются непрерывные бои.
Больше всего врага интересовали места укрепрайонов и огневых позиций артиллерии. Эта информация была нужна оккупантам для подготовки новых наступлений и прорыва обороны ВСУ.
Для сбора сведений агент пешком обходил местность, где фиксировал нужные ему позиции. Полученные координаты он обозначал на гугл-картах.
Служба безопасности задержала фигуранта в его собственном доме. Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.
Вербовка агента
По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда, работник частной охранной компании.
В апреле этого года мужчину дистанционно завербовал спецназовец Росгвардии, который сотрудничает с военной разведкой РФ. Его личность уже установлена Службой безопасности.
В поле зрения оккупантов предатель попал как активный пользователь пророссийских телеграмм-каналов, где оставлял свои антиукраинские комментарии.
Подозрение о государственной измене
Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Жодних змін щодо посилення покарання за дії таких зрадників-убивць московських, зеленський з приблудами95 на посадах, так і внесли!!!
Випадково забули чи навмисно, ними опікуються та охороняють рашистів ???