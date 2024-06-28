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Новости Фото Государственная измена
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Задержан агент российского спецназа, шпионивший за Силами обороны в Донецкой области, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, который шпионил за расположением украинских защитников в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Отмечается, что мужчина разведывал места базирования личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Покровском направлении, где продолжаются непрерывные бои.

Больше всего врага интересовали места укрепрайонов и огневых позиций артиллерии. Эта информация была нужна оккупантам для подготовки новых наступлений и прорыва обороны ВСУ.

СБУ викрила російського агента на Донеччині

Для сбора сведений агент пешком обходил местность, где фиксировал нужные ему позиции. Полученные координаты он обозначал на гугл-картах.

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Служба безопасности задержала фигуранта в его собственном доме. Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

Вербовка агента

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда, работник частной охранной компании.

СБУ викрила російського агента на Донеччині
СБУ викрила російського агента на Донеччині

В апреле этого года мужчину дистанционно завербовал спецназовец Росгвардии, который сотрудничает с военной разведкой РФ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

В поле зрения оккупантов предатель попал как активный пользователь пророссийских телеграмм-каналов, где оставлял свои антиукраинские комментарии.

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Подозрение о государственной измене

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ викрила російського агента на Донеччині
СБУ викрила російського агента на Донеччині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионил за позициями украинских войск в Волчанске: СБУ задержала информатора спецслужб РФ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19985) шпионаж (1406) Донецкая область (9920) государственная измена (1566)


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Топ комментарии
+4
вбийте падлюку! Воно гірше ніж окупанти!
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28.06.2024 10:47
+2
..зрадники - ідіоти, дебіли.. пожиттєво роблять себе залежними від волі вербувальників, холопами сцаря-хуйла, навіть якщо повезе "не спалитися"
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28.06.2024 10:29
+1
Який сенс блюрити інформацію, яка вже була відправлена безпосередньо кацапській розвідці?...
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28.06.2024 10:34
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..зрадники - ідіоти, дебіли.. пожиттєво роблять себе залежними від волі вербувальників, холопами сцаря-хуйла, навіть якщо повезе "не спалитися"
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28.06.2024 10:29 Ответить
Який сенс блюрити інформацію, яка вже була відправлена безпосередньо кацапській розвідці?...
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28.06.2024 10:34 Ответить
щоб поплічники спаленого агента робили тіж самі помилки в листуванні, по яким їх виловлює система розпізнавання шпигунів
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28.06.2024 11:56 Ответить
Там фото і адреси заблюрені...які там помилки можуть бути, коли все відкритим текстом пишуть обидві сторони?...
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28.06.2024 11:59 Ответить
вбийте падлюку! Воно гірше ніж окупанти!
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28.06.2024 10:47 Ответить
Безкарність привладних, за здачу прутіну його вагнерівців, обернулася для Українців, Кривавою банею з 2022 року!!
Жодних змін щодо посилення покарання за дії таких зрадників-убивць московських, зеленський з приблудами95 на посадах, так і внесли!!!
Випадково забули чи навмисно, ними опікуються та охороняють рашистів ???
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28.06.2024 10:59 Ответить
ці тєлєграмні зрадники настількі тупі та нікчемні по життю, що навіть не мали чумадана, щоб зібратис на росію ще до 22-го року.
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28.06.2024 12:17 Ответить
Тю, шо вы требовать от ледачих ждунiв?
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29.06.2024 20:05 Ответить
Уже погиб при попытке к бегству. Коллаборанты после потрошения всегда пытаются убежать ))))))
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28.06.2024 12:37 Ответить
Кацапа звичайна. У него даже хата на кацапский манер... Поди лет 100 назад при новоселье первым в эту хату запустили таргана, типо, счастье и достаток приносит... А уже в наше время ту халупу обкожушили...
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29.06.2024 20:04 Ответить
 
 