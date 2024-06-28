Задержан агент российского спецназа, шпионивший за Силами обороны в Донецкой области, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, который шпионил за расположением украинских защитников в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Отмечается, что мужчина разведывал места базирования личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Покровском направлении, где продолжаются непрерывные бои.

Больше всего врага интересовали места укрепрайонов и огневых позиций артиллерии. Эта информация была нужна оккупантам для подготовки новых наступлений и прорыва обороны ВСУ.

Для сбора сведений агент пешком обходил местность, где фиксировал нужные ему позиции. Полученные координаты он обозначал на гугл-картах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За госизмену будут судить экс-офицера Национального космического агентства

Служба безопасности задержала фигуранта в его собственном доме. Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

Вербовка агента

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда, работник частной охранной компании.





В апреле этого года мужчину дистанционно завербовал спецназовец Росгвардии, который сотрудничает с военной разведкой РФ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

В поле зрения оккупантов предатель попал как активный пользователь пророссийских телеграмм-каналов, где оставлял свои антиукраинские комментарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионила за подразделениями Сил обороны на Днепропетровщине и Запорожье: СБУ задержала информаторку РФ. ФОТО

Подозрение о государственной измене

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионил за позициями украинских войск в Волчанске: СБУ задержала информатора спецслужб РФ. ФОТО