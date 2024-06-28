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Новини
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За держзраду судитимуть ексофіцера Національного космічного агентства

За зраду судитимуть колишнього офіцера Національного космічного агентства

У Житомирі судитимуть чергового зрадника-дезертира із Національного космічного агентства України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Управління СБУ в Житомирській області

Зазначається, що перед судом постане ексофіцер Національного космічного агентства України, який перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту та добровільно розпочав службу в окупаційній армії РФ.

За даними СБУ, 37-річний зрадник досі продовжує працювати у центрі дальнього космічного зв’язку поблизу Євпаторії (Крим), проте вже на боці країни-агресорки.

Саме з цієї військової частини росіяни керують орбітальним угрупованням своїх космічних апаратів і паралельно здійснюють "прикриття" командних пунктів та інших важливих об’єктів.

Читайте: До 15 років засуджено зрадницю, яка готувала ворожий удар по штабах ЗСУ на Сумщині, - СБУ. ФОТО

За даними спецслужби, зрадником є колишній випускник житомирського військового вишу, який серед іншого займається й підготовкою фахівців із радіоелектронної та космічної розвідки.

"Для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки його було відряджено до одного із майданчиків управління і випробувань Національного космічного агентства України (АР Крим). Після окупації росією півострова тодішній капітан зрадив військовій присязі на вірність Батьківщині та не виконав розпорядження щодо виїзду на підконтрольну Україні територію. Натомість, вітаючи прихід "руського міра" в Крим, у березні 2014 року дезертир прийняв пропозицію представників окупаційної влади, отримав російський паспорт та уклав контракт на проходження військової служби у складі збройних сил рф з дислокацією в тимчасово окупованому Вітіно (Крим)", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно обвинувачують фігуранта у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу.

Також читайте: Висловлювання нардепів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням, - ДБР провело лінгвістичний аналіз

Автор: 

СБУ (12912) державна зрада (1712)


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Топ коментарі
+7
..можете его даже расстрелять, иммитаторы херовы..
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28.06.2024 02:13
+5
- А боярыня твоя где? В церкви, что ли?
- Боярыня моя со своим любовником Якиным на https://citaty.info/topic/kavkaz Кавказ сегодня убежала.
- Врёшь!
- Ей-богу!
- Ловят? Как поймают, Якина на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!..
(с)
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28.06.2024 01:58
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- А боярыня твоя где? В церкви, что ли?
- Боярыня моя со своим любовником Якиным на https://citaty.info/topic/kavkaz Кавказ сегодня убежала.
- Врёшь!
- Ей-богу!
- Ловят? Как поймают, Якина на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!..
(с)
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28.06.2024 01:58 Відповісти
..можете его даже расстрелять, иммитаторы херовы..
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28.06.2024 02:13 Відповісти
Стісняюсь спитать: а скільки треба було "занести", щоб "його було відряджено до одного із майданчиків управління і випробувань Національного космічного агентства України (АР Крим)."? Джерело:
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28.06.2024 02:26 Відповісти
Навіщо заносити, його ж у службове відрядження відправили, а не на курорт
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28.06.2024 05:06 Відповісти
Сподіваюся що в Євпаторії нема вже антен.
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28.06.2024 05:06 Відповісти
Йому, зраднику, від суду не холодно, не жарко. Пообіцяйте йому, що вивезите на материкову Україну і він почне всцикатися по ночах.
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28.06.2024 07:39 Відповісти
Не пройшло і 10 років....
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28.06.2024 08:44 Відповісти
Якого, агентства, це суцільне шарлотанство . Агентство є а ракет не має , 30 ть років, Україна їх годувала, а коли, почалась війна, з'явилося що ніху..... не має . Супутник і ті відсутні . Агенція по распілу коштореса та допомогі москалям . Там же через одного шанувальники Совка .
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28.06.2024 09:35 Відповісти
Интересную историю я вам расскажу: ещё во время оно Украина надувала щёки "космическая держава" и пыталась запустить этот центр космической связи. А чтоб его починить - транзистора с радиорынка не достаточно. Так вот, братская Расия предоставила пару клистронов-магнетронов для этого БЕСПЛАТНО.
Совпадение?
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28.06.2024 09:54 Відповісти
Вполне возможно, тогда продвигался Янукович и кацапы рассчитывали, что вся Украина ляжет под них без всякого сопротивления по примеру пассивных белорусских геев
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28.06.2024 10:45 Відповісти
Станом на 2013 процес "лягання України" вийшов на завершальну стадію, але якунєвічю захотілося стати "царіцею морскою", і щоб інша "бидлоеліта" була "у нєво на пасилках"...
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28.06.2024 12:01 Відповісти
 
 