За держзраду судитимуть ексофіцера Національного космічного агентства

У Житомирі судитимуть чергового зрадника-дезертира із Національного космічного агентства України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Управління СБУ в Житомирській області

Зазначається, що перед судом постане ексофіцер Національного космічного агентства України, який перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту та добровільно розпочав службу в окупаційній армії РФ.

За даними СБУ, 37-річний зрадник досі продовжує працювати у центрі дальнього космічного зв’язку поблизу Євпаторії (Крим), проте вже на боці країни-агресорки.

Саме з цієї військової частини росіяни керують орбітальним угрупованням своїх космічних апаратів і паралельно здійснюють "прикриття" командних пунктів та інших важливих об’єктів.

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За даними спецслужби, зрадником є колишній випускник житомирського військового вишу, який серед іншого займається й підготовкою фахівців із радіоелектронної та космічної розвідки.

"Для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки його було відряджено до одного із майданчиків управління і випробувань Національного космічного агентства України (АР Крим). Після окупації росією півострова тодішній капітан зрадив військовій присязі на вірність Батьківщині та не виконав розпорядження щодо виїзду на підконтрольну Україні територію. Натомість, вітаючи прихід "руського міра" в Крим, у березні 2014 року дезертир прийняв пропозицію представників окупаційної влади, отримав російський паспорт та уклав контракт на проходження військової служби у складі збройних сил рф з дислокацією в тимчасово окупованому Вітіно (Крим)", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно обвинувачують фігуранта у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу.

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