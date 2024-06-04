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депутат (1756) путін (23325) державна зрада (1640) ДБР (3303)

Висловлювання нардепів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням, - ДБР провело лінгвістичний аналіз

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ДБР та лінгвісти, зіставивши виступ російського диктатора Володимира Путіна перед повномасштабним вторгненням і наративи низки народних депутатів України, яким наразі висунули підозру в державній зраді, знайшли ознаки тотожності.

Про це заявив перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Удовиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Усі були приголомшені тим, що сталося, весь світ дивився звернення президента ворожої країни, чув ті наративи, якими він виправдовував необхідність так званої СВО. І, знаєте, тоді в мене з'явилося відчуття, що це вже було, я вже це чув - таке собі дежавю", - розповів Удовиченко.

За словами першого заступника директора відомства, тоді в ДБР почали аналізувати публічні виступи українських політиків.

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"Ми зрозуміли, що саме ці путінські наративи віднедавна окремі українські політики доводять до суспільства, формуючи, власне, конкретну громадську думку", - зазначив Удовиченко.

Отже, як пояснив він, у практиці українських правоохоронців з'явилася нова форма злочину держзради - "вербальне сприяння підривній діяльності".

Удовиченко розповів, що після того як переконали генпрокурора в необхідності застосування нової моделі визначення держзради, почали працювати безпосередньо з експертами-лінгвістами.

"Поясню простими словами: зіставляли виступ Путіна з публічними заявами Кузьміна, Киви, Рабіновича, Волошина, Шуфрича. Експерти... сказали "так, фрази справді тотожні". Отже, той наратив, який озвучив Путін, наші народні депутати впроваджували і поширювали в українському суспільстві протягом певного часу, формували громадську думку", - звернув увагу перший заступник директора ДБР.

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У такий спосіб, як наголосив він, сприйняття виступів цих депутатів як представлення їх політичної позиції було хибним.

"Говорячи по-шпигунськи, вони відпрацьовували завдання. Жодним чином це не було політичною позицією - це була підготовка громадської думки до тих процесів, які, на жаль, сьогодні відбуваються з нашою країною", - зауважив Удовиченко.

За даними Чесно, понад 50 нардепів є підозрюваними у кримінальних провадженнях.

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Топ коментарі
+10
А чи не хочуть у ДБР провести лінгвоекспертищу деяких жартів 95 кварталу стосовно Майдану, України і посуванню кчцапами украхнських кордонів?
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04.06.2024 10:49
+10
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04.06.2024 10:52
+7
не з того починаєте !!! треба було починати перевірку з 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 років, "найвеличнішого" зе-янелоха оманського та усієї його прокацтської фсб шобли з ж ОПи прі3.14здента - з дермаків, татарових, подоляків і тд.тп. !!!



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04.06.2024 10:50
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Клоуны *** ...никому ваши лингвистични експертизы не в хер не вперлись
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04.06.2024 10:45 Відповісти
А чи не хочуть у ДБР провести лінгвоекспертищу деяких жартів 95 кварталу стосовно Майдану, України і посуванню кчцапами украхнських кордонів?
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04.06.2024 10:49 Відповісти
Якщо зробити такі самі експертизи інших опзжшників, результати будуть схожі.
При гіпотетичному формуванні Уряду Національного Порятунку і Довіри оці самі "вербально сприяючі підривній діяльності" теж увійдуть до його складу. Інакше УНПД буде неповним, без представників опозиції, отже, ні на яку "єдність" формально претендувати не зможе.
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04.06.2024 10:49 Відповісти
До речі, дуже показово, що за контроверсійні рішення (на кшталт закону про мобілізацію) разом зі слугами голосували опзж, а от ЄС, притомна частина Голосу та навіть БЮТ НЕ ГОЛОСУВАЛИ!!!
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04.06.2024 10:59 Відповісти
не з того починаєте !!! треба було починати перевірку з 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 років, "найвеличнішого" зе-янелоха оманського та усієї його прокацтської фсб шобли з ж ОПи прі3.14здента - з дермаків, татарових, подоляків і тд.тп. !!!



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04.06.2024 10:50 Відповісти
якась казуїстика навиворіт
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04.06.2024 10:51 Відповісти
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04.06.2024 10:52 Відповісти
А "сайдьомся пасєрєдінє" досліджували?
А "российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"?
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04.06.2024 10:52 Відповісти
Варто висвітлювати суспільству незалежну оцінку лінгвістів стосовно висловлювань всіх публічних осіб. Ну от, наприклад, зараз всі прокацаплені шнирі скавчать про "нелігітимність зє" і хором підбурють до Майдану який має вимагати виборів. Вся ця фуйня написана в москві і тих хто це проголошує потрібно били халявами по пиці.
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04.06.2024 10:54 Відповісти
До речі, Порох у Раді прямо виступив і сказав, що це фігня і він цього не підтримує... Це показово! Бо якби були дійсно законні підстави, опозиція б це підхопила.
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04.06.2024 11:01 Відповісти
На жаль таких шнирів прямо тут достатньо.
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04.06.2024 11:35 Відповісти
Та "да". Трохи ще лишилось, але з кожним їх стає менше.
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04.06.2024 12:07 Відповісти
"Ми зрозуміли, що саме ці путінські наративи українські політики майбутні верховні головнокомандувачі доводять до суспільства, формуючи, власне, конкретну громадську думку"
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04.06.2024 11:00 Відповісти
А хоч один конкретний наратив оприлюднити і хоч одного депутата, що його повторював, для прикладу слабо? Щоб можна було оцінити, що ви там нарили, бо довіри до зеленого патякання ноль. Пʼять років суцільного кіздєжа, єцифровізації та єдіжіталізації уже задовбали.
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04.06.2024 11:20 Відповісти
"Пять років" це фігня в порівнянні з тим терміном який призначить Суд Зєлєнскому і його найближчим поплічникам...
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04.06.2024 11:40 Відповісти
а де у переліку Люся Абдрестович???
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04.06.2024 11:20 Відповісти
Це жиденя ще своє отримає... Карма **** зла.
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04.06.2024 11:41 Відповісти
Заяви нардепів України тотожні із заявами пуйла? Виходить, що Кузьмін, Кива, Рабінович, Волошин, Шуфрич та інші вороги, а їх брати єлдак, татаров, шурма, смірнов,подоляк патріоти? Це виходить, що є природні вовки, які ідять м'ясо, а є для зелених баранів ті, що їдять траву?
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04.06.2024 11:28 Відповісти
Невже прокинулися? Скоріше просто вдають бурхливу діяльність.
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04.06.2024 13:27 Відповісти
Підтримую повністю, аналіз лінгвістів треба провести для депутатів ,а також аматорів із 95 кварталу .
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04.06.2024 20:31 Відповісти
"зіставляли виступ Путіна з публічними заявами Кузьміна, Киви, Рабіновича, Волошина, Шуфрича" (с)
??? Чому в цьому списку нема Бойка, Павленка, Качного, Німченка, Скорика та інших??? (цих, хто зараз засідає в Раді, згадав, з потугами. Тих хто втік - Натаху, наприклад - пропускаю).
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04.06.2024 23:28 Відповісти
"у практиці українських правоохоронців з'явилася нова форма злочину держзради - "вербальне сприяння підривній діяльності""

Цю практику конче потрібно оформити окремою статтею в Кримінальному Кодексі.
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04.06.2024 23:30 Відповісти
 
 