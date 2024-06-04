Висловлювання нардепів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням, - ДБР провело лінгвістичний аналіз
ДБР та лінгвісти, зіставивши виступ російського диктатора Володимира Путіна перед повномасштабним вторгненням і наративи низки народних депутатів України, яким наразі висунули підозру в державній зраді, знайшли ознаки тотожності.
Про це заявив перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Удовиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Усі були приголомшені тим, що сталося, весь світ дивився звернення президента ворожої країни, чув ті наративи, якими він виправдовував необхідність так званої СВО. І, знаєте, тоді в мене з'явилося відчуття, що це вже було, я вже це чув - таке собі дежавю", - розповів Удовиченко.
За словами першого заступника директора відомства, тоді в ДБР почали аналізувати публічні виступи українських політиків.
"Ми зрозуміли, що саме ці путінські наративи віднедавна окремі українські політики доводять до суспільства, формуючи, власне, конкретну громадську думку", - зазначив Удовиченко.
Отже, як пояснив він, у практиці українських правоохоронців з'явилася нова форма злочину держзради - "вербальне сприяння підривній діяльності".
Удовиченко розповів, що після того як переконали генпрокурора в необхідності застосування нової моделі визначення держзради, почали працювати безпосередньо з експертами-лінгвістами.
"Поясню простими словами: зіставляли виступ Путіна з публічними заявами Кузьміна, Киви, Рабіновича, Волошина, Шуфрича. Експерти... сказали "так, фрази справді тотожні". Отже, той наратив, який озвучив Путін, наші народні депутати впроваджували і поширювали в українському суспільстві протягом певного часу, формували громадську думку", - звернув увагу перший заступник директора ДБР.
У такий спосіб, як наголосив він, сприйняття виступів цих депутатів як представлення їх політичної позиції було хибним.
"Говорячи по-шпигунськи, вони відпрацьовували завдання. Жодним чином це не було політичною позицією - це була підготовка громадської думки до тих процесів, які, на жаль, сьогодні відбуваються з нашою країною", - зауважив Удовиченко.
За даними Чесно, понад 50 нардепів є підозрюваними у кримінальних провадженнях.
Будь ласка, зачекайте...
При гіпотетичному формуванні Уряду Національного Порятунку і Довіри оці самі "вербально сприяючі підривній діяльності" теж увійдуть до його складу. Інакше УНПД буде неповним, без представників опозиції, отже, ні на яку "єдність" формально претендувати не зможе.
А "российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"?
українські політикимайбутні верховні головнокомандувачі доводять до суспільства, формуючи, власне, конкретну громадську думку"
??? Чому в цьому списку нема Бойка, Павленка, Качного, Німченка, Скорика та інших??? (цих, хто зараз засідає в Раді, згадав, з потугами. Тих хто втік - Натаху, наприклад - пропускаю).
Цю практику конче потрібно оформити окремою статтею в Кримінальному Кодексі.