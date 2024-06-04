Справа щодо держзради Дубінського на завершальному етапі, на суді суспільство почує багато цікавого, - заступник директора ДБР Удовиченко

Наразі розслідування справи щодо підозри народному депутату Олександру Дубінському в держзраді перебуває на завершальному етапі.

Про це заявив перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Удовиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Удовиченко зазначив, що один зі злочинів, який інкримінують Дубінському, - державна зрада.

"Сприяння РФ у формуванні медійної і публічної думки, намагання зіпсувати політичні відносини України і США", - пояснив перший заступник директора ДБР.

"Давайте подивимося, як це виглядає. Народний депутат від правлячої партії проводить пресконференцію щодо фактів можливої корупції вищим політичним керівництвом одного із наших стратегічних партнерів. Це інструмент, який із великою вірогідністю може створити політичну турбулентність", - зазначив він.

Удовиченко наголосив, що спроби Дубінського пояснити свої дії через призму журналістської та громадської діяльності не відповідають дійсності.

"Дубінський каже, що став жертвою репресій і переслідувань. Ні, ні, і ще раз ні. Коли суд буде досліджувати докази, суспільство почує багато цікавого", - звернув увагу перший заступник директора бюро.

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Він додав, що наразі розслідування справи перебуває на завершальному етапі.

Справа Олександра Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

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2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

7 грудня Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою.