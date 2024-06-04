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державна зрада (1640) ДБР (3303) Дубінський Олександр (491)

Справа щодо держзради Дубінського на завершальному етапі, на суді суспільство почує багато цікавого, - заступник директора ДБР Удовиченко

Суд над Дубінським

Наразі розслідування справи щодо підозри народному депутату Олександру Дубінському в держзраді перебуває на завершальному етапі.

Про це заявив перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Удовиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Удовиченко зазначив, що один зі злочинів, який інкримінують Дубінському, - державна зрада.

"Сприяння РФ у формуванні медійної і публічної думки, намагання зіпсувати політичні відносини України і США", - пояснив перший заступник директора ДБР.

"Давайте подивимося, як це виглядає. Народний депутат від правлячої партії проводить пресконференцію щодо фактів можливої корупції вищим політичним керівництвом одного із наших стратегічних партнерів. Це інструмент, який із великою вірогідністю може створити політичну турбулентність", - зазначив він.

Удовиченко наголосив, що спроби Дубінського пояснити свої дії через призму журналістської та громадської діяльності не відповідають дійсності.

"Дубінський каже, що став жертвою репресій і переслідувань. Ні, ні, і ще раз ні. Коли суд буде досліджувати докази, суспільство почує багато цікавого", - звернув увагу перший заступник директора бюро.

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Він додав, що наразі розслідування справи перебуває на завершальному етапі.

Справа Олександра Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

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2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

7 грудня Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою.

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Топ коментарі
+10
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04.06.2024 10:39
+5
мамка любит носить передачи
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04.06.2024 10:23
+5
правильний суддя, закриє засідання, від зайвих.
і через деякий час, про дубинського, особистого зброєносця, всі забудуть.
а ще пізніше, випливе десь у еквадорі, поряд з арєстовічєм.
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04.06.2024 10:25
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мамка любит носить передачи
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04.06.2024 10:23 Відповісти
Тупой собачьей морде.
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04.06.2024 10:55 Відповісти
Останнє слово обвинуваченого:
- мільйон прокурору і судді
- заперечення є?
- Нє!
- ну на нє і суда нє
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04.06.2024 11:06 Відповісти
правильний суддя, закриє засідання, від зайвих.
і через деякий час, про дубинського, особистого зброєносця, всі забудуть.
а ще пізніше, випливе десь у еквадорі, поряд з арєстовічєм.
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04.06.2024 10:25 Відповісти
невже відпустять з нагородами й компенсаціями?
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04.06.2024 10:26 Відповісти
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04.06.2024 10:39 Відповісти
Хто здав Південь? Так давно вже назвали винуватця - старший сержант Іван Сестриватовський.
А зелені бубочки тут "нє прі дєлах".
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04.06.2024 10:47 Відповісти
ОБМАНУЛИ ДУРАЧКА НА ЧЕТЫРЕ КУЛАЧКА !)
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04.06.2024 10:31 Відповісти
розкаже, що зе-клоун та їрмак - зрадники, а він лише шістка?
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04.06.2024 10:34 Відповісти
Ето судєйскій праізвол.Руминскій консул уже прібіл?
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04.06.2024 10:34 Відповісти
А от цікаво, чому зараз ухилянти не йдуть шляхом Дубінеску і не купують румунські паспорти?
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04.06.2024 10:41 Відповісти
Ну Артемон ж не сам працював,чому "радістка"Наташа Мосейчук не в СІЗО?Чому Чаплига,Діордіца,Гордон та інша обслуга ФСБ гуляє на волі і продовжують свою антиукраїнську діяльність?
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04.06.2024 10:43 Відповісти
Так дубінський із команди "слуг" бісеромвишиваного президента Зеленського, то він що вже не патрійот?
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04.06.2024 11:29 Відповісти
«На суді суспільство почує багато цікавого». «Зрадник і корупціонер не винен» вже суспільство чуло безліч разів.
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04.06.2024 12:23 Відповісти
Можливо і надасть покази як перловкою не вдавиться Можливо надасть такі як скажуть, а потім тихенько "до лісу, бажана європейського"
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04.06.2024 13:09 Відповісти
Це квіточки,а в нас ягідки вже перезріли.Нам цікаво №1,2.
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04.06.2024 13:40 Відповісти
 
 