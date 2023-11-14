УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10265 відвідувачів онлайн
Новини
13 997 112

Суд заарештував Дубінського на два місяці без права застави (оновлено)

дубінський

У ніч на 14 листопада Печерський районний суд Києва в закритому режимі обирав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Його взяли під варту на 60 діб без альтернативи застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Нардеп, якого підозрюють у державній зраді, пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

На початку судового засідання прокурор просив розглядати обрання запобіжного заходу Дубінському в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Адвокати нардепа заперечили. За їхніми словами, в матеріалах клопотання немає жодних аргументів, які б вказували на державну таємницю. На проведенні відкритого засідання наполягав і сам Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Проте суддя підтримала позицію прокурора і вирішила продовжити засідання в закритому режимі.

Потім захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра, 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Відводу судді не відбулося.

Згодом у Офісі генпрокурора підтвердили, що народного депутата України, підозрюваного у державній зраді, взято під варту.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України IX скликання обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, напередодні СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді.

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

Автор: 

державна зрада (1728) запобіжний захід (514) Дубінський Олександр (492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
"Зелена ящірка в черговий раз відкидає "хвіст" - щоб врятувать "голову"!
показати весь коментар
14.11.2023 07:25 Відповісти
+39
"На початку судового засідання прокурор просив розглядати обрання запобіжного заходу Дубінському в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця"
Це щоб він Боневтіка з Д'єрмаком не здав.
показати весь коментар
14.11.2023 06:59 Відповісти
+31
Це "барьба с врагамі народа".
Вєрнай дарогай ідьот товарисч Боневтік.
Просто ОП імітуює діяльність. Такі як дубінський стали баластом для СН. Не здивуюсь, коли і решту почнутт скидати, аби самим не втонути.
показати весь коментар
14.11.2023 07:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
14.11.2023 11:54 Відповісти
одною буратіною пожертвували, щоб прикрити іншу хрипату буратіну. але лОхам масєйчукча все пояснить на лайномарохвоні
показати весь коментар
14.11.2023 12:17 Відповісти
Нікада такова нє било і вот апять... зеленський привів з собою у владу зрадників та корупціонерів. Такої кількості промоскальського та ФСБешного лайна не було навіть за янукОвоча ... Хтось ще досі здивований чому 24.02.22. ми отримали широкомасштабне вторгнення? Да тому, що зе-лідор з його антидержавною шоблою з 2019 готував Україну до сдачі своїм кремлівським кураторам. Не бовкни Дубінський місяць тому, що в нього є протокол допиту по справі Деркача, де за його словами є дані про зраду зеленського та єрмака, ніхто б і досі того Буратіна не чіпляв, як не чіпляли його з 2019 року, хоча США на нього наклали санкції ще з 2020 р. і про це всім чудово відомо.
показати весь коментар
14.11.2023 12:20 Відповісти
причина агресії - сила нападника і слабість жертви
показати весь коментар
14.11.2023 12:31 Відповісти
У вашому твердженні немає логіки. Тоді чому з 2014-2019 путін не розпочав широкомасштабну війну? У 2014 це взагалі було б для москалоти набагато легше, бо Україна тоді де-факто була без боєспособної армії. Відповідь проста - з 2014-2019 при владі в Україні були державники, які знали що таке держава і які примудрилися навіть в тих надскладних умовах не допустити широкомасштабної агресії та почали розбудовувати армію та оборонку. А з 2019 в країні де-факто править ребрендінг партії регіонів, відкриті агенти кремля та агенти ФСБ, які обнулили ВСЕ, що кровью та потом здобули українці 2014-2019, та підготували державу до сдачі... До того ж рейтинг зеленського та його слуг за опитуваннями на 16.02.22. 2022 впав до 17% у зеленського та до 16% у "слуги народу", а на кінець 2022 р. у ВР активно обговорювалися позачергові парламентські вибори. Саме сума всіх цих факторів і спричинила широкомасштабну агресію саме в лютому 2022.
показати весь коментар
14.11.2023 12:53 Відповісти
На черзі його поплічник, пропагандист руССкого міра - М. Бужанський.

Треба знищити це кодло.
показати весь коментар
14.11.2023 12:29 Відповісти
https://t.me/dragonspech/6857 Дмитро Каленчук-Вовнянко , інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ:

"Якийсь час тому ЗЕботва захоплено водала як певному депутату ВР буде капець-капець! Захоплено волала, в істериці билася.
Вони всі мали на увазі Ар'єва. Але на СІЗО щойно від'їхав колишні керівник Київської обласної організації "Слуга народу" Дубінський.

Всім іншим "служкам" - приготуватися. Я свідомо не відділяю Бужанського від Арахамії або Безуглу від Устенка - всі "хороші". Пам'ятаєте як Дубінський за Зеленсткого запекло агітував, доводив що "в оточенні щури, але Зеленський чесний"? Що він зараз співає?
Прийде час - подертвують всіма служками. ЗЕботвою - так само.
Питання часу. Зона чекає. Як не від тих - то від "своїх".

PS. Не чули? Подоляк вже сказав що Дубінський присів через свій нарцисизм?"
показати весь коментар
14.11.2023 13:15 Відповісти
Шоу маст гоун
показати весь коментар
14.11.2023 13:50 Відповісти
Чий він цей Дубінський - от то ж бо - Бенін.
Візит п....а Єрмака у США не інакше як обміном не назвеш. Оманський зашквар дається в знаки тим більше Патрушев виходить на новий рівень.
показати весь коментар
14.11.2023 14:18 Відповісти
де-то в Лукьяновсом СИЗО: - Ой, здравствуйте, Игорь Валерьевич
показати весь коментар
14.11.2023 14:55 Відповісти
вот это попал, половой партнер и хозяин беня на нарах(пока) но ему не не до румына.....))))))
показати весь коментар
14.11.2023 16:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 