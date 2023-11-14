Суд заарештував Дубінського на два місяці без права застави (оновлено)
У ніч на 14 листопада Печерський районний суд Києва в закритому режимі обирав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Його взяли під варту на 60 діб без альтернативи застави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Нардеп, якого підозрюють у державній зраді, пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.
На початку судового засідання прокурор просив розглядати обрання запобіжного заходу Дубінському в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.
Адвокати нардепа заперечили. За їхніми словами, в матеріалах клопотання немає жодних аргументів, які б вказували на державну таємницю. На проведенні відкритого засідання наполягав і сам Дубінський.
Проте суддя підтримала позицію прокурора і вирішила продовжити засідання в закритому режимі.
Потім захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра, 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Відводу судді не відбулося.
Згодом у Офісі генпрокурора підтвердили, що народного депутата України, підозрюваного у державній зраді, взято під варту.
"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України IX скликання обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.
Як зазначалося, напередодні СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді.
Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.
3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.
Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба знищити це кодло.
"Якийсь час тому ЗЕботва захоплено водала як певному депутату ВР буде капець-капець! Захоплено волала, в істериці билася.
Вони всі мали на увазі Ар'єва. Але на СІЗО щойно від'їхав колишні керівник Київської обласної організації "Слуга народу" Дубінський.
Всім іншим "служкам" - приготуватися. Я свідомо не відділяю Бужанського від Арахамії або Безуглу від Устенка - всі "хороші". Пам'ятаєте як Дубінський за Зеленсткого запекло агітував, доводив що "в оточенні щури, але Зеленський чесний"? Що він зараз співає?
Прийде час - подертвують всіма служками. ЗЕботвою - так само.
Питання часу. Зона чекає. Як не від тих - то від "своїх".
PS. Не чули? Подоляк вже сказав що Дубінський присів через свій нарцисизм?"
Візит п....а Єрмака у США не інакше як обміном не назвеш. Оманський зашквар дається в знаки тим більше Патрушев виходить на новий рівень.