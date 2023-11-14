Суд заарештував Дубінського на два місяці без права застави (оновлено)

У ніч на 14 листопада Печерський районний суд Києва в закритому режимі обирав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Його взяли під варту на 60 діб без альтернативи застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Нардеп, якого підозрюють у державній зраді, пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

На початку судового засідання прокурор просив розглядати обрання запобіжного заходу Дубінському в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Адвокати нардепа заперечили. За їхніми словами, в матеріалах клопотання немає жодних аргументів, які б вказували на державну таємницю. На проведенні відкритого засідання наполягав і сам Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Проте суддя підтримала позицію прокурора і вирішила продовжити засідання в закритому режимі.

Потім захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра, 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Відводу судді не відбулося.

Згодом у Офісі генпрокурора підтвердили, що народного депутата України, підозрюваного у державній зраді, взято під варту.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України IX скликання обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, напередодні СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді.

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.