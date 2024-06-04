Дело о госизмене Дубинского на завершающем этапе, на суде общественность услышит много интересного, - заместитель директора ГБР Удовиченко

Сейчас расследование дела о подозрении народному депутату Александру Дубинскому в госизмене находится на завершающем этапе.

Об этом заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Удовиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Удовиченко отметил, что одно из преступлений, которое инкриминируют Дубинскому, - государственная измена.

"Содействие РФ в формировании медийного и публичного мнения, попытки испортить политические отношения Украины и США", - пояснил первый заместитель директора ГБР.

"Давайте посмотрим, как это выглядит. Народный депутат от правящей партии проводит пресс-конференцию по фактам возможной коррупции высшим политическим руководством одного из наших стратегических партнеров. Это инструмент, который с большой вероятностью может создать политическую турбулентность", - отметил он.

Удовиченко подчеркнул, что попытки Дубинского объяснить свои действия через призму журналистской и общественной деятельности не соответствуют действительности.

"Дубинский говорит, что стал жертвой репрессий и преследований. Нет, нет, и еще раз нет. Когда суд будет исследовать доказательства, общество услышит много интересного", - обратил внимание первый заместитель директора бюро.

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Он добавил, что сейчас расследование дела на завершающем этапе.

Дело Александра Дубинского

Напомним, 3 ноября Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу. Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца выехал за границу и отдыхал в Барселоне у своей девушки.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

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2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева опровергли информацию об избиении. Изолятор готовит обращение относительно действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей.