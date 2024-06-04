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государственная измена (1496) ГБР (2818) Дубинский Александр (429)

Дело о госизмене Дубинского на завершающем этапе, на суде общественность услышит много интересного, - заместитель директора ГБР Удовиченко

Суд над Дубінським

Сейчас расследование дела о подозрении народному депутату Александру Дубинскому в госизмене находится на завершающем этапе.

Об этом заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Удовиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Удовиченко отметил, что одно из преступлений, которое инкриминируют Дубинскому, - государственная измена.

"Содействие РФ в формировании медийного и публичного мнения, попытки испортить политические отношения Украины и США", - пояснил первый заместитель директора ГБР.

"Давайте посмотрим, как это выглядит. Народный депутат от правящей партии проводит пресс-конференцию по фактам возможной коррупции высшим политическим руководством одного из наших стратегических партнеров. Это инструмент, который с большой вероятностью может создать политическую турбулентность", - отметил он.

Удовиченко подчеркнул, что попытки Дубинского объяснить свои действия через призму журналистской и общественной деятельности не соответствуют действительности.

"Дубинский говорит, что стал жертвой репрессий и преследований. Нет, нет, и еще раз нет. Когда суд будет исследовать доказательства, общество услышит много интересного", - обратил внимание первый заместитель директора бюро.

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Он добавил, что сейчас расследование дела на завершающем этапе.

Дело Александра Дубинского

Напомним, 3 ноября Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу. Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца выехал за границу и отдыхал в Барселоне у своей девушки.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинского будут судить за служебный подлог для выезда за границу, - ГБР

2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева опровергли информацию об избиении. Изолятор готовит обращение относительно действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей.
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Топ комментарии
+10
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04.06.2024 10:39
+5
мамка любит носить передачи
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04.06.2024 10:23
+5
правильний суддя, закриє засідання, від зайвих.
і через деякий час, про дубинського, особистого зброєносця, всі забудуть.
а ще пізніше, випливе десь у еквадорі, поряд з арєстовічєм.
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04.06.2024 10:25
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мамка любит носить передачи
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04.06.2024 10:23 Ответить
Тупой собачьей морде.
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04.06.2024 10:55 Ответить
Останнє слово обвинуваченого:
- мільйон прокурору і судді
- заперечення є?
- Нє!
- ну на нє і суда нє
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04.06.2024 11:06 Ответить
правильний суддя, закриє засідання, від зайвих.
і через деякий час, про дубинського, особистого зброєносця, всі забудуть.
а ще пізніше, випливе десь у еквадорі, поряд з арєстовічєм.
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04.06.2024 10:25 Ответить
невже відпустять з нагородами й компенсаціями?
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04.06.2024 10:26 Ответить
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04.06.2024 10:39 Ответить
Хто здав Південь? Так давно вже назвали винуватця - старший сержант Іван Сестриватовський.
А зелені бубочки тут "нє прі дєлах".
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04.06.2024 10:47 Ответить
ОБМАНУЛИ ДУРАЧКА НА ЧЕТЫРЕ КУЛАЧКА !)
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04.06.2024 10:31 Ответить
розкаже, що зе-клоун та їрмак - зрадники, а він лише шістка?
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04.06.2024 10:34 Ответить
Ето судєйскій праізвол.Руминскій консул уже прібіл?
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04.06.2024 10:34 Ответить
А от цікаво, чому зараз ухилянти не йдуть шляхом Дубінеску і не купують румунські паспорти?
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04.06.2024 10:41 Ответить
Ну Артемон ж не сам працював,чому "радістка"Наташа Мосейчук не в СІЗО?Чому Чаплига,Діордіца,Гордон та інша обслуга ФСБ гуляє на волі і продовжують свою антиукраїнську діяльність?
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04.06.2024 10:43 Ответить
Так дубінський із команди "слуг" бісеромвишиваного президента Зеленського, то він що вже не патрійот?
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04.06.2024 11:29 Ответить
«На суді суспільство почує багато цікавого». «Зрадник і корупціонер не винен» вже суспільство чуло безліч разів.
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04.06.2024 12:23 Ответить
Можливо і надасть покази як перловкою не вдавиться Можливо надасть такі як скажуть, а потім тихенько "до лісу, бажана європейського"
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04.06.2024 13:09 Ответить
Це квіточки,а в нас ягідки вже перезріли.Нам цікаво №1,2.
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04.06.2024 13:40 Ответить
 
 