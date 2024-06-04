Дело о госизмене Дубинского на завершающем этапе, на суде общественность услышит много интересного, - заместитель директора ГБР Удовиченко
Сейчас расследование дела о подозрении народному депутату Александру Дубинскому в госизмене находится на завершающем этапе.
Об этом заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Удовиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Удовиченко отметил, что одно из преступлений, которое инкриминируют Дубинскому, - государственная измена.
"Содействие РФ в формировании медийного и публичного мнения, попытки испортить политические отношения Украины и США", - пояснил первый заместитель директора ГБР.
"Давайте посмотрим, как это выглядит. Народный депутат от правящей партии проводит пресс-конференцию по фактам возможной коррупции высшим политическим руководством одного из наших стратегических партнеров. Это инструмент, который с большой вероятностью может создать политическую турбулентность", - отметил он.
Удовиченко подчеркнул, что попытки Дубинского объяснить свои действия через призму журналистской и общественной деятельности не соответствуют действительности.
"Дубинский говорит, что стал жертвой репрессий и преследований. Нет, нет, и еще раз нет. Когда суд будет исследовать доказательства, общество услышит много интересного", - обратил внимание первый заместитель директора бюро.
Он добавил, что сейчас расследование дела на завершающем этапе.
Дело Александра Дубинского
Напомним, 3 ноября Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу. Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца выехал за границу и отдыхал в Барселоне у своей девушки.
13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.
2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева опровергли информацию об избиении. Изолятор готовит обращение относительно действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.
7 декабря Киевский апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей.
Пожалуйста, подождите...
- мільйон прокурору і судді
- заперечення є?
- Нє!
- ну на нє і суда нє
і через деякий час, про дубинського, особистого зброєносця, всі забудуть.
а ще пізніше, випливе десь у еквадорі, поряд з арєстовічєм.
А зелені бубочки тут "нє прі дєлах".