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Новости Политика Украины
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ГБР (2550) Дубинский Александр (413)

Дубинского будут судить за служебный подлог для выезда за границу, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

дубінський

Нардеп Александр Дубинский обвиняется в служебном подлоге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"ГБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых выехал за границу. В обращении по поводу разрешения на выезд он указал основание — сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник", - говорится в сообщении.

Бюро установило, что во время пребывания за границей нардеп успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

Речь идет о нардепе Александре Дубинском.

Читайте также: Дубинский, Деркач и спецслужбы РФ готовят "медийную спецоперацию" против ГБР, - заявление Бюро

Напомним, 3 ноября Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу. Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и отдыхал в Барселоне у своей девушки.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.

2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Дубинского.

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Топ комментарии
+16
Взагалі-то , він на фсб працював. Може краще його розстріли по законам військового часу? Чи я занадто жорстока до зрадника?
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09.01.2024 09:46
+14
З його діяльністю там на пожиттєве, а йому , знову якійсь штраф вигадають. Ворон ворону глаз не виклює. .
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09.01.2024 09:44
+14
А за співпрацю з агентом ФСБ Деркачом нічого не буде?...
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09.01.2024 09:47
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да пох за шо , главноє посодка.
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09.01.2024 09:42 Ответить

Все равно, что пулемёт, что водка - лишь бы с ног валило.
Гос. измена и служебный подлог.
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09.01.2024 13:18 Ответить
З його діяльністю там на пожиттєве, а йому , знову якійсь штраф вигадають. Ворон ворону глаз не виклює. .
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09.01.2024 09:44 Ответить
Взагалі-то , він на фсб працював. Може краще його розстріли по законам військового часу? Чи я занадто жорстока до зрадника?
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09.01.2024 09:46 Ответить
*розстріляти
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09.01.2024 09:49 Ответить
Нема війни у нас.
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09.01.2024 09:49 Ответить
хто сказав? хйло?
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09.01.2024 11:32 Ответить
Ви занадто емоційна і не практична. Його треба не стрілять, а проводити слідство за фактами держзради і співпрацю з агентом ФСБ і потрібно аби він назвав тих, хто із ОП давав йому на це команду, аби виявити цапських шпигунів у вищих ешелонах влади. Але замість цього давайте його стрельнемо, хай кацапура і надалі рулить країною
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09.01.2024 09:52 Ответить
А слідство агент фсб "козир"-дЄрмак буде вести?
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09.01.2024 10:09 Ответить
За те,що ця гнида натворила його перед розстрілом варто четвертувати!
Але,як завжди: з великої хмари -дрібненький дощик!
Нічогісенько не буде цій потворі!
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09.01.2024 10:06 Ответить
І шо ж такого він наробив, про що ви знаєте, а нам не кажете? Він вам у метро нахамив? Чи може він вашу премію у ФСБ собі призсвоїв?
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09.01.2024 10:34 Ответить
ти напевно брат "собачого рота"
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09.01.2024 12:31 Ответить
Он агент фсб. По крайней мере пожизненное он заслужил.
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09.01.2024 10:20 Ответить
Ви про це так впевненно заявляєте як працівник по обліку кадрів ФСБ?
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09.01.2024 10:35 Ответить
вы что слепой?
Вы еще усомнитесь что Ермак = Козырь = агент ФСБ.
За такое у нас на сайте сразу на выход
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09.01.2024 13:23 Ответить
Просто я стежу за повідомленнями в пресі. Повідомлялося спочатку, що Дубінському оголосили відкриття кримінальної справи по статті "державна зрада" і зв'язок з російськими спецслужбами росії Агент "Буратино".
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10.01.2024 00:17 Ответить
Як то кажуть у нашому народі: проси - і допросишся. То ж потім не дивуйся - а мене за шо. А відсидіти, то ти б відсиділа.
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09.01.2024 11:11 Ответить
Танька Лайф! Ти штолє?

Пам'ятаю, серед зебілок ти була знатна дубіністка та прихильниця його ютюб каналу. Цитувала нам тут його дубінізми та разом з ним принижувала пороботів. Знатно ви разом попрацювали на фсб, курви.
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09.01.2024 11:27 Ответить
Признаюсь тобі як давні знайомій італені: я - Володимир Павлович і таким і помру. Але тобі зичу не дожити до такого, а лише уявити себе в лапах нашого кривосуддя. Я за дубінського якраз не переживаю - йому скоріше всього нічого не буде. Не та стаття. але смертна кара в умовах портновського кривосуддя - смерть для патріотів. коли гавкаєш не думаючи - згадай про Романа Червінського.
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09.01.2024 12:40 Ответить
У тебе в голові все перетрахалось. Не коментар, а брєд чумачєчєго.
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09.01.2024 12:51 Ответить
ти завжди така була
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09.01.2024 12:55 Ответить
Ну, навідміну від тебе у мене лише один акаунт, а у тебе їх туєва хуча, сам на себе підписаний, сам себе читаєш, розмноження особистості. Лікуйся,помоловій та усім володимирам павловичам пірівєт.
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09.01.2024 13:00 Ответить
Он сам с собой?
Так получается что он тут онанирует.
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09.01.2024 13:04 Ответить
Біллі Мілліган місцевий.

Саме мерзенне те, що цей ЗЕбіл махровий цю портновську судову владу нам і привів, а зараз воно дорікає.
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09.01.2024 13:11 Ответить
А от цікаво, де ті Таньки лайф і з Криворожжя, яке тепер гатять кацапи.
Де та Лєнка Ворона чи як там її з Донеччини.
Та багато інших зебілів.
Живі чи вже усьо.
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09.01.2024 13:09 Ответить
Нє, Танька Кайф була з Одеси, а Лєнка тіпа італійка, взагалі з кацапії. У неї не було ніякої уяви про Україну від слова зовсім. Я багато разів її на цьому ловила та переконалася, що це був справжній ольгинський бот, до речі, чоловічої статі та дуже молодий.
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09.01.2024 13:17 Ответить
Нє. Була лєнка викладачка з універу на Донеччині. Якесь пташине прізвище мала.
А ще була Танька помолова з кривого рогу, ображалась що я її криворожкою називала.
Ціла компашка тих гопніків була. Ще згадала за одну німкеню.
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09.01.2024 13:21 Ответить
А я думала, що Танька Помолова - це Лайф, просто нік поміняла, щоб її ТП не називали.

Німкеня Лалала їх об'єднувала та надихала, серед зебілів була найдосвідченішою та дуже тонко тролила. До виборів сиділа на сайті цілодобово та відправляла порохоботів у лазню. Одразу після виборів зникла, сумлінно виконавши свою «важку» працю.
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09.01.2024 13:40 Ответить
Ні. Це інша особа.
Згадайте ще була бютовка марина мариніна
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09.01.2024 15:23 Ответить
Про лазню.
Я радію, що сайт змінив свою точку зору стосовно деяких персон і їхньої діяльності.
Прикладала для цього певні зусилля, просто тому що є правда і вона відмінна від реальності, яку тут малювали. Але країну, на жаль, це від війни не врятувало.
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09.01.2024 15:26 Ответить
А за співпрацю з агентом ФСБ Деркачом нічого не буде?...
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09.01.2024 09:47 Ответить
Тобто не зраду не співпрацю із зрадником деркачом, а за підроблений лист для виїзду.
Звичано ж, а як інакше? Інакше ж вийдуть на ОПшну шоблу із цапською агентурою.
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09.01.2024 09:48 Ответить
Ширеться інфа,що ДБР і аудит злили нашу оборонку,якій кацапи нанесли величезну шкоду 29 та 2 числа.Чому ніякої реакції на цей факт,а нам показують якогось фріка
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09.01.2024 09:48 Ответить
А за антиукраїнську діяльність? Чи там все згідно ''оману''.
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09.01.2024 09:49 Ответить
А что насчёт выпустившего его погранца? Выпустил для сопровождения лица без наличия этого самого лица...
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09.01.2024 09:50 Ответить
Немає в нашій країні правосуддя, і ніколи не буде.
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09.01.2024 09:54 Ответить
Навіщо країні таке ДБР, якщо воно спромоглось проти дубінського нарити тільки підробку справки про геморой татуся, чи що там у нього болить... !?!?!? Гнати таке ДБР сцяними тряпками !!!!!!! Хто за, прошу підтримати.
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09.01.2024 09:57 Ответить
Хто там керує ДБР...!? Сухачов !? Хто б сумнівався..., гарне кацапське прізвище... . Сухачов- ти професійний імпотент- геть з посади !!!!!!!
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09.01.2024 10:03 Ответить
За такою статею навіть умовний термін можуть не дати..
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09.01.2024 10:13 Ответить
Дубінський їх сам з лайном змішає (для мене вони всі взагалі - лайно)
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09.01.2024 10:18 Ответить
Ще трохи посдить під слідством і судитимуть вже за перехід дороги на червоне світло.
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09.01.2024 10:20 Ответить
вам холопам нельзя выезжать, а баярам можно отдохнуть.
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09.01.2024 10:22 Ответить
Он виноват лиш в том, что попер против самого главного в Украине - Ермака. Работа на ФСБ мелочь за которую порицание на словах.
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09.01.2024 10:30 Ответить
Арештовували за держзраду, а будуть судити за якусь фігню.
Мабудь покаявся та пообіцяв не гнати на найвеличнішого.
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09.01.2024 10:31 Ответить
2 роки умовно
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09.01.2024 11:01 Ответить
Короче, "буратина" отделается условным сроком.
Скоро и его спонсору "бене" предъявят обвинение за подделку документов при растаможке какой-то евробляхи...
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09.01.2024 11:02 Ответить
Так тогда и Колю Тищенко судите.
Тот тоже подделывал документы, чтобы во время войны выехать якобы в командировку, кажется в Таиланд.
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09.01.2024 11:14 Ответить
 
 