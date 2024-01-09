Дубинского будут судить за служебный подлог для выезда за границу, - ГБР
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Александр Дубинский обвиняется в служебном подлоге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"ГБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых выехал за границу. В обращении по поводу разрешения на выезд он указал основание — сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник", - говорится в сообщении.
Бюро установило, что во время пребывания за границей нардеп успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.
Речь идет о нардепе Александре Дубинском.
Напомним, 3 ноября Дубинскому было доложено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу. Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и отдыхал в Барселоне у своей девушки.
13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.
2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.
2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.
7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Дубинского.
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Все равно, что пулемёт, что водка - лишь бы с ног валило.
Гос. измена и служебный подлог.
Але,як завжди: з великої хмари -дрібненький дощик!
Нічогісенько не буде цій потворі!
Вы еще усомнитесь что Ермак = Козырь = агент ФСБ.
За такое у нас на сайте сразу на выход
Пам'ятаю, серед зебілок ти була знатна дубіністка та прихильниця його ютюб каналу. Цитувала нам тут його дубінізми та разом з ним принижувала пороботів. Знатно ви разом попрацювали на фсб, курви.
Так получается что он тут онанирует.
Саме мерзенне те, що цей ЗЕбіл махровий цю портновську судову владу нам і привів, а зараз воно дорікає.
Де та Лєнка Ворона чи як там її з Донеччини.
Та багато інших зебілів.
Живі чи вже усьо.
А ще була Танька помолова з кривого рогу, ображалась що я її криворожкою називала.
Ціла компашка тих гопніків була. Ще згадала за одну німкеню.
Німкеня Лалала їх об'єднувала та надихала, серед зебілів була найдосвідченішою та дуже тонко тролила. До виборів сиділа на сайті цілодобово та відправляла порохоботів у лазню. Одразу після виборів зникла, сумлінно виконавши свою «важку» працю.
Згадайте ще була бютовка марина мариніна
Я радію, що сайт змінив свою точку зору стосовно деяких персон і їхньої діяльності.
Прикладала для цього певні зусилля, просто тому що є правда і вона відмінна від реальності, яку тут малювали. Але країну, на жаль, це від війни не врятувало.
Звичано ж, а як інакше? Інакше ж вийдуть на ОПшну шоблу із цапською агентурою.
Мабудь покаявся та пообіцяв не гнати на найвеличнішого.
Скоро и его спонсору "бене" предъявят обвинение за подделку документов при растаможке какой-то евробляхи...
Тот тоже подделывал документы, чтобы во время войны выехать якобы в командировку, кажется в Таиланд.